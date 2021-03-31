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Тымчик: В Винницкой области, откуда я родом, почти все болеют за Динамо

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Защитник вспомнил свой дебют за сборную Украины

Тымчик: В Винницкой области, откуда я родом, почти все болеют за Динамо

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Тымчик вспомнил свой дебют в главной команде страны.

— Александр, ты помнишь свой первый вызов в сборную Украины?

— Да, конечно помню. Это было, когда команда должна была играть в Лиге наций против сборных Испании и Швейцарии. Во второй игре я дебютировал, поэтому такое не забывается.

— Удивился вызову?

— Не помню, кто сообщил первым. Но помню, что это было после матча "Динамо" против "Шахтера" в Суперкубке Украины. Эмоции были непередаваемые, был счастлив.

— После матча со Швейцарией сохранил игровую футболку?

— Конечно. Да, одну ставил себе на память, а вторую передал на аукцион от УАФ.

— В сборных Украины ты не новичок?

— Нет, вызывался в юношескую сборную Сергеем Кузнецовым, потом в "молодежку" Александром Головко.

— Кто с тобой прошел все сборные?

— Володя Шепелев, Богдан Михайличенко, Витя Цыганков. Все, кто 1997 года, вместе все мы шли.

— Ты сам родом из Винницкой области. Там многие болеют за киевское "Динамо"?

— Да, почти все за "Динамо". С тех краев в "Динамо" еще Виталий Буяльский, Витя Цыганков, Влад Дубинчак.

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В статье: Украина Динамо (Киев) Александр Тымчик
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