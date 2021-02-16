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Спортивный юрист: У Украины больше шансов выиграть в CAS, чем проиграть

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Сегодня будет рассмотрено дело о матче матче Швейцария - Украина

Спортивный юрист: У Украины больше шансов выиграть в CAS, чем проиграть

Фото - Getty Images

Новина українською

Спортивный юрист Евгений Пронин оценил шансы Украины во время рассмотрения в CAS дела по матчу, который не состоялся в шестом туре группового этапа Лиги наций против Швейцарии.

"С правовой точки зрения я вижу у Украины шансы - больше чем 50 на 50. Но мы уже видели, что в спортивные вещи часто вмешивалась политика, внешнее влияние.

Вряд ли это такого типа дело, что нужно вмешиваться в нее политически. По моему мнению, Украина имеет больше шансов выиграть, чем проиграть, - сказал Пронин.

Напомним, что сегодня CAS рассмотрит дело о матче Лиги Наций между Швейцарией и Украиной.

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В статье: Украина Швейцария Лига Наций
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
16.02.2021 в 12:35
Если бы Европа смотрела на правовую точку зрения, этого цирка не было бы.
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Zapp Brannigan (Київ)
16.02.2021 в 11:11
Блін, в УЄФА могли б хоча б для виду показати, що для них спортивний принцип - головне...
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