Хорошо ли вы помните историю противостояний между сборными Украины и Франции? Квиз

24 марта сборная Украины начинает свой путь в отборе к ЧМ-2022. Она стартует выездным матчем против действующего чемпиона мира сборной Франции. До этого команды встречались 10 раз - шесть раз выигрывали французы, три ничьи и одна победа за украинцами.

Перед сегодняшним матчем мы вам предлагаем освежить в памяти историю противостояний между Украиной и Францией, пройдя наш тест.