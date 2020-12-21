Цыганык: Отказ от товарищеского матча Украины с Францией стоил бы 2 млн евро

Журналист Игорь Цыганык раскрыл причину, почему Украине пришлось сыграть контрольный поединок с Францией, в котором, в итоге, сине-желтые потерпели крупнейший в своей истории разгром 1:7.

Тогда, напомним, из-за вспышки коронавируса, главный тренер Андрей Шевченко не мог рассчитывать на многих игроков основы.