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Украина лишилась нападающего перед матчем с Францией

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Футболист останется в Киеве

Украина лишилась нападающего перед матчем с Францией

Фото - Днепр-1/Автор - неизвестен

Новина українською

Нападающий СК "Днепр-1" и национальной сборной Украины Артем Добвик не полетит на матч с Францией. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

В столицу Франции отправятся 28 игроков. Причина - требования французского законодательства на время пандемии COVID-19. Для того чтобы член спортивной делегации получил разрешение на въезд в страну, не отбывая 10-дневный карантин, французы требуют представления документов заранее. Артем же, как известно, был довызван в сборную только два дня назад, а этого времени для органов здравоохранения Франции мало.

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Довбик будет тренироваться в Киеве индивидуально, а по возвращении национальной команде присоединится к остальным - тренерский штаб рассчитывает на форварда в двух домашних мартовских поединках.

Напомним, что сегодня в 16:00 национальная сборная Украины отправится в Париж на матч отбора к ЧМ-2022.

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В статье: Украина Национальная сборная Украины Артем Довбик
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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sergkir
23.03.2021 в 17:00
Как можно лишиться того, чего у тебя не было?
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