Эксперт: Вызов Коваленко в сборную - психологическая поддержка игрока

Известный украинский тренер Александр Севидов, специально для "Халата Милевского" , назвал причину, по которой Виктора Коваленка вызвали в сборную Украины.

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"Думаю, что это психологическая поддержка. Виктор Коваленко перешел в один из сильнейших чемпионатов в Европе, и то, что он пока не сыграл ни одно матча будет сказываться на его функциональном состоянии.

Сейчас он пропустил несколько матчей, у него идет адаптация к совсем другой среде. Вы наверняка читали, что его партнеры по клубу говорили, что не так и просто адаптироваться в "Аталанте".

Я думаю, что это (вызов Коваленко) - психологическая поддержка игрока. Не думаю, что он будет сейчас играть на том уровне, на котором он играл в донецком "Шахтере", - заявил Севидов.

Напомним, что украинский полузащитник пока не дебютировал за итальянскую "Аталанту".