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Александр Караваев: Игры с топ-сборными – большое счастье и удача
Временной отрезок длиною в неполную неделю для универсала киевского "Динамо" и сборной Украины сложился весьма удачно
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
В минувшем туре чемпионата Александру Караваеву удалось отличиться "дублем" в победном матче с львовским "Рухом" (3:0), а в среду внести лепту в ничейный исход в выездном поединке отборочного цикла ЧМ-2022 с Францией (1:1).
Об этих событиях, как и о подготовке к следующей отборочной игре с Финляндией Караваев рассказал в интервью корреспонденту UA-Футбол.
- После матчей, сыгранных в рамках 19-го тура, все сложилось в пользу "Динамо": вашей команде удалось крупно переиграть "Рух" - 3:0, а главный конкурент, донецкий "Шахтер", потерял максимум очков в игре со "Львовом".
- Мы на каждый матч настраиваемся только на победу. Потому что любой из них самый важный – будь то в чемпионате, Кубке Украины или в Лиге Европы. Когда удается добыть три очка, всегда испытываем чувство удовлетворения. Так было и в минувшее воскресенье.
- Увеличившийся до семи очков отрыв от горняков обнадеживает?
- Это, конечно же, приятный бонус. Но мы смотрим вперёд и готовимся к очередной игре. Ведь победа над предыдущим соперником не будет ничего значить без следующего выигрыша.
- В первом тайме матча с "Рухом" сопернику удалось выстоять, однако во втором он пропускал трижды. Чего львовянам не хватило?
- Мне сложно сказать, чего именно им не хватило. Знаю только, что наша команда прибавила в скорости, движении и реализации. Считаю, что все это в комплексе нам и помогло.
- До минувшего уик-энда ваше снайперское ружье долгое время молчало. Не хватало везения или причина в чем-то другом?
- Скорее всего, дело больше в везении. Так как в большей степени играя в защитной линии у меня все равно почти в каждом матчи были моменты. Рад, что удалось отличиться сразу двумя голами, ведь до этого долго не забивал.
- В сравнении с октябрьской встречей с "Рухом", в которой вашей команде удалось взять верх со счетом 2:0, львовяне стали сильнее?
- Да. Недавняя встреча с ними показала, что львовская команда стала не только сильнее, но и организованнее, более уверенее.
- Сложно переключаться от клубных дел в чемпионате на дела в национальной сборной?
- Совсем нет. Это уже привычный процесс.
- Главная команда собралась после долгого перерыва. Эмоций было много?
- Как всегда - очень много! Приезжать в расположение сборной всегда приятно, тем более, после четырехмесячной паузы. Именно столько многие ребята друг с другом не виделись – с тех пор, как в середине ноября собирались вместе на матчи с Германией и Швейцарией. Атмосфера в сборной на высочайшем уровне. Мы всегда рады видеть друг друга. В таком режиме играю на протяжении долгих лет. Могу сказать, что несмотря на всю серьезность стартового поединка в отборочном цикле с Францией, атмосфера в национальной команде сохранялась сугубо положительная. Вообще за последний год нам предстояло и предстоит постоянно играть со сборными топ-уровня. Для любого футболиста это большое счастье и удача.
- Ничью с французами на ее поле всегда можно считать успешным результатом, не так ли?
- Безусловно. Мы пополнили копилку нашей сборной первым заработанным очком, а это в выездной игре с чемпионами мира весьма ценно.
- После матча главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сказал, что его подопечные посмотрели около двадцати поединков сборной Украины, но впервые увидели ее в такой манере игры. Что же имел ввиду наставник французов?
- Это заслуга нашего тренерского штаба, который решил использовать для игры с Францией непривычную схему, рассказав нам, как нужно правильно сыграть.
- В противостоянии с блистающим уверенной игрой Килианом Мбаппе вам приходилось трудно?
- Против игроков мирового уровня всегда тяжело. И в частности, против Килиана. В ходе матча нужно быть всегда в стопроцентной концентрации.
- Какое противоядие может быть эффективно применено в игре против этого парня из "ПСЖ"?
- Только сплоченная игра в обороне, страховка друг друга и полноценная концентрация.
- Что говорил команде Андрей Шевченко перед матчем с Францией?
- Внимание, внимание и ещё раз внимание. И стопроцентное выполнение тренерской установки.
- В среду на "Стад де Франс" по разным причинам наша сборная играла без нескольких ключевых исполнителей. Кого из них больше всего не хватало?
- Нехватка игроков чувствуется всегда, когда кто-то не может сыграть. Но у нас достаточно большая конкуренция, чтобы могли друг друга эффективно заменить.
- Известие о том, что соперники по группе Финляндия с Боснией и Герцоговиной сыграли вничью, 2:2, не напомнило о подобном развитии событий на старте отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года?
- Напомнило, конечно же! И я буду очень рад, если этот отбор повторится в итоге, как и в прошлый, на Евро.
- Прогуляться по Парижу удалось?
- Нет. Во-первых, мы ответственно готовились к матчу, а во-вторых, насколько я понял, во Франции после 19:00 действует комендантский час.
- Раньше в столице Франции сколько раз бывали?
- Дважды.
- Есть ли в Париже достопримечательность, где вам хочется побывать непременно?
- Таковым является Лувр. Там я ещё ни разу не был. Также хочется подняться на Эйфелеву башню.
- С кем-то из французских игроков футболками поменялись?
- Нет, не получилось. К сожалению, все быстро ушли в раздевалку.
- Францию покидали в приподнятом настроении?
- Естественно! Повторюсь: сыграть вничью с действующими чемпионами мира на их поле дорогого стоит.
- Как проходит подготовка к очередному матчу сборной?
- Все, как обычно. Сначала восстановление, потом разбор соперника. Все это делается для того, чтобы быть подготовленными к матчу на все сто процентов.
- Посвящение в члены сборной у ее новичков уже состоялось?
- Пока еще нет, так как были полностью сконцентрированы на подготовке к игре. Думаю, это состоится в ближайшее время.
- Что скажете о сборной Финляндии, с которым предстоит сыграть 28 марта?
- Очень хорошая и крепкая команда. Тот факт, что многие ее игроки выступают в ведущих европейских чемпионатах, говорит о многом.
- Уже привыкли играть при пустых трибунах?
- К этому никогда не привыкнешь, поэтому всегда ждём возвращения болельщиков на трибуны. Надеемся, этот момент наступит как можно скорее.
- Как вам флешмобы в поддержку сборной Украины со стороны болельщиков?
- Очень и очень приятно! Они придают нам больше сил и энергии. Спасибо нашим верным поклонникам.
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