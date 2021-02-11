Евро под вопросом. Ярмоленко может пропустить остаток сезона

В среду 10 февраля состоялся матч Кубка Англии "Вест Хэм" - "Манчестер Юнайтед" (0:1), который завершился досрочно для полузащитника лондонской команды, игрока национальной сборной Украины Андрея Ярмоленко.

В начале второго тайма украинский футболист получил травму и не смог продолжить матч. Ему пришлось досрочно уйти в раздевалку на 54-й минуте.

Сразу после матча у Ярмоленко была диагностирована травма связок колен а. О сроках восстановления украинца официальные лица клуба пока что никакой информации не дают.

В то же время, фанатский сайт "молотобойцев" Claret and Hugh пишет о том, что дела у Андрея обстоят не лучшим образом. По данным источника, украинец выбыл на длительное время и может пропустить остаток сезона.

Отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за "Вест Хэм" в 20 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.