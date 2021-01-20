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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Зинченко радуется страшному поражению Украины от сборной Франции

Национальная сборная Украины
(8 голосов)

Как бесценному опыту накануне, а не во время Евро-2020

Зинченко радуется страшному поражению Украины от сборной Франции
Новина українською

Полузащитник национальной сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко подвел итоги 2020 года.

Сейчас подобрался такой коллектив ребят, у которых есть опыт выступлений за сборную. Я считаю, что у нас хороший сплав молодости и опыта. Я не скажу, что Лига наций нас как-то потрясла в целом. Во-первых, в мире пандемия коронавируса. Скажу вам, что во время отбора на чемпионат Европы у меня лично была такая уверенность в себе и в команде, если приедет сборная мира - мы и ее обыграем.

Эту уверенность нужно вернуть к чемпионату Европы. Это задача номер один. Я считаю, что у нас все для этого есть. У нас замечательный тренерский штаб, сумасшедший подбор футболистов, руководство нас поддерживает. У нас есть все для того, чтобы добиваться положительных результатов.

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Поражение от Франции 1:7 - это бесценный опыт для всей команды. Очень хорошо, что это произошло именно сейчас, а не на чемпионате Европы. Теперь мы еще лучше будем понимать, как относиться к таким играм. Любая ошибка на таком уровне наказывается, поэтому нельзя ошибаться вообще.

Слухи о переходе с "Манчестер Сити"? Я всегда стараюсь оставаться профессионалом. У меня есть контракт, и я его буду отрабатывать до конца. Разговоры и слухи всегда были, есть и будут. На это нужно обращать внимание. Нужно просыпаться, делать свою работу и становиться только лучше.

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В статье: Украина Франция Евро-2020 Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко Евро-2021
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(8 голосов)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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fabo82
20.01.2021 в 12:18
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.01.2021 в 11:30
Це все одно, що жінці радуватися згвалтуванню, як "безцінному" досвіду.
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+1
-3
Dortmund 09 (Киев)
20.01.2021 в 11:34
Зинченко: Очень хорошо, что это произошло именно сейчас, а не на чемпионате Европы.
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0
-1
Dortmund 09 (Киев)
20.01.2021 в 11:00
Ну все логично, для того что бы становится лучше, нужно играть против лучших. Все просто как диффузия.
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+1
-2


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