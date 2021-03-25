Федецкий: То, что французы не смогли настроиться, нас не интересует

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий в эфире ТК Футбол прокомментировал ничью сине-желтых с Францией (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022.

"Получается, что я всегда один верю в нашу сборную. Молодцы ребята, терпели, играли до конца. Сумели найти свой момент и забить. Может, Сидорчук и задумывал где-то так коварно пробить и забить.

Сборная Украины смогла сыграть компактно и не давала свободные зоны, страховали друг друга. Сыграли очень грамотно. Видно, что в конце было уже тяжело, но ребята сумели дотерпеть.

То, что французы не смогли настроиться, нас не интересует. Принимаем Казахстан, Финляндию и двигаемся дальше", - сказал Федецкий.