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Довбик - первый игрок Днепра-1, который сыграл за сборную Украины
Матч против Казахстана стал для него дебютом
Фото: Динамомания /Автор - Yulia Perekopaiko
Нападающий CК "Днепра-1" Артем Довбик стал первым футболистом в истории клуба, который сыграл в официальном матче за сборную Украины. Об этом сообщает официальный сайт днепровской команды.
Довбик вышел на замену вместо Николая Шапаренко на 81-й минуте матче отбора на ЧМ-2011 против Казахстана (1:1).
Отметим, что форвард мог стать героем поединка, у него была возможность забить гол (который был отражен голкипером) и заработать пенальти в ворота соперника. Но арбитр Матей Юг упустил момент нарушения против Довбика.
Это также был дебют для 23-летнего футболиста за национальную команду.
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