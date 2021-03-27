Александр Караваев: Игры с топ-сборными – большое счастье и удача

В минувшем туре чемпионата Александру Караваеву удалось отличиться "дублем" в победном матче с львовским "Рухом" (3:0), а в среду внести лепту в ничейный исход в выездном поединке отборочного цикла ЧМ-2022 с Францией (1:1).

Об этих событиях, как и о подготовке к следующей отборочной игре с Финляндией Караваев рассказал в интервью корреспонденту UA-Футбол.

- После матчей, сыгранных в рамках 19-го тура, все сложилось в пользу "Динамо": вашей команде удалось крупно переиграть "Рух" - 3:0, а главный конкурент, донецкий "Шахтер", потерял максимум очков в игре со "Львовом".

- Мы на каждый матч настраиваемся только на победу. Потому что любой из них самый важный – будь то в чемпионате, Кубке Украины или в Лиге Европы. Когда удается добыть три очка, всегда испытываем чувство удовлетворения. Так было и в минувшее воскресенье.

- Увеличившийся до семи очков отрыв от горняков обнадеживает?

- Это, конечно же, приятный бонус. Но мы смотрим вперёд и готовимся к очередной игре. Ведь победа над предыдущим соперником не будет ничего значить без следующего выигрыша.

- В первом тайме матча с "Рухом" сопернику удалось выстоять, однако во втором он пропускал трижды. Чего львовянам не хватило?

- Мне сложно сказать, чего именно им не хватило. Знаю только, что наша команда прибавила в скорости, движении и реализации. Считаю, что все это в комплексе нам и помогло.

- До минувшего уик-энда ваше снайперское ружье долгое время молчало. Не хватало везения или причина в чем-то другом?

- Скорее всего, дело больше в везении. Так как в большей степени играя в защитной линии у меня все равно почти в каждом матчи были моменты. Рад, что удалось отличиться сразу двумя голами, ведь до этого долго не забивал.

- В сравнении с октябрьской встречей с "Рухом", в которой вашей команде удалось взять верх со счетом 2:0, львовяне стали сильнее?

- Да. Недавняя встреча с ними показала, что львовская команда стала не только сильнее, но и организованнее, более уверенее.

- Сложно переключаться от клубных дел в чемпионате на дела в национальной сборной?

- Совсем нет. Это уже привычный процесс.

- Главная команда собралась после долгого перерыва. Эмоций было много?

- Как всегда - очень много! Приезжать в расположение сборной всегда приятно, тем более, после четырехмесячной паузы. Именно столько многие ребята друг с другом не виделись – с тех пор, как в середине ноября собирались вместе на матчи с Германией и Швейцарией. Атмосфера в сборной на высочайшем уровне. Мы всегда рады видеть друг друга. В таком режиме играю на протяжении долгих лет. Могу сказать, что несмотря на всю серьезность стартового поединка в отборочном цикле с Францией, атмосфера в национальной команде сохранялась сугубо положительная. Вообще за последний год нам предстояло и предстоит постоянно играть со сборными топ-уровня. Для любого футболиста это большое счастье и удача.

- Ничью с французами на ее поле всегда можно считать успешным результатом, не так ли?

- Безусловно. Мы пополнили копилку нашей сборной первым заработанным очком, а это в выездной игре с чемпионами мира весьма ценно.

- После матча главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сказал, что его подопечные посмотрели около двадцати поединков сборной Украины, но впервые увидели ее в такой манере игры. Что же имел ввиду наставник французов?

- Это заслуга нашего тренерского штаба, который решил использовать для игры с Францией непривычную схему, рассказав нам, как нужно правильно сыграть.

- В противостоянии с блистающим уверенной игрой Килианом Мбаппе вам приходилось трудно?

- Против игроков мирового уровня всегда тяжело. И в частности, против Килиана. В ходе матча нужно быть всегда в стопроцентной концентрации.

- Какое противоядие может быть эффективно применено в игре против этого парня из "ПСЖ"?

- Только сплоченная игра в обороне, страховка друг друга и полноценная концентрация.

- Что говорил команде Андрей Шевченко перед матчем с Францией?

- Внимание, внимание и ещё раз внимание. И стопроцентное выполнение тренерской установки.

- В среду на "Стад де Франс" по разным причинам наша сборная играла без нескольких ключевых исполнителей. Кого из них больше всего не хватало?

- Нехватка игроков чувствуется всегда, когда кто-то не может сыграть. Но у нас достаточно большая конкуренция, чтобы могли друг друга эффективно заменить.

- Известие о том, что соперники по группе Финляндия с Боснией и Герцоговиной сыграли вничью, 2:2, не напомнило о подобном развитии событий на старте отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года?

- Напомнило, конечно же! И я буду очень рад, если этот отбор повторится в итоге, как и в прошлый, на Евро.

- Прогуляться по Парижу удалось?

- Нет. Во-первых, мы ответственно готовились к матчу, а во-вторых, насколько я понял, во Франции после 19:00 действует комендантский час.

- Раньше в столице Франции сколько раз бывали?

- Дважды.

- Есть ли в Париже достопримечательность, где вам хочется побывать непременно?

- Таковым является Лувр. Там я ещё ни разу не был. Также хочется подняться на Эйфелеву башню.

- С кем-то из французских игроков футболками поменялись?

- Нет, не получилось. К сожалению, все быстро ушли в раздевалку.

- Францию покидали в приподнятом настроении?

- Естественно! Повторюсь: сыграть вничью с действующими чемпионами мира на их поле дорогого стоит.

- Как проходит подготовка к очередному матчу сборной?

- Все, как обычно. Сначала восстановление, потом разбор соперника. Все это делается для того, чтобы быть подготовленными к матчу на все сто процентов.

- Посвящение в члены сборной у ее новичков уже состоялось?

- Пока еще нет, так как были полностью сконцентрированы на подготовке к игре. Думаю, это состоится в ближайшее время.

- Что скажете о сборной Финляндии, с которым предстоит сыграть 28 марта?

- Очень хорошая и крепкая команда. Тот факт, что многие ее игроки выступают в ведущих европейских чемпионатах, говорит о многом.

- Уже привыкли играть при пустых трибунах?

- К этому никогда не привыкнешь, поэтому всегда ждём возвращения болельщиков на трибуны. Надеемся, этот момент наступит как можно скорее.

- Как вам флешмобы в поддержку сборной Украины со стороны болельщиков?

- Очень и очень приятно! Они придают нам больше сил и энергии. Спасибо нашим верным поклонникам.