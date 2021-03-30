  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Тымчик: Надеюсь, сборная Украины выйдет в финальную часть ЧМ-2022
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тымчик: Надеюсь, сборная Украины выйдет в финальную часть ЧМ-2022

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Защитник "Динамо" оценил шансы национальной команды

Тымчик: Надеюсь, сборная Украины выйдет в финальную часть ЧМ-2022

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Тымчик оценил шансы сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.

"Я надеюсь, что сборная Украины выйдет в финальную часть чемпионата мира и хорошо сыграет в финальной части чемпионата Европы. Думаю, что у нас все получится, потому что у нас хорошая команда, отличный коллектив, подбор игроков и тренерский штаб.

Думаю, сейчас все сборные умеют играть в футбол. Каждый матч будет сложным, вне зависимости от того, с кем играем. Хотя, конечно, у той же Франции, Германии, есть статус топ-сборной. Но в итоге мы увидели, что против Финляндии тоже было играть не менее легко, чем против Франции", – сказал Тымчик.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Динамо (Киев) Александр Тымчик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
30.03.2021 в 13:50
РОТАНЬ уже подготовил замену для глсборной
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...