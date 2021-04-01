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Довбик - первый игрок Днепра-1, который сыграл за сборную Украины

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

Матч против Казахстана стал для него дебютом

Довбик - первый игрок Днепра-1, который сыграл за сборную Украины

Фото: Динамомания /Автор - Yulia Perekopaiko

Новина українською

Нападающий CК "Днепра-1" Артем Довбик стал первым футболистом в истории клуба, который сыграл в официальном матче за сборную Украины. Об этом сообщает официальный сайт днепровской команды.

Довбик вышел на замену вместо Николая Шапаренко на 81-й минуте матче отбора на ЧМ-2011 против Казахстана (1:1).

Отметим, что форвард мог стать героем поединка, у него была возможность забить гол (который был отражен голкипером) и заработать пенальти в ворота соперника. Но арбитр Матей Юг упустил момент нарушения против Довбика.

Это также был дебют для 23-летнего футболиста за национальную команду.

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В статье: Украина Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (1)
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Piter (Полтава)
01.04.2021 в 13:02
оце в дитини хвамілія. і нашо він у збірній? хай мене пробачить хфамілія, там у збірній і так довбиків хватає
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