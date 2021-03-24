Национальная сборная Украины
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Хорошо ли вы помните историю противостояний между сборными Украины и Франции? Квиз
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24 марта сборная Украины начинает свой путь в отборе к ЧМ-2022. Она стартует выездным матчем против действующего чемпиона мира сборной Франции. До этого команды встречались 10 раз - шесть раз выигрывали французы, три ничьи и одна победа за украинцами.
Перед сегодняшним матчем мы вам предлагаем освежить в памяти историю противостояний между Украиной и Францией, пройдя наш тест.
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Фанат АПЛ
24.03.2021 в 11:34
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