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Спортивный юрист: У Украины больше шансов выиграть в CAS, чем проиграть
Сегодня будет рассмотрено дело о матче матче Швейцария - Украина
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Спортивный юрист Евгений Пронин оценил шансы Украины во время рассмотрения в CAS дела по матчу, который не состоялся в шестом туре группового этапа Лиги наций против Швейцарии.
"С правовой точки зрения я вижу у Украины шансы - больше чем 50 на 50. Но мы уже видели, что в спортивные вещи часто вмешивалась политика, внешнее влияние.
Вряд ли это такого типа дело, что нужно вмешиваться в нее политически. По моему мнению, Украина имеет больше шансов выиграть, чем проиграть, - сказал Пронин.
Напомним, что сегодня CAS рассмотрит дело о матче Лиги Наций между Швейцарией и Украиной.
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