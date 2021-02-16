Спортивный юрист: У Украины больше шансов выиграть в CAS, чем проиграть

Спортивный юрист Евгений Пронин оценил шансы Украины во время рассмотрения в CAS дела по матчу, который не состоялся в шестом туре группового этапа Лиги наций против Швейцарии.

"С правовой точки зрения я вижу у Украины шансы - больше чем 50 на 50. Но мы уже видели, что в спортивные вещи часто вмешивалась политика, внешнее влияние. Вряд ли это такого типа дело, что нужно вмешиваться в нее политически. По моему мнению, Украина имеет больше шансов выиграть, чем проиграть, - сказал Пронин.

Напомним, что сегодня CAS рассмотрит дело о матче Лиги Наций между Швейцарией и Украиной.