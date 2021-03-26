Денисов: Сборная до Шевченко напоминала тяжелоатлета, который взял вес и думает, как бы с ним не обосраться

24 марта, в рамках отборочного турнира на чемпионат мира-2022 сборная Украины сыграла вничью со сборной Франции (1:1). Генеральный директор телеканалов Футбол Александр Денисов в свете данного матча дал характеристику тренерскому штабу и текущему уровню национальной команды.

"Я бы сравнил нашу сборную до Шевченко с соревнованиями по тяжелой атлетике, когда мы наблюдаем, как тяжелоатлет поднимает штангу, он стоит, офигивает от того, что он эту штангу держит, мы офигиваем от того, как он её держит, и возникает один вопрос - как бы с этим всем не обосраться. Шучу, конечно, но тем не менее.

К чему нас приучил Андрей Шевченко? Мы больше не имеем подобных сюрпризов. Даже поражения имеют свои объяснения. Ничьи тоже имеют свои объяснения и логику, как и победы. У нас ушли сюрпризы, у нас ушла борьба ради борьбы. У нас команда начала играть. Шевченко тот самый тренер, который не сказал нам в начале пути: "подождите". Он начал строить команду и не просил 2,4, 6 лет. Начал строить - и команда сразу начала играть. Да, мы помним несчастье с хорватами, но оно в определенной степени было закономерным. У Шевченко каждый результат выглядит закономерным. Что произошло дальше, вы прекрасно знаете. Наш выход на Евро - тому подтверждение.

Шевченко был гениальным игроком, а сейчас становится тренером высочайшего класса. Он состоявшаяся личность на тренерском мостике. Мы понимаем, что состоятся игроку и состоятся тренеру - это две большие и разные истории. Нет ни одного случая, который выводил это в правило. Возьмем недавний случай с Андреа Пирло. Гениальный игрок, с гениальным виденьем поля, с гениальным пасом, тем не менее скорее всего отправится в отставку по окончании сезона. "Ювентус" проиграл все, что можно проиграть и на сегодняшний день это не столь умная и интеллектуальная команда, каким был игрок Пирло. Шевченко, будучи яркой индивидуальностью очень четко понимает, что индивидуальности - это лишь части футбола, но не они залог успеха. Индивидуальности в лице Месси и Роналду на сегодняшний день уходят в документалистику. О них мы будем смотреть документальные фильмы, возможно и художественные. Эпоха Месси и Роналду уходит. Эпоха тактики и командной игры - вот что выходит на первый план. Какими бы талантами не были Мбаппе и Холанд, они не делают "ПСЖ" и "Боруссию" брендами, на которых они держаться. Они не держатся на Мбаппе и Холанде, этого слишком мало для современного футбола", - сказал Денисов.