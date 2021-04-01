Экс-игрок сборной Украины: Матч с Казахстаном напомнил мне игру против Франции

Экс-игрок сборной Украины, а ныне эксперт каналов "Футбол" Артем Федецкий прокомментировал ничью против Казахастана (1:1) в матче отбора на ЧМ-22.

"Сложно что-то говорить, все мы ждали победы. Если брать моменты, которые у нас были (Зубкова, Мораеса), нужно было выигрывать. Еще в первом тайме нам нужен был второй гол и он тогда закрыл бы все вопросы. Могло быть все по-другому. Но футбол - вещь непредсказуемая. Где-то этот матч мне напомнил наш матч против Франции. Тогда Франция постоянно атаковала, имела моменты, а мы за счет футбольного фарта сравняли счет. Наша сборная тотально владела игрой, но результат на табло", - сказал Федецкий.