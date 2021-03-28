Андрей Телесненко: Примером для подражания финнам служит Английская Премьер-лига

Одним из самых внимательных болельщиков сборной Украины в отборочной игре ЧМ-2022 с финнами будет бывший капитан одесского "Черноморца". Его интерес к этому поединку объясняется тем, что в свое время он был одним из первых украинских легионеров в Финляндии. О том, как складывалась его карьера в Стране Суоми и об ожиданиях в сегодняшнем противостоянии с северянами Телесненко рассказал корреспонденту UA-Футбол.

- В начале 90-х многие украинские футболисты отправлялись за рубеж с целью попробовать себя на другом уровне и заработать денег. Как возник у вас вариант с Финляндией?

- Помог случай. В зимнюю пору, в самом начале 1992 года, возглавляемый Виктором Прокопенко "Черноморец" гостил в финском городе Оулу. Он является побратимом Одессы, вот по этой линии наша команда и ездила в Финляндию для участия в международном турнире. Во время пребывания в Оулу мне и вратарю Виктору Гришко поступило предложение поиграть в одноименном клубе. Вернувшись домой, я успел принять участие в премьерном чемпионате Украины, где сыграл в первых пяти турах. К тому моменту уже твердо решил: в ФК "Оулу" поеду. А вот у Гришко были другие планы, и спустя какое-то время он перебрался в турецкий "Трабзонспор". В апреле же мы вместе с тогдашним президентом "Черноморца" Вячеславом Лещуком отправились в Санкт-Петербург, где встретились с представителями финского клуба. Там и состоялась процедура подписания контракта с "Оулу". Правда, в Финляндию я поехал не сразу, так как возникли трудности с оформлением визы. Из-за долгих проволочек с подготовкой документов в Оулу я оказался лишь в мае.

- Если не ошибаюсь, до вашего приезда в "Оулу" в центре обороны играл выходец из бывшего СССР Сергей Базулев…

- Совершенно верно. До моего появления в новом клубе экс-спартаковец получил серьезную травму головы, что предопределило окончание его карьеры. Видимо, меня и решили взять на место Базулева.

- В финансовом плане от перехода вы выиграли?

- По правде говоря, по тем временам деньги действительно оказались приличными – и зарплата, и премиальные. Никаких проблем с этим я не испытывал. А что касается самого футбола, который немного уступает по популярности хоккею, то в ту пору у него был период становления. Это уже потом сборная Финляндии стала все чаще и чаще отбирать очки у соперников. Вообще, футболу в этой стране уделялось огромное внимание со стороны прессы и болельщиков.

- Как охарактеризовали бы финский футбол в целом?

- Клубы пропагандировали английский стиль. В Финляндии подробно освещалась Премьер-лига, поэтому у финнов был хороший пример для подражания. В матчах чемпионата и Кубка Финляндии команды боролись с первой до последней минуты, и это подкупало. Меня всегда удивляло: откуда у людей берутся силы, чтобы так биться? Было в финском футболе еще несколько вещей, которые были непривычны для нас, украинцев. Например, существовало интересное положение: дисквалификацию получали лишь те футболисты, кто наказывался красными карточками. "Горчичников" же можно было получать сколько угодно...

- Всем известно, что одним из самых сложных считается финский язык. Вы его освоили?

- Поначалу я регулярно занимался с переводчиком, а ближе к завершению контракта все понимал сам.

- В ту пору в Финляндию на заработки приезжало много спортсменов-игровиков из стран постсоветского пространства. Среди них было много знакомых?

- Таковых действительно хватало. Лично меня больше всего радовало соседство с моими земляками из Одессы – Игорем и Еленой Соколовскими. Первый из них ранее играл, а по завершении карьеры был тренером "Черноморца", а его супруга известная в прошлом волейболистка свердловской "Уралочки" и одесского "Медина", олимпийская чемпионка. Семья Соколовских жила от меня неподалеку, и мы часто встречались. Их помощь оказалась как нельзя кстати. В целом приятно было жить в этой стране и городе, где все условия были созданы на высшем уровне.

- А как складывались дела у "Оулу" в чемпионате Финляндии?

- К сожалению, не лучшим образом. По итогам сезона-1992, который проходил по системе "весна – осень", команда заняла предпоследнее место и "вылетела" из высшего дивизиона. Зато в следующем чемпионате прошла всю турнирную дистанцию первой лиги на одном дыхании - и вернулся в элиту. Что интересно: за время действия контракта с "Оулу" я успел еще раз сыграть за "Черноморец".

- Это как же?

- В то время еще не было прописано строгих требований насчет соблюдений условий контракта, вот я этим и воспользовался. Приехав в родную Одессу в отпуск после своего первого финского сезона, я успел помочь "Черноморцу" в трех матчах. На тот момент первый круг чемпионата Украины как раз подходил к завершению, и по просьбе Вячеслава Лещука я заменял на позиции последнего защитника уехавшего на просмотр в Англию Юрия Никифорова.

- В финском клубе об этом знали?

- Нет, конечно же. Тогда интернета не было, и мой рискованный поступок остался незамеченный финнами. А когда летом 1993-го в Финляндию на сборы приезжал "Черноморец", Виктор Прокопенко позвал меня обратно. Разумеется, я с удовольствием принял его предложение и вскоре вернулся в Одессу. Мне посчастливилось в роли капитана команды в сезонах-1993/94 и 1994/95 завоевать бронзовые и серебряные медали, а также выиграл Кубок Украины-1994. До сих пор помню, как в упорной серии послематчевых пенальти мы обыграли имферопольскую "Таврию".

- Связь с бывшими коллегами по ремеслу из Финляндии ныне поддерживаете?

- В этой стране у меня осталось не так уж и много друзей, поэтому общаемся редко. Но однажды в Одессе меня ждал настоящий сюрприз: я встретился со старым знакомым, с которым играли друг против друга в чемпионате Финляндии. Речь идет о легендарном финском футболисте Яри Литманене, который в период моих выступлений в его стране играл за клуб "МюПа-47". В Одессу он приезжал четыре года назад в составе штаба сборной Финляндии и мы с ним тепло пообщались, вспомнив былые времена.

- Чем сильна нынешняя сборная Финляндии?

- Однозначно: сегодня финны являются довольно крепкой командой. Обыграть их – задача не из простых, в чем убеждались разные сборные. В том числе и наша, когда в обеих играх отборочного цикла предыдущего чемпионата мира с трудом одерживала минимальные победы. В составе сборной Финляндии сегодня выступает немало классных футболистов, которые не затерялись в разных европейских чемпионатах. В частности, Тойвио, Райтала, Похьянпало и Пукки. Финны играют дисциплинированно, в силовой манере. Своей игрой они могут доставить хлопот украинской сборной, однако уверен, что тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко досконально изучил все сильные и слабые стороны соперника. Стало быть, к встрече с Финляндией наши ребята должны быть максимально готовы.

- Каким вам видится предстоящий матч?

Глупо было бы предполагать, что в выездном матче с Украиной гости сразу же побегут в атаку с шашками наголо. Разумеется, это не так. Финны будут действовать от обороны, пытаясь искать шанс у чужих ворот. Рослые футболисты сборной Финляндии весьма опасны в игре на втором этаже, так что нашей команде стоит не допускать "стандартов". Украинцы же будут играть первым номером, что неудивительно для одного из фаворитов группы. Главное – не прозевать атаку финнов. А то, что у наших ребят возможности для взятия ворот соперника будет – в этом я ничуть не сомневаюсь.