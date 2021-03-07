Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эксперт: Вызов Коваленко в сборную - психологическая поддержка игрока
Виктор никак не может дебютировать за новый клуб
Фото: УАФ/автор - Павло Кубанов
Известный украинский тренер Александр Севидов, специально для
"Думаю, что это психологическая поддержка. Виктор Коваленко перешел в один из сильнейших чемпионатов в Европе, и то, что он пока не сыграл ни одно матча будет сказываться на его функциональном состоянии.
Сейчас он пропустил несколько матчей, у него идет адаптация к совсем другой среде. Вы наверняка читали, что его партнеры по клубу говорили, что не так и просто адаптироваться в "Аталанте".
Я думаю, что это (вызов Коваленко) - психологическая поддержка игрока. Не думаю, что он будет сейчас играть на том уровне, на котором он играл в донецком "Шахтере", - заявил Севидов.
Напомним, что украинский полузащитник пока не дебютировал за итальянскую "Аталанту".
Популярное сейчас
- Украина - Хорватия. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро-2020
- Скандал на матче Шахтера, перестрелка Холанда и Левандовского. Главные новости за 6 марта
- Минай - Динамо. Анонс и прогноз, когда и где смотреть, составы
- (Анти) Герой футбольного дня. Виталий Буяльский
- Кирилл Ковалец: Когда нашел будущую жену ВКонтакте, не знал, что она сестра Романа Зозули
- Очаровательная девушка Манора Соломона наконец переехала к футболисту в Киев. ФОТО