Лучшая партия штаба Шевченко. Тактический анализ матча Франция - Украина

Сборная Украины успешно стартовала в отборочном турнире к ЧМ-2022, сыграв на выезде вничью с действующими чемпионами мира. С точки зрения тактики – это был один из лучших матчей команды Андрея Шевченко. Говоря о команде Шевченко, нужно подразумевать не только Андрея Николаевича и игроков, но и весь тренерский штаб "сине-желтых".

В том, что мы увидели на "Стад де Франс", велика заслуга итальянских помощников Шевченко – Мауро Тассотти и Андреа Малдеры, которые имеют очень большое влияние на тактический арсенал команды, и, безусловно, имеют влияние на процесс формирования плана на игру.

С тактической точки зрения, матч получился очень "сочным". Если сборная Франции в прошлом году уже приучила футбольную общественность к регулярным экспериментам со схемами, варьируя 4-4-2, 3-4-1-2 и 4-4-2 ромб, то Украина и в отборе на Евро-2020 и в Лиге наций – 20/21 имела стабильную базовую структуру игры 4-3-3, которая в деструктивной фазе игры идентифицируется, как 4-1-4-1. При этом, в выборе модели игры удивили обе команды.

В октябре прошлого года Франция и Украина проводили контрольный матч, в котором команда Шевченко по объективным причинам не смогла сыграть оптимальным составом и бездарно рассыпалась, уступив – 1:7. В товарищеском матче французы впервые сыграли по схеме 4-4-2 ромб. "Сине-желтые" не изменяли традициям и старались придерживаться структуры 4-1-4-1. Судя по всему, шокирующий эффект от самого крупного в истории национальной команды поражения подтолкнул тренерский штаб сборной Украины к рискованным тактическим переменам в официальной встрече с Францией.

Кардинальная трансформация устоявшейся структуры и неожиданный переход на совершенно новые для команды принципы игру в три центральных защитника, с латералями и парой форвардов в выездном матче с действующими чемпионами мира – это большой риск. Учитывая, что на освоение игроками плана на игру было всего пару дней теории и, по сути – одно полноценное тренировочное занятие, риск граничил с безумством.

До этого один единственный раз Украина играла по схеме с тремя центральными защитниками. И было это в не имевшем для нас турнирного значения матче Лиги наций 18/19 со Словакией. Тогда полуторный состав команды Шевченко был разгромлен – 1:4. Не самый лучший опыт, но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского.

Поставить команде за пару дней игру в пять защитников было очень смелой затеей. Но, как показала игра, решение оказалось вполне оправданным. Ребята предельно дисциплинированно отработали план на игру и одним монолитом придерживались принципов командных взаимодействий, как с мячом, так и без мяча.

Франция - Украина - 1:1

Голы: Гризманн 19 - Кимпембе 57 (автогол)

Франция: Льорис - Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес - Коман (Дембеле 63), Канте, Рабьйо, Мбаппе (Марсьяль 77) - Гризманн, Жиру (Погба 63)

Украина: Бущан - Караваев, Кривцов, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Шапаренко (Зубков 86), Малиновский, Сидорчук (Коваленко 79), Зинченко - Яремчук (Мораес 72)

Предупреждение: Павар 30

После экспериментов с ромбом в центре поля и схемой 3-4-1-2 штаб Дидье Дешама к отбору на ЧМ решил вернуться к старой доброй структуре 4-2-3-1, на которой в 2018 году они добрались до победы на Мундиале. Возвращение к игре с двумя центральными хавбеками заставило Дешама оставить в запасе Погба. Вместо него вышел правый вингер Коман.

Главным кадровым вопросом у гостей была позиция "шестерки". Травмированного Степаненко теоретически могли заменить Сидорчук и Макаренко. Выбор тренеров пал на опорника "Динамо".

Следует отметить и появление Малиновского на позиции центрального нападающего. В принципе, Руслан имеет опыт действия на этой позиции в "Аталанте" и этот вариант вполне логичен.

Тепловая карта и показатели действий с мячом в горизонтальных зонах подчеркивает существенное территориальное преимущество хозяев поля. Хотя преимуществом его назвать трудно. Система игры Дидье Дешама строится на принципах, которые должны обеспечивать его команду свободным пространством в финальной трети поля. Украина лишила французов этого фактора, плотно перекрыв все горизонтальные зоны, включая фланги и полупространства. Именно для этого был избран вариант игры с низкой линией обороны из пяти игроков.

Гости наиграли в трети соперника всего на 13% игрового времени. Это очень низкий показатель. При этом, сборная Украины нанесла по воротам Льориса всего три удара, из которых все были неточными. Благо, удар Сидорчука подправил голевой рикошет от Кимпембе. Кстати, момент с медленно закатывающимся в угол ворот мячом навеял приятные воспоминания из финала последнего розыгрыша Кубка УЕФА.

