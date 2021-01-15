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Милевский рассказал, как Маркевич был "хорошим полицейским" для него с Алиевым в сборной

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

А Красников - надзирателем

Милевский рассказал, как Маркевич был "хорошим полицейским" для него с Алиевым в сборной
Новина українською

Нападающий "Миная" Артем Милевский вспомнил наиболее памятный сбор в своей карьере - с национальной сборной Украины.

- Сбор в Турции перед Евро-2012. Что было там такого прикольного, что тебе он запомнился на всю жизнь?

- Приехали, Блохин дал нам еще 2-3 дня отпуска после чемпионата. Все там с семьями, по пиву, по пиву, по пиву - три дня пролетели незаметно.

- Но ты без семьи.

- Я был без семьи, но много было других, кто отдыхал. Пока тренировок не было, можно было с кем-то познакомиться, весело было.

- Знакомства, там завел, имели продолжение в жизни?

- В Киеве виделись несколько раз с этими людьми.

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- Мы сейчас говорим о девушках?

- Ну естественно. Не о парнях же.

- Был еще какой-то памятный сбор в Харькове.

- В Харькове тоже. Мы с Алиичем взяли эти шмотки - "гражданку". Мы же раньше в Харьков только на матчи приезжали, сразу улетали. Одна сумка - спортивная одежда, другая - "гражданка". Развешиваем все. Маркевич был тогда тренером. Тренировка закончилась, мы одеваемся. Нам кто-то говорит: "Какой город? Нельзя!". Мы уже спустились. Идет Маркевич: "Пусть ребята едут в город". Мы: "Богданович, спасибо" и в такси.

Там был Красников. И он за нами хорошо присматривал. В 12 ночи нас в машину грузил: "Все, пацаны, садитесь, завтра тренировка". Мы так могли до вечера погулять, в боулинг поиграть, в сауне погреться - и в 12 назад. И так почти каждый день было. Тогда 4:0 с Литвой, 3:2 с Румынией.

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В статье: Артем Милевский Александр Алиев Украина Евгений Красников Богдан Маркевич
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Источник:
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