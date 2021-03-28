Украина - Финляндия 1:1 .Обзор матча и видео голов

Вот это всё из за всех этих бахвальных заявлений всяких специалистов и бывших футболистов после матча с францией, и из за всех этих сопливых высказываний о надеждах и вере в хорошее будущее, мол вот теперь всё время будет хорошо. Карма сразу даёт по носу за всё это бахвальство и сопливое надеждопедалирование. Все эти журналисты со своими формулировками и те, у кого они берут интервью всеми этими словами и настроениями, и все читатели этих интервью которые сопливо радуются всем этим высказываниям экспертов, которым можно верить "теперь уже точно", притягивают к себе потом наказания кармы за это. Вот так оно за это и получается в следующем матче - мяч не слушается, не везёт в эпизодах и лидеры вместо игры показывают одни ошибки - это кармическое наказание так и работает. За все эти довольные и сопливые надежды и бахвальство во всех этих интервью.