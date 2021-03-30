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Сидорчук: 80 минут в матче с Финляндией мы демонстрировали качественную игру

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

С психологическим настроем перед Казахстаном в команде все хорошо

Сидорчук: 80 минут в матче с Финляндией мы демонстрировали качественную игру

uaf.ua

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук перед поединком отбора ЧМ-2022 поприсутствовал на предматчевой пресс-конференции, где ответил на вопросы представителей СМИ.

- Каков ваш настрой и психологическое состояние команды после матча с Финляндией? Как ребята поддержали Миколенко и Забарного после того поединка?

- В команде с настроением все хорошо. Да, после той игры были остатки негатива, на следующий день тренерский штаб собрал нас, указал на наши ошибки. Главное, что 80 минут мы демонстрировали качественную игру. Миколенко и Забарный - молодые ребята, а ошибки - это часть футбола, ведь не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Все видели, какую мощную поддержку этим ребятам выразила футбольная общественность Украины.

- Насколько комфортно вам лично играть по схеме с тремя центральными защитниками?

- Мы в киевском "Динамо" во времена Сергея Реброва играли по схожей схеме, 3-4-3 с двумя опорными полузащитниками. Мне знакома эта схема. Да, есть некоторые нюансы, надо немного подстраиваться. Пока иногда бывают некоторые сложности, но постепенно мы осваиваемся.

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В статье: Украина Казахстан Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (14)
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prostors (Вольногорск)
30.03.2021 в 19:55
80 минут Фины силовым футболом и прессингом ни чего не давали вам сделать, а когда пропустили пошли в перед и тут у вас начался переполох.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.03.2021 в 19:50
80 минут вы, от своего высокого профессионализма, не знали что с мячем делать. Потом финны за 10 минут показали как решать вопросы. Качественная игра дома 80 минут с финнами без голов? Совсем дурак?
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0
0
ukatan (Харьковская обл.)
30.03.2021 в 19:26
Ну да, то что до 80-й минуты счет был 0:0 - то такое... Главное - игра качественная!
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0
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Bastard (Одесса)
30.03.2021 в 19:07
З пріоритетами у Сідорчука проблеми. головне має бути не те що ви 80 хв. "добре" грали, а те що втратили очки.
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+1
0
Зритель (Харьков)
30.03.2021 в 19:01
В футболе всё решают эпизоды, каждый из которых длится максимум несколько секунд. Так что 80 минут "качественной игры" - это ни о чём.
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+2
0
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таврия19752009 (симферополь)
30.03.2021 в 18:55
Ага и выигрывали 5: 0
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0
-1
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Spokoyno (Киев)
30.03.2021 в 18:54
Авжеж "якісну гру" утім для міцного середнячка Це давала хитку перевагу над просто середнячком. Але ЩО творилося після забитого м'яча!?! Зіграли набагато гірше гостей та привезли пенальті у власні ворота! Такий футбол з фінами... а що тоді очикувати з боснійцями?! Ну і для дубових... хоч навряд чи вони зрозуміють, що раніш збірну "тягнули вперед" Ярмоленко та Коноплянка! Наразі футболістів, які самостійно вирішать долю матчу на нашу користь НЕМА! Маліновський був одним з найкращих, але голеадорські якості, як у Андрія (гол чи пас майже кожну гру" в нього НЕМА. Зінченко, Яремчук із тієї ж серії.
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+1
0
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Spokoyno (Киев)
30.03.2021 в 18:59
І ще ГРОМОДЯНИ ДОПИСУВАЧИ хіба це нормально... Видавати лише дві емоції 1) Ура МИ виграли! 2) Ганьба ВОНИ обісралися!
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0
0
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Bastard (Одесса)
30.03.2021 в 19:09
ну, ця поразка фінам не те ж саме що, наприклад, французам.
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vadooo (Слатино)
30.03.2021 в 18:45
Вот поэтому сборная так и играет, что Сидор и тренер уверены что они 80 минут играли качественно. А то что голов за 80 минут не было им наплевать. ( Может они и не нужны? ). Вот такой менталитет у наших сборников. Надо иметь смелость просто сказать : " Сборная об*срал*сь"
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+2
-2
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Барселиниус (землянин)
30.03.2021 в 18:51
притом качественно
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+1
0
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Zapp Brannigan (Київ)
30.03.2021 в 18:37
Якби демонстрували якісну гру, то хоча б 2-3 за 80 хвилин забили!
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+3
0
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ПетроФ (Луцьк)
30.03.2021 в 18:45
коли би сидорчук грав то мінімум що би не пропустили
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+1
-3
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Барселиниус (землянин)
30.03.2021 в 18:37
Угу..
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0


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