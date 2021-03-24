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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Хорошо ли вы помните историю противостояний между сборными Украины и Франции? Квиз

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

На 10 вопросов есть три минуты

Хорошо ли вы помните историю противостояний между сборными Украины и Франции? Квиз

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

24 марта сборная Украины начинает свой путь в отборе к ЧМ-2022. Она стартует выездным матчем против действующего чемпиона мира сборной Франции. До этого команды встречались 10 раз - шесть раз выигрывали французы, три ничьи и одна победа за украинцами.

Перед сегодняшним матчем мы вам предлагаем освежить в памяти историю противостояний между Украиной и Францией, пройдя наш тест.

Читайте такжеНасколько внимательно вы следили за сборной Украины в 2020 году - тест от UA-Футбол
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В статье: Украина Франция квиз от UA-Футбол
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Комментарии (1)
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Фанат АПЛ
24.03.2021 в 11:34
Относительно лёгкие вопросы...на все правильно ответил.
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