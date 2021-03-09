Нужно подождать. Цыганык уточнил свои слова о натурализации Килмана

Ранее журналист Игорь Цыганык сообщал о том, что английский защитник "Вулверхэмптона" Макс Килмен выразил желание выступать за сборную Украины. Однако его не оказалось в недавнем расширенном списке.

"Я не говорил, что Килмана уже сейчас вызовут. Хотя не исключал такую возможность. Я говорил, что игрок показал желание играть за сборную Украины. Сперва ему нужно получить украинский паспорт. Это непростая процедура, поэтому нужно ждать. Я знаю, что Килман хочет играть за сборную Украины. За это я отвечаю.

Когда-то Шевченко сказал, что будет рассчитывать на игрока, когда он получит паспорт. Так что нужно подождать", - сказал Цыганык.