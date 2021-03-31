Национальная сборная Украины
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Сборная Украины после ничьей с Казахстаном вышла на второе место в группе
С каждым матчем - только вперед
Александр Приходько
Сборная Украины в матче отбора ЧМ-2022
В параллельном матче группы Франция обыграла Боснию и Герцеговину (1:0).
Такой результат позволил украинцам обойти финнов, которые данный тур пропускали, и занять единоличное второе место в группе.
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Комментарии (25)
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