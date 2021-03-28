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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина - Финляндия 1:1 .Обзор матча и видео голов

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Очень обидно...

Украина - Финляндия 1:1 .Обзор матча и видео голов

Фото - UA-Футбол, Олександр Приходько

Новина українською

В рамках 2-го раунда отбора на ЧМ-2022 сборная Украины принимала команду Финляндии. Счет в матче открыл Жуниор Мораес на 80-й минуте встречи. Но спустя 9 минут финны сумели отыграть преимущество - левый защитник нашей сборной Виталий Миколенко допустил чудовищную ошибку в своей штрафной и был вынужден фолить, за что был удален. Форвард гостей Пукки уверено реализовал 11-метровый и поделил заработанные очки команд в этом поединке.

Чемпионат Мира Квалификация, Европа

2-й тур, группа D

Украина - Финляндия 1:1

Голы: Мораес 80 - Пукки 89 (пенальті)

Украина: Бущан - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Соболь - Зубков (Марлос 58), Малиновский, Макаренко (Коваленко 78), Зинченко - Яремчук (Мораес 67).

Финляндия: Йоронен - Гранлунд, Тойвио, Араюури, О'Шонесси, Райтала - Кауко, Камара, Шуллер - Пукки, Лод.

Предупреждения: Матвиенко 56, Соболь 81, Бущан 87 - Камара 87

Удаление: Миколенко 89

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В статье: сборная Украины сборная Финляндии отбор к ЧМ-2022
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Комментарии (36)
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polus (Dnipro)
29.03.2021 в 01:24
Лучше бы 0-1 и 1-0 =3 очка
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0
0
alex.belogubko (одесса)
29.03.2021 в 00:42
не сработала схема Шевы -80 минут не могли забить --проблема составом ---надо попробавать схему Буяльского но его нет а Коно -Коваленко и другие сидячие в сборной --вот тут как раз и не хватило Буяльского --Луческо это понимает и он всё время играет в ДК
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+1
0
11metrov (Dnepr)
29.03.2021 в 00:33
Шева воспитанник Суркисов Он даже видя проблему все равно будет тащить ДайВротНамо и всех бестолочей оттуда
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+1
-3
Piter (Полтава)
29.03.2021 в 00:22
усьо у стилі збірної україни. у попередньому матчі надулися у наступному здулися. з казахстаной якщо повезе знову надуються. але скільки понтів. коментатор навіть сказав "потягаємося зі збірною франції." тьху на вас!
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+3
0
Steelen (Запорожье)
29.03.2021 в 00:07
Шева, на кой Ты выпускал этого бестолочь Макаренко ? И почему Зубков играл на какой то не своей позиции ? И зачем этот Соболь был в составе ? на его месте должен был играть Миколенко на фланге, с пользой и без привозов пенальти, а вместо Миколенко в защите профильный центрбек рядом с Забарным. При этом такие Люди как Малиновский почему то психовали всю игру вместо игры. Короче с составом сразу 3-4 ошибки по именам и по позициям, что отразилось и на тех, кто был правильно выпущен и играл на правильном месте и отразилось на игре в целом. Единственный участок, где работало всё правильно - это фланг Караваева, потому что там не было всяких Макаренко и игроков, которые неправильно поставлены на поле.Шева, Ты в этой игре наколол дров с составом и с расстановкой, и не учёл что из за этого будут психовать другие игроки вместо игры.
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+4
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
29.03.2021 в 00:19
не гони на Шеву...руководят итальянцы....
Ответить
+1
-1
vgolovan (полтава)
28.03.2021 в 23:57
нам не надо ни первого места ни второго просто хочется смотреть футбол а футбола пока нет да и не будет пока
Ответить
+4
-3
sergei2020 (Черновцы)
29.03.2021 в 00:00
Ты не дурак-ты полный ДУРАК!!!
Ответить
+1
-5
vgolovan (полтава)
29.03.2021 в 00:01
футбол то хоть смотрел
+4
-3
sergei2020 (Черновцы)
29.03.2021 в 00:15
Я дивився футбол! Куда ти ( смотрел) це питання.
Ответить
0
-5
George_D (Харьков)
29.03.2021 в 00:44
Отримав задоволення?
+4
0
Совоеб
28.03.2021 в 23:54
Динамовские полудурки в защите лишили страну ЧМ. Абсолютно выигрышный матч был. Нахер со сборной этого лысого дегенерата Мыколенко и перепуганного зЗабарвного. Этих двух очков нам и не хватит в итоге. Мудилы динамовские, нет слов, пля, я полыхаю просто от гнева. Оно это чмо лысое и на ЧЕ так будет судить? Нахер со сборной!
