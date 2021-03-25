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Сабо: В 1999 году мы могли обыграть Францию в Париже
Йожеф Йожефович - о вчерашнем матче сборной
Экс-наставник "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо в эфире ТК Футбол поделился своими впечатлениями от
"В 1999 году мы сыграли дважды с французами и я могу сказать, что тогда во Франции мы могли выиграть. Андрей Шевченко тогда вышел в конце игры один на один с вратарем и не забил, так как поспешил. И в Киеве мы тогда очень хорошо сыграли. Тогда у нас был очень хороший настрой.
В этой игре Украина насытила среднюю линию, потому что это очень важно. Именно с центра начинается атака. Ну и фланговые защитники постоянно могли подключаться к атаке и старались быстро возвращаться обратно.
Наша сборная сыграла очень здорово. Этот результат дает надежду на дальнейшие игры отбора. Может, где-то нам и повезло. У нас хорошая сборная, хороший тренерский штаб и это дает надежду на то, что мы выйдем с группы", - сказал Сабо.
Напомним, что уже 28 марта Украина сыграет в Киеве с Финляндией, а 31-го примет Казахстан.
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