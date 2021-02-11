  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Евро под вопросом. Ярмоленко может пропустить остаток сезона
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Евро под вопросом. Ярмоленко может пропустить остаток сезона

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

По неофициальной информации

Евро под вопросом. Ярмоленко может пропустить остаток сезона

Фото - PA Sport

Новина українською

В среду 10 февраля состоялся матч Кубка Англии "Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" (0:1), который завершился досрочно для полузащитника лондонской команды, игрока национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко.

В начале второго тайма украинский футболист получил травму и не смог продолжить матч. Ему пришлось досрочно уйти в раздевалку на 54-й минуте.

Сразу после матча у Ярмоленко была диагностирована травма связок колена. О сроках восстановления украинца официальные лица клуба пока что никакой информации не дают.

В то же время, фанатский сайт "молотобойцев" Claret and Hugh пишет о том, что дела у Андрея обстоят не лучшим образом. По данным источника, украинец выбыл на длительное время и может пропустить остаток сезона.

Отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 20 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

Также напомним, что Ярмоленко является одним из игроков основы сборной Украины, которой в июне предстоит сыграть на Евро-2020.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Украина Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Claret and Hugh

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
fcchauka (Днепр)
12.02.2021 в 00:15
Хрустальный мальчик, пора в Волынь!!!
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
12.02.2021 в 00:03
Наконец-то будет нормальный правый фланг Тымчик-Цыганков
Ответить
0
0
download1 (huyersk)
11.02.2021 в 23:47
да нахрена он нужен такой в сборной
Ответить
+2
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
12.02.2021 в 00:02
Да нахрена ты такой дебил вообще нужен на этом свете?
Ответить
0
-1
absurdlight (Kiev)
11.02.2021 в 23:40
Конечно, желаем восстанавливаться поскорее, но это уже какой-то перебор с травмами. Травмоленко...
Ответить
0
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
11.02.2021 в 23:19
Писец. Думал опять Евро хотят отменить...
Ответить
+2
0
Металист-Днепр 0-6 (Одесса)
11.02.2021 в 23:13
Ответить
0
0
avatar
Wreck (Киев)
11.02.2021 в 23:06
Ответить
+1
-1
Dr. House (Подолье)
11.02.2021 в 23:06
Писец...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...