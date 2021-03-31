  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сборная Украины после ничьей с Казахстаном вышла на второе место в группе
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины после ничьей с Казахстаном вышла на второе место в группе

Национальная сборная Украины
(6 голосов)

С каждым матчем - только вперед

Сборная Украины после ничьей с Казахстаном вышла на второе место в группе

Александр Приходько

Новина українською

Сборная Украины в матче отбора ЧМ-2022 сыграла вничью с Казахстаном (1:1).

В параллельном матче группы Франция обыграла Боснию и Герцеговину (1:0).

Такой результат позволил украинцам обойти финнов, которые данный тур пропускали, и занять единоличное второе место в группе.

Сборная Украины после ничьей с Казахстаном вышла на второе место в группе - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина
Оцените этот материал:
(6 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (25)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
01.04.2021 в 01:04
а как звучит вышли на 2 место --при потери 4 очков дома а что дальше конец
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
01.04.2021 в 00:27
Ситуацию можно исправить и побороться за второе место, если убрать Шеву и поставить Маркевича. При правильном настрое и выбору состава, мы можем поьеждать казахов, боснийуев и финов
Ответить
+1
-1
MaximSK (Киев)
01.04.2021 в 00:25
Как бы мы в конце пятыми не стали)
Ответить
0
0
vicon (Kiev (не Куiv))
01.04.2021 в 00:22
Наконец то.... дождались!!!! ))))))))))) Когда мы сыграем все оставшиеся игры в группе, а соперники их пропустят, то мы гарантировано окажемся на первом месте)))
Ответить
0
0
efim423 (odessa)
01.04.2021 в 00:14
любая сборная выйграет и обойдёт наших безхарактерных .
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 00:10
Нашли чем похвалиться.
Ответить
0
0
vlotko (Броди)
01.04.2021 в 00:09
Все вирішиться як французи зіграють з претендентами на друге місце. Ми вже очко у французів взяли, нехай казахи і фіни повторять такий результат.
Ответить
+1
-1
oleg dynamo (львівська)
01.04.2021 в 00:09
а по втрачених ми на останньому
Ответить
+1
0
meffi (Захід)
01.04.2021 в 00:07
Троляки!
Ответить
0
-1
vasylkoo (Львів)
01.04.2021 в 00:05
гра норм. Марлосу пора в клуб Коноплянки
Ответить
+2
0
Artemanat (Кривой Рог)
01.04.2021 в 00:05
С Армян пример брать нужно
Ответить
+2
0
Artemanat (Кривой Рог)
01.04.2021 в 00:05
Хлопнут нас казахи на выезде и обойдут,вот же смешно будет!!!
Ответить
0
-1
Artemanat (Кривой Рог)
01.04.2021 в 00:03
Только любая команда из тех кто ниже может нас обойти в следующей игре,молодцы,это потолок наших возможностей!!!
Ответить
0
-1
Григорий Листопадов
31.03.2021 в 23:59
Порадуйтесь,что вторые пока с Боснией не сыграли.
Ответить
0
0
ysebe1970 (Бровары)
31.03.2021 в 23:59
Года так три назад эксперкт Виктор Леоненко сказал что сборная спокойно может обойтись без Ярмоленко и Коноплянки.. Вот сегодня мы это увидели...
Ответить
+1
-1
ElvisSuperStar007 (Хуст)
31.03.2021 в 23:57
дкбили из трех игр потенциальныз 9 очков! если бы пенальти и офсайтды не защитывали с францией .. они заработали аж 3))
Ответить
0
0
andyua (Kyiv)
31.03.2021 в 23:54
Так тримати! Браво!
Ответить
+2
-1
avatar
shat (киев)
31.03.2021 в 23:54
два урода на поле , Яремчук бревно тупое и якорь левого фланга , не менее тупой Михаличенко
Ответить
+2
-5
Просто любитель (Днепр)
31.03.2021 в 23:54
Лучше бы вы петухам проиграли,а эти две игры выиграли. Ну ничего главное не победа,а участие. И в финальной стадии должны быть лучшие.
Ответить
+2
0
Скажений Заєць (Вінниця)
31.03.2021 в 23:53
Тихенько котимось до низу .Нема слів.
Ответить
+2
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
31.03.2021 в 23:51
Поздравляю!!!
Ответить
+2
-1
Григорий Листопадов
31.03.2021 в 23:50
БРАВО,мы вторые,это шанс!
Ответить
+3
0
alex69 (Париж)
31.03.2021 в 23:50
Это достижение )))
Ответить
+4
0
magnum power (БОМЖ)
31.03.2021 в 23:48
зачётный троллинг
Ответить
+4
0
Пришта Литин (Київ)
31.03.2021 в 23:45
Сброд позорный блд
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...