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Шовковский следил за Ильей Забарным с тех пор, как ходил на тренерские курсы
Еще тогда Илья мог бы играть в основе бело-синих
Ассистент главного тренера национальной сборной
Когда я на тренерских курсах готовился к защите диплома, попросился к тренеру юношеского состава "Динамо" Игорю Костюку, чтобы со стороны понаблюдать за тренировочным процессом его команды.
Уже тогда я заметил Илью Забарного, он хорошо владел правой и левой ногами, а также выделялся на фоне других партнеров. Я спросил тренера, почему он еще не в первой команде.
И только, когда в "Динамо" пришел новый тренер, Мирча Луческу, он дал шанс молодому игроку проявить себя в первой команде.
Всегда так бывает, когда дается шанс, его надо использовать. Он был готов к тому, чтобы использовать свой шанс. Рад за него и других молодых ребят, которые сумели проявить себя в 2020 году.
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