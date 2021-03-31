Национальная сборная Украины
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Зеленский в фартовом шарфике пожелал удачи сборной Украины - ФОТО
"Этот шарф помнит множество побед"
fcdynamo.kiev.ua
Сегодня сборная Украины в рамках отбора ЧМ-2022 примет Казахстан.
Поддержал команду перед важным матчем и президент Украины Владимир Зеленский
"Этот шарф помнит множество побед, сегодня ждем еще одну. Вперед к победе, Украина", – написал Зеленский в Инстаграме.
Напомним, что матч Украина – Казахстан начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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Комментарии (6)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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trafalgar (Запорожье)
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таврия19752009 (симферополь)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
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trafalgar (Запорожье)
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