Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина лишилась нападающего перед матчем с Францией
Футболист останется в Киеве
Фото - Днепр-1/Автор - неизвестен
Нападающий СК "Днепр-1" и национальной сборной Украины Артем Добвик не полетит на матч с Францией. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
В столицу Франции отправятся 28 игроков. Причина - требования французского законодательства на время пандемии COVID-19. Для того чтобы член спортивной делегации получил разрешение на въезд в страну, не отбывая 10-дневный карантин, французы требуют представления документов заранее. Артем же, как известно, был довызван в сборную только два дня назад, а этого времени для органов здравоохранения Франции мало.
Довбик будет тренироваться в Киеве индивидуально, а по возвращении национальной команде присоединится к остальным - тренерский штаб рассчитывает на форварда в двух домашних мартовских поединках.
Напомним, что сегодня в 16:00 национальная сборная Украины отправится в Париж на матч отбора к ЧМ-2022.
Популярное сейчас
- Шевченко: Немного удивился информации, что Степаненко может пропустить Евро
- Ибрагимович не сдержал слез на пресс-конференции после вопроса журналиста о реакции семьи
- Планы сборной Украины, осложнения травмы Степаненко и борьба Олимпика. Главные новости от 22 марта
- "Шансы минимальные" - Цыганык рассказал, почему ФИФА запретит англичанину Килману играть за Украину
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья
- Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО
Новости по теме
- 11:45 Украинские "Думал, Шевченко обратит на меня внимание, когда забью в УПЛ 10-12 голов". Довбик - о вызове в сборную
- 17:52 Украинские Довбик: Этот гол самый эффектный в моей карьере. Хочу забить больше 10 за этот сезон
- 09:57 Украинские Перепуганный молодняк. Игрок Олимпика рассказал о веселом случае в национальной сборной