Зинченко радуется страшному поражению Украины от сборной Франции

Полузащитник национальной сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко подвел итоги 2020 года.

Сейчас подобрался такой коллектив ребят, у которых есть опыт выступлений за сборную. Я считаю, что у нас хороший сплав молодости и опыта. Я не скажу, что Лига наций нас как-то потрясла в целом. Во-первых, в мире пандемия коронавируса. Скажу вам, что во время отбора на чемпионат Европы у меня лично была такая уверенность в себе и в команде, если приедет сборная мира - мы и ее обыграем.

Эту уверенность нужно вернуть к чемпионату Европы. Это задача номер один. Я считаю, что у нас все для этого есть. У нас замечательный тренерский штаб, сумасшедший подбор футболистов, руководство нас поддерживает. У нас есть все для того, чтобы добиваться положительных результатов.