Тем не менее, все эти ничтожные цифры матча не должны вводить в заблуждение. У команды Шевченко был четкий план на игру, и он не подразумевал эффектной статистики. Это был качественный образец старого доброго итальянского катеначчо, который требовал терпения и эффективной реализации немногочисленных шансов впереди.

Соперник доминировал и периодически создавал голевые моменты у ворот Бущана в первые минут тридцать пять. После того, как ушла стартовая свежеть действий, а вместе с ней снизилась интенсивность давления, наши ребята, наконец, перестали проявлять чрезмерное уважение к чемпионам, Украина практически выровняла игру и при первой же возможности старалась поднимать линию обороны. Еще один важный момент – со временем ребята стали чаще выигрывать подборы на своей трети поля, с чем были большие проблемы в первые полчаса матча.

Французы слишком рано уверовали в свое неоспоримое превосходство и когда начались проблемы, так и не смогли понять, что же делать с украинским монолитом, который сохранял плотность даже на половине поля соперника.

Украина не задействовала высокий прессинг и встречала оппонента в среднем блоке. При этом, на данной стадии атаки соперника, структура гостей часто преобразовывалась в 5-2-3. Это происходило за счет того, что новый капитан сборной Александр Зинченко фактически поднимался в линию атаки, перекрывая вектор возможной передачи через его полуфланг. Именно это смещение Зинченко позволило ему перехватить мяч и довести первую быструю атаку в матче до удара по воротам Льориса.

В конструктивной фазе игры Украина, по сути, перестраивалась на структуру 3-4-3 или 3-4-2-1. Ширину атакам создавали латерали, а Зинченко поднимался выше и действовал в полупространстве. Слева, на горизонтальном уровне с капитаном, под Яремчуком действовал Малиновский. На скриншоте, наоборот, Роман находится выше Руслана, но это лишь эпизод.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не скрывал своего удовлетворения от игры своей команды и добытого результата:

"Было очень тяжело с такой хорошей командой, у которой так много хороших и техничных футболистов. У нас был хороший план на игру. Ребята – молодцы. Тот объем работы, который они выполнили, те подстраховки, то давление на мяче, которое они попытались создать – я считаю, нам удалось. Мы выбрали такую тактику, план на игру, потому что по-другому с такими, как Франция, будет нам тяжело играть. Может, это был не очень красивый футбол – компактный, лаконичный. Считаю, что план сработал идеально. У нас было очень много хороших продолжений – немножечко не доигрывали в этом плане. Где-то растерялись в первые 25-30 минут. Мы давно решили играть с Францией по новой для нашей команды схеме, но времени на подготовку было очень мало, всего одна тренировка для того, чтобы ребята на поле постарались усвоить новую систему игры. Ребята подготовились очень хорошо, внимательно слушали, сконцентрировались на том, что мы говорили. Мы должны были компактно сыграть. План сработал".

Наставник "Ле Бле" Дидье Дешам после матча признал, что модель игры сборной Украины оказалась для него большим сюрпризом:

"Мы должны были обезопасить себя к перерыву, учитывая, сколько моментов мы создали. Во втором тайме стало сложнее. Пропущенного гола можно было избежать. Тем не менее, Франция боролась до конца. Разумеется, сейчас мы разочарованы. В первой половине у нас было преимущество, мы много и остро атаковали. Но соперник очень хорошо защищался. Мы пересмотрели около 20 матчей сборной Украины, но впервые увидели такую манеру ее игры. Я не критикую тактику Шевченко. Он сделал свой выбор и получил положительный для его команды результат. Да, я знаю, что моя команда сейчас не в лучших кондициях. Здесь целый ряд причин. Но я не оправдываюсь. Всегда трудно бороться с соперником, который настолько плотно защищается".

Безусловно, эта ничья для сборной Украины – сродни победе. Но, победа эта имеет одно важное условие – ее нужно активировать в двух оставшихся матчах стартового слота отборочного турнира. Мы ввязались в заочное противостояние с Францией за первое место в группе. По крайней мере, выездной ничьей с фаворитом объявили о теоретических амбициях на прямое попадание в Катар. Чтобы не сворачивать с выбранного, тяжелого турнирного пути, добытый в Париже результат необходимо обязательно активировать в домашних матчах с Финляндией и Казахстаном.

Несмотря на качественную игру нашей национальной команды и положительный результат в противостоянии с чемпионами мира, мы не должны впадать в эйфорию. Мартовский слот матчей должен восприниматься и оцениваться, как одно целое событие. Поэтому, пожелаем ребятам удачи и будем надеяться на шесть очков в двух ближайших матчах. Учитывая плотный график – это не такая и простая задача, как кажется на первый взгляд.

В каждом из трех мартовских матчах Украина на фоне кадровой ротации вынуждена менять структуру игры. Все три соперника кардинально отличаются и по стилю и по игровому потенциалу. Это хороший тест для сборной и если она его пройдет (7 очков в трех матчах) – тогда наши грезы первым местом обретут статус реальных целей.

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