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Тымчик: В Винницкой области, откуда я родом, почти все болеют за Динамо
Защитник вспомнил свой дебют за сборную Украины
Защитник киевского "
— Александр, ты помнишь свой первый вызов в сборную Украины?
— Да, конечно помню. Это было, когда команда должна была играть в Лиге наций против сборных Испании и Швейцарии. Во второй игре я дебютировал, поэтому такое не забывается.
— Удивился вызову?
— Не помню, кто сообщил первым. Но помню, что это было после матча "Динамо" против "Шахтера" в Суперкубке Украины. Эмоции были непередаваемые, был счастлив.
— После матча со Швейцарией сохранил игровую футболку?
— Конечно. Да, одну ставил себе на память, а вторую передал на аукцион от УАФ.
— В сборных Украины ты не новичок?
— Нет, вызывался в юношескую сборную Сергеем Кузнецовым, потом в "молодежку" Александром Головко.
— Кто с тобой прошел все сборные?
— Володя Шепелев, Богдан Михайличенко, Витя Цыганков. Все, кто 1997 года, вместе все мы шли.
— Ты сам родом из Винницкой области. Там многие болеют за киевское "Динамо"?
— Да, почти все за "Динамо". С тех краев в "Динамо" еще Виталий Буяльский, Витя Цыганков, Влад Дубинчак.
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