  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Зеленский в фартовом шарфике пожелал удачи сборной Украины - ФОТО
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зеленский в фартовом шарфике пожелал удачи сборной Украины - ФОТО

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

"Этот шарф помнит множество побед"

Зеленский в фартовом шарфике пожелал удачи сборной Украины - ФОТО

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Сегодня сборная Украины в рамках отбора ЧМ-2022 примет Казахстан.

Поддержал команду перед важным матчем и президент Украины Владимир Зеленский

"Этот шарф помнит множество побед, сегодня ждем еще одну. Вперед к победе, Украина", – написал Зеленский в Инстаграме.

Напомним, что матч Украина – Казахстан начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Казахстан Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
31.03.2021 в 19:35
ИГРУ бы увидеть. А шарфик --- то таке...
Ответить
+1
0
avatar
trafalgar (Запорожье)
31.03.2021 в 19:34
пускай фоткается с чем хочет
Ответить
0
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
31.03.2021 в 19:32
Пиар
Ответить
+1
-2
avatar
trafalgar (Запорожье)
31.03.2021 в 19:22
Сейчас понабегут кудахкать и недовольство свое выражать
Ответить
0
-3
Весела Дача (Кривий Ріг)
31.03.2021 в 19:29
Зелефанчику неприятно.
Ответить
+3
-1
avatar
trafalgar (Запорожье)
31.03.2021 в 19:30
я не зеленофанчик, и не хейтер его как ты,мне просто неприятно что такие как ты везде негатив ищут и лишь бы где то кого то обосрать
0
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...