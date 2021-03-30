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Тымчик: Надеюсь, сборная Украины выйдет в финальную часть ЧМ-2022
Защитник "Динамо" оценил шансы национальной команды
fcdynamo.kiev.ua
Защитник "Динамо" Александр Тымчик оценил шансы сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.
"Я надеюсь, что сборная Украины выйдет в финальную часть чемпионата мира и хорошо сыграет в финальной части чемпионата Европы. Думаю, что у нас все получится, потому что у нас хорошая команда, отличный коллектив, подбор игроков и тренерский штаб.
Думаю, сейчас все сборные умеют играть в футбол. Каждый матч будет сложным, вне зависимости от того, с кем играем. Хотя, конечно, у той же Франции, Германии, есть статус топ-сборной. Но в итоге мы увидели, что против Финляндии тоже было играть не менее легко, чем против Франции", – сказал Тымчик.
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