Сидорчук: 80 минут в матче с Финляндией мы демонстрировали качественную игру

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук перед поединком отбора ЧМ-2022 поприсутствовал на предматчевой пресс-конференции, где ответил на вопросы представителей СМИ.

- Каков ваш настрой и психологическое состояние команды после матча с Финляндией? Как ребята поддержали Миколенко и Забарного после того поединка?

- В команде с настроением все хорошо. Да, после той игры были остатки негатива, на следующий день тренерский штаб собрал нас, указал на наши ошибки. Главное, что 80 минут мы демонстрировали качественную игру. Миколенко и Забарный - молодые ребята, а ошибки - это часть футбола, ведь не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Все видели, какую мощную поддержку этим ребятам выразила футбольная общественность Украины.

- Насколько комфортно вам лично играть по схеме с тремя центральными защитниками?

- Мы в киевском "Динамо" во времена Сергея Реброва играли по схожей схеме, 3-4-3 с двумя опорными полузащитниками. Мне знакома эта схема. Да, есть некоторые нюансы, надо немного подстраиваться. Пока иногда бывают некоторые сложности, но постепенно мы осваиваемся.