  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Федецкий: То, что французы не смогли настроиться, нас не интересует
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федецкий: То, что французы не смогли настроиться, нас не интересует

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Проблемы индейцев шерифа не волнуют

Федецкий: То, что французы не смогли настроиться, нас не интересует

footballua.tv

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий в эфире ТК Футбол прокомментировал ничью сине-желтых с Францией (1:1) в матче отбора на ЧМ-2022.

"Получается, что я всегда один верю в нашу сборную. Молодцы ребята, терпели, играли до конца. Сумели найти свой момент и забить. Может, Сидорчук и задумывал где-то так коварно пробить и забить.

Сборная Украины смогла сыграть компактно и не давала свободные зоны, страховали друг друга. Сыграли очень грамотно. Видно, что в конце было уже тяжело, но ребята сумели дотерпеть.

То, что французы не смогли настроиться, нас не интересует. Принимаем Казахстан, Финляндию и двигаемся дальше", - сказал Федецкий.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Федецкий Украина Франция
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...