  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Эксперт: Вызов Коваленко в сборную - психологическая поддержка игрока
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эксперт: Вызов Коваленко в сборную - психологическая поддержка игрока

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Виктор никак не может дебютировать за новый клуб

Эксперт: Вызов Коваленко в сборную - психологическая поддержка игрока

Фото: УАФ/автор - Павло Кубанов

UA-Футбол
Новина українською

Известный украинский тренер Александр Севидов, специально для "Халата Милевского", назвал причину, по которой Виктора Коваленка вызвали в сборную Украины.

Читайте такжеПодписывайтесь на Халат Милевского в телеграм!

"Думаю, что это психологическая поддержка. Виктор Коваленко перешел в один из сильнейших чемпионатов в Европе, и то, что он пока не сыграл ни одно матча будет сказываться на его функциональном состоянии.

Сейчас он пропустил несколько матчей, у него идет адаптация к совсем другой среде. Вы наверняка читали, что его партнеры по клубу говорили, что не так и просто адаптироваться в "Аталанте".

Я думаю, что это (вызов Коваленко) - психологическая поддержка игрока. Не думаю, что он будет сейчас играть на том уровне, на котором он играл в донецком "Шахтере", - заявил Севидов.

Напомним, что украинский полузащитник пока не дебютировал за итальянскую "Аталанту".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Александр Севидов Виктор Коваленко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (11)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Stuntriding (Киев)
07.03.2021 в 13:21
голдену бревну поддержка? Начерта? Коноплянка, Лунин и т.д. и так поддерживаются, теперь это чудо. Давайте селезня ещё пригласим, он жеж после бухла в упадке. А ещё Тёмочку можно, он старается, нужно поддержать.А Футболиста, который Играет, забивает, поддерживать не нужно.....Шева как футболист, ДА, как человек......ну такое себе, кукла на верёвочках.
Ответить
+1
0
Golfik25 (Киев)
07.03.2021 в 12:57
Я что-то пропустил? Зачем коваленку психологическая поддержка? У него хомяк трагически умер? Пока Шевченко тренер сборной я никаких успехов не будет. Вызывает баночников, Аля Коваленко, Лунин которые в своих клубах, не знают, что такое выйти в старте или на замену. Но при этом, не вызывает, лидеров Динамо, которые тащат клуб. Я про Буяльского и Бущана.
Ответить
+2
0
Golfik25 (Киев)
07.03.2021 в 13:22
Пятов тоже баночник, Турбин его полностью вытеснил. Но все равно, этого пенсионера он вызывает. И больше чем уверен, все 3 матча, пятов без игровой практики будет в старте.
Ответить
+2
0
мы за динамо (киев)
07.03.2021 в 12:31
купили к(р)ота в мішку, потім роздивились. сидить на лавці. до цих зборів, цього "сосуна" теж весь час підтримували. за рахунок результатів збірної. пс я не думаю шо він такий бідний шо потребує підтримки.
Ответить
+4
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
07.03.2021 в 12:28
Цеж не реабілітаційний центр.
Ответить
+3
0
Pianist (Киев)
07.03.2021 в 12:13
Что эксперты **анутые, что тренерский штаб. Пригласите ещё Селезнёва. Его после пьянки из Ковалевки даже выперли, тоже в поддержке нуждается.
Ответить
+5
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
07.03.2021 в 13:18
точно, Селезня надо, у него всё для этого есть: опыт, техника, выносливость и даже справки о профпригодности (предоставлял президенту ФК "Колос") !!! За Селю:
Ответить
+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
07.03.2021 в 11:55
ну б... и экспэрды... и сколько это стоит? Брать лавочника без практики - нормально, а не брать в сборную забивного полузащитника из команды-лидера - та то такэ... Видимо у Шевы от кого-то такая установка или где... печально
Ответить
+5
0
Unselfish (Белая Церковь )
07.03.2021 в 11:55
Это что, сборная по фигурному катанию, что там поддержки нужны. Это сборная страны в которой должны играть сильнейшие, а не центр психологический реабилитации, для тех кто не выдерживает конкуренции...
Ответить
+6
0
янковский ян (Запорожье)
07.03.2021 в 11:53
Институт благородных девиц. Давайте еще и травмированных вызывать.
Ответить
+5
0
Olegyurchak (Хмельницький )
07.03.2021 в 11:42
Если по такому принципу набирать сборную, то там скоро останутся одни "коваленки". И про какие-то достижения команды можна и не мечтать.
Ответить
+4
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...