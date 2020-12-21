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Цыганык: Отказ от товарищеского матча Украины с Францией стоил бы 2 млн евро

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Цена за 1:7

Цыганык: Отказ от товарищеского матча Украины с Францией стоил бы 2 млн евро
Новина українською

Журналист Игорь Цыганык раскрыл причину, почему Украине пришлось сыграть контрольный поединок с Францией, в котором, в итоге, сине-желтые потерпели крупнейший в своей истории разгром 1:7.

Тогда, напомним, из-за вспышки коронавируса, главный тренер Андрей Шевченко не мог рассчитывать на многих игроков основы.

А отказаться от матча с Францией было невозможно. Французы выставили 2 млн евро компенсации, - говорит Цыганык. - Если отказываемся - должны платить за трансляцию, рекламодателям ...Одна только аренда Стад де Франс - 1,4 млн евро.

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В статье: Украина Франция Игорь Цыганык
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Источник:
Профутбол Digital

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