Тымчик: Надеюсь, сборная Украины выйдет в финальную часть ЧМ-2022

Защитник "Динамо" Александр Тымчик оценил шансы сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.

"Я надеюсь, что сборная Украины выйдет в финальную часть чемпионата мира и хорошо сыграет в финальной части чемпионата Европы. Думаю, что у нас все получится, потому что у нас хорошая команда, отличный коллектив, подбор игроков и тренерский штаб.

Думаю, сейчас все сборные умеют играть в футбол. Каждый матч будет сложным, вне зависимости от того, с кем играем. Хотя, конечно, у той же Франции, Германии, есть статус топ-сборной. Но в итоге мы увидели, что против Финляндии тоже было играть не менее легко, чем против Франции", – сказал Тымчик.