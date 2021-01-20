Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зинченко радуется страшному поражению Украины от сборной Франции
Как бесценному опыту накануне, а не во время Евро-2020
Полузащитник национальной сборной
Сейчас подобрался такой коллектив ребят, у которых есть опыт выступлений за сборную. Я считаю, что у нас хороший сплав молодости и опыта. Я не скажу, что Лига наций нас как-то потрясла в целом. Во-первых, в мире пандемия коронавируса. Скажу вам, что во время отбора на чемпионат Европы у меня лично была такая уверенность в себе и в команде, если приедет сборная мира - мы и ее обыграем.
Эту уверенность нужно вернуть к чемпионату Европы. Это задача номер один. Я считаю, что у нас все для этого есть. У нас замечательный тренерский штаб, сумасшедший подбор футболистов, руководство нас поддерживает. У нас есть все для того, чтобы добиваться положительных результатов.
Поражение от Франции 1:7 - это бесценный опыт для всей команды. Очень хорошо, что это произошло именно сейчас, а не на чемпионате Европы. Теперь мы еще лучше будем понимать, как относиться к таким играм. Любая ошибка на таком уровне наказывается, поэтому нельзя ошибаться вообще.
Слухи о переходе с "Манчестер Сити"? Я всегда стараюсь оставаться профессионалом. У меня есть контракт, и я его буду отрабатывать до конца. Разговоры и слухи всегда были, есть и будут. На это нужно обращать внимание. Нужно просыпаться, делать свою работу и становиться только лучше.
Популярное сейчас
- Забивной форвард Динамо, новый Алан Патрик и вундеркинд Днепра-1. Десять молодых талантов УПЛ
- Пополнение в штабе Шевченко, Нойок выбрал Россию. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Кубок Италии. Рома вылетает от Специи с двумя удалениями
- Шевченко: Наша первая задача на Евро - выйти из группы
- Ведущая клубного канала Лацио оголилась для фанатов после победы над Ромой. ФОТО
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО