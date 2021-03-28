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Украина - Финляндия 1:1 .Обзор матча и видео голов
Очень обидно...
Фото - UA-Футбол, Олександр Приходько
В рамках 2-го раунда отбора на ЧМ-2022 сборная Украины принимала команду Финляндии. Счет в матче открыл Жуниор Мораес на 80-й минуте встречи. Но спустя 9 минут финны сумели отыграть преимущество - левый защитник нашей сборной Виталий Миколенко допустил чудовищную ошибку в своей штрафной и был вынужден фолить, за что был удален. Форвард гостей Пукки уверено реализовал 11-метровый и поделил заработанные очки команд в этом поединке.
Чемпионат Мира Квалификация, Европа
2-й тур, группа D
Голы: Мораес 80 - Пукки 89 (пенальті)
Украина: Бущан - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Соболь - Зубков (Марлос 58), Малиновский, Макаренко (Коваленко 78), Зинченко - Яремчук (Мораес 67).
Финляндия: Йоронен - Гранлунд, Тойвио, Араюури, О'Шонесси, Райтала - Кауко, Камара, Шуллер - Пукки, Лод.
Предупреждения: Матвиенко 56, Соболь 81, Бущан 87 - Камара 87
Удаление: Миколенко 89
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