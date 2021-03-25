Сабо: В 1999 году мы могли обыграть Францию в Париже

Экс-наставник "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо в эфире ТК Футбол поделился своими впечатлениями от игры сине-желтых с Францией (1:1).

"В 1999 году мы сыграли дважды с французами и я могу сказать, что тогда во Франции мы могли выиграть. Андрей Шевченко тогда вышел в конце игры один на один с вратарем и не забил, так как поспешил. И в Киеве мы тогда очень хорошо сыграли. Тогда у нас был очень хороший настрой.

В этой игре Украина насытила среднюю линию, потому что это очень важно. Именно с центра начинается атака. Ну и фланговые защитники постоянно могли подключаться к атаке и старались быстро возвращаться обратно.

Наша сборная сыграла очень здорово. Этот результат дает надежду на дальнейшие игры отбора. Может, где-то нам и повезло. У нас хорошая сборная, хороший тренерский штаб и это дает надежду на то, что мы выйдем с группы", - сказал Сабо.