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Нужно подождать. Цыганык уточнил свои слова о натурализации Килмана

Национальная сборная Украины
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Английский футболист еще может оказаться в сборной

Нужно подождать. Цыганык уточнил свои слова о натурализации Килмана

фото - Getty Images

Новина українською

Ранее журналист Игорь Цыганык сообщал о том, что английский защитник "Вулверхэмптона" Макс Килмен выразил желание выступать за сборную Украины. Однако его не оказалось в недавнем расширенном списке.

"Я не говорил, что Килмана уже сейчас вызовут. Хотя не исключал такую возможность. Я говорил, что игрок показал желание играть за сборную Украины. Сперва ему нужно получить украинский паспорт. Это непростая процедура, поэтому нужно ждать. Я знаю, что Килман хочет играть за сборную Украины. За это я отвечаю.

Когда-то Шевченко сказал, что будет рассчитывать на игрока, когда он получит паспорт. Так что нужно подождать", - сказал Цыганык.

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В статье: Украина Вулверхэмптон Макс Килмен
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Источник:
Циганик LIVE

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