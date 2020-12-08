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Шовковский следил за Ильей Забарным с тех пор, как ходил на тренерские курсы

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Еще тогда Илья мог бы играть в основе бело-синих

Шовковский следил за Ильей Забарным с тех пор, как ходил на тренерские курсы
Новина українською

Ассистент главного тренера национальной сборной Украины Александр Шовковский рассказал, как он впервые увидел в деле новичка первой команды - центрального защитника "Динамо" Илью Забарного.

Когда я на тренерских курсах готовился к защите диплома, попросился к тренеру юношеского состава "Динамо" Игорю Костюку, чтобы со стороны понаблюдать за тренировочным процессом его команды.

Уже тогда я заметил Илью Забарного, он хорошо владел правой и левой ногами, а также выделялся на фоне других партнеров. Я спросил тренера, почему он еще не в первой команде.

И только, когда в "Динамо" пришел новый тренер, Мирча Луческу, он дал шанс молодому игроку проявить себя в первой команде.

Всегда так бывает, когда дается шанс, его надо использовать. Он был готов к тому, чтобы использовать свой шанс. Рад за него и других молодых ребят, которые сумели проявить себя в 2020 году.

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В статье: Александр Шовковский Украина Динамо (Киев) Илья Забарный
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