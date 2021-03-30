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Сидорчук: 80 минут в матче с Финляндией мы демонстрировали качественную игру
С психологическим настроем перед Казахстаном в команде все хорошо
uaf.ua
Полузащитник
- Каков ваш настрой и психологическое состояние команды после матча с Финляндией? Как ребята поддержали Миколенко и Забарного после того поединка?
- В команде с настроением все хорошо. Да, после той игры были остатки негатива, на следующий день тренерский штаб собрал нас, указал на наши ошибки. Главное, что 80 минут мы демонстрировали качественную игру. Миколенко и Забарный - молодые ребята, а ошибки - это часть футбола, ведь не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Все видели, какую мощную поддержку этим ребятам выразила футбольная общественность Украины.
- Насколько комфортно вам лично играть по схеме с тремя центральными защитниками?
- Мы в киевском "Динамо" во времена Сергея Реброва играли по схожей схеме, 3-4-3 с двумя опорными полузащитниками. Мне знакома эта схема. Да, есть некоторые нюансы, надо немного подстраиваться. Пока иногда бывают некоторые сложности, но постепенно мы осваиваемся.
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