Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Федецкий: То, что французы не смогли настроиться, нас не интересует
Проблемы индейцев шерифа не волнуют
footballua.tv
Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий в эфире ТК Футбол прокомментировал
"Получается, что я всегда один верю в нашу сборную. Молодцы ребята, терпели, играли до конца. Сумели найти свой момент и забить. Может, Сидорчук и задумывал где-то так коварно пробить и забить.
Сборная Украины смогла сыграть компактно и не давала свободные зоны, страховали друг друга. Сыграли очень грамотно. Видно, что в конце было уже тяжело, но ребята сумели дотерпеть.
То, что французы не смогли настроиться, нас не интересует. Принимаем Казахстан, Финляндию и двигаемся дальше", - сказал Федецкий.
Популярное сейчас
- Металлист 1925 уже второй. Турнирная таблица Первой лиги 2020/21
- Арбитр попросил прощения у Шевченко за гол Гризманна после офсайда
- Матвиенко - лучший игрок сборной Украины в матче с Францией по версии WhoScored
- Франция – Украина 1:1. Видео голов и обзор матча
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО
Новости по теме
- 19:10 Украинские Федецкий: Для сборной Украины ничья с Францией будет приравниваться к победе
- 23:41 Украинские Федецкий: Сейчас даже Сан-Марино и Лихтенштейн умеют более-менее нормально играть в футбол
- 19:44 Украинские Федецкий: Отсутствие игроков Шахтера - это большой минус, ведь именно горняки составляют костяк сборной Украины