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+2
-6
FC Energy (Новая Каховка)
28.03.2021 в 23:55
Да свое второе займём, но видно будет после Боснии.
Ответить
+4
-1
vgolovan (полтава)
29.03.2021 в 00:00
кто будет судить и кого сходи к психиатру и не забывай что мы играли дома и про какие 2 очка ты говориш про те которые уже есть
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+1
-3
avatar
Просто Квашин (Харьков)
29.03.2021 в 00:20
Олексин... ты не только заднепривод, ты зоофил...
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+1
-2
Steelen (Запорожье)
28.03.2021 в 23:53
Вот это всё из за всех этих бахвальных заявлений всяких специалистов и бывших футболистов после матча с францией, и из за всех этих сопливых высказываний о надеждах и вере в хорошее будущее, мол вот теперь всё время будет хорошо. Карма сразу даёт по носу за всё это бахвальство и сопливое надеждопедалирование. Все эти журналисты со своими формулировками и те, у кого они берут интервью всеми этими словами и настроениями, и все читатели этих интервью которые сопливо радуются всем этим высказываниям экспертов, которым можно верить "теперь уже точно", притягивают к себе потом наказания кармы за это. Вот так оно за это и получается в следующем матче - мяч не слушается, не везёт в эпизодах и лидеры вместо игры показывают одни ошибки - это кармическое наказание так и работает. За все эти довольные и сопливые надежды и бахвальство во всех этих интервью.
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+1
0
Совоеб
28.03.2021 в 23:57
Это вот все из-за одного лысого дегенерата динамовского. Выигрышный матч на 90 минуте превратил в потерю двух очков. Чмо галимое, скотина, гальмо
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+2
-7
Steelen (Запорожье)
29.03.2021 в 00:13
Не из за него, а из за того, что вся команда играла неправильно и нервозно с шатающимися коленями и вечно неслушающимся мячём, потому что чёрт решил наказать Украину за всё это бахвальство и сопливыенадежды в интервью после Франции... А ошибка Миколенко - это собирательный итог этого всего.
+3
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
29.03.2021 в 00:22
Олексин...беги на работу бегом на окружную... пару дальнебоев вдуют, успокоишся....
+2
-1
prim_er (Київ)
28.03.2021 в 23:52
Абсолютно не засмутився. Видно малюнок, тренерску тактику, як тренер підсилює гру і до чого ми прагнем. Так, сталося як у французів з нами, у нас з фінами. Але це абсолютно не псує враження від гри, а помилки трапляються у всіх, навіть топ збірні роблять дитячі помилки)) рухаємось далі!
Ответить
+4
0
vgolovan (полтава)
28.03.2021 в 23:56
куда
Ответить
0
-3
Очманілий Заєць (Odessa)
28.03.2021 в 23:50
Зате Буяльського провчили!
Ответить
+6
-1
toshitoshi (Шепетівка)
28.03.2021 в 23:46
Стабільність признак класу
Ответить
+1
-1
ZNAK_VOPROSA
28.03.2021 в 23:42
Перепуганные хваленые молодые защитники из "великого клюба"
Ответить
+5
-6
dmi123 (ОДесса)
29.03.2021 в 00:00
обосраные школьники, которым ума не хватает просто вбить мяч в аут хотя бы!
Ответить
+3
-3
avatar
Просто Квашин (Харьков)
29.03.2021 в 00:24
Олексин - они футболисты ВКДК .... а ты -- пе де раст....
Ответить
+2
-1
Alex Sunchez
28.03.2021 в 23:41
лев матча - миколенко
Ответить
+2
-5
sergei2020 (Черновцы)
28.03.2021 в 23:52
Забарний привіз гол.Миколенко вже нічого не міг зробити.
Ответить
+4
-2
vgolovan (полтава)
28.03.2021 в 23:55
ты дурак или как
+2
-4
dmi123 (ОДесса)
28.03.2021 в 23:40
И тут динамо обгадилось! просто два дауна в центре обороны
Ответить
+6
-5
avatar
alexmoor (Ясинувата - Україна)
28.03.2021 в 23:53
Не Динамо, а вся збірна. Попереду крім Караваєва нікого видно не було.
Ответить
+4
-1
dmi123 (ОДесса)
29.03.2021 в 00:13
Сборна играла плохо! Но гол сделали! А эти 2 мелких обсоса все засрали! Забарному вообще не место в сборной! Молодой и слабый, посредственный игрок!
+2
-4
avatar
Viktor Ivanjvich
28.03.2021 в 23:40
Ответить
+1
-1
avatar
vasa pupkis (Киев)
28.03.2021 в 23:40
уж лучше Корниенко с Бондарем, чем эти два долба.ба(((
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+4
-5
FC Energy (Новая Каховка)
28.03.2021 в 23:38
Какую же муть сотворили динамовцы, позорище
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+6
-5
Papaye (Dnipro)
29.03.2021 в 00:32
Особенно Караваев! Вторую голевую за два матча отдал! Тьфу!!! Глаза б не видели))))
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+3
0


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