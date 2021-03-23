Украина лишилась нападающего перед матчем с Францией

Нападающий СК "Днепр-1" и национальной сборной Украины Артем Добвик не полетит на матч с Францией. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

В столицу Франции отправятся 28 игроков. Причина - требования французского законодательства на время пандемии COVID-19. Для того чтобы член спортивной делегации получил разрешение на въезд в страну, не отбывая 10-дневный карантин, французы требуют представления документов заранее. Артем же, как известно, был довызван в сборную только два дня назад, а этого времени для органов здравоохранения Франции мало.

Довбик будет тренироваться в Киеве индивидуально, а по возвращении национальной команде присоединится к остальным - тренерский штаб рассчитывает на форварда в двух домашних мартовских поединках.

Напомним, что сегодня в 16:00 национальная сборная Украины отправится в Париж на матч отбора к ЧМ-2022.