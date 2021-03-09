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Нужно подождать. Цыганык уточнил свои слова о натурализации Килмана
Английский футболист еще может оказаться в сборной
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Ранее журналист Игорь Цыганык сообщал о том, что английский защитник "Вулверхэмптона" Макс Килмен выразил желание выступать за сборную Украины. Однако его не оказалось в недавнем расширенном списке.
"Я не говорил, что Килмана уже сейчас вызовут. Хотя не исключал такую возможность. Я говорил, что игрок показал желание играть за сборную Украины. Сперва ему нужно получить украинский паспорт. Это непростая процедура, поэтому нужно ждать. Я знаю, что Килман хочет играть за сборную Украины. За это я отвечаю.
Когда-то Шевченко сказал, что будет рассчитывать на игрока, когда он получит паспорт. Так что нужно подождать", - сказал Цыганык.
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