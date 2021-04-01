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Зинченко - обладатель приза Лев Матча в поединке Украина - Казахстан

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Болельщики признали полузащитника лучшим игроком матча

Зинченко - обладатель приза Лев Матча в поединке Украина - Казахстан

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

Во время матча Украина - Казахстан спонсор национальной сборной Украины ТМ "Львівське" совместно с ТК Футбол 1/2/3 проводили голосование за лучшего игрока поединка. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матча".

По итогам голосования зрители отдали приз Александру Зинченко, который набрал 38% голосов.

"Что для меня значит награда "Лев матча". Безусловно ничего. Потому что внутри опустошение. Считаю, результат неудовлетворительный. Три очка в трех матчах – мы должны были выжимать максимум. Сегодня мы потеряли два очка, если уж не говорить о прошлом матче.

Благодарен за поддержку болельщиков. Мы должны делать выводы и двигаться вперед. Нам есть, к чему стремиться. Но когда команда доходит один раз до ворот – мы не можем пропускать мячи. Мы проигрываем и побеждаем только вместе.

Причина ничьи? Можно говорить многое, о концентрации или что-то еще. Да, мы можем искать виновных, но никогда не будем этим заниматься. Мы одно целое, должны усовершенствоваться, разбирать наши ошибки и избегать их.

Матчи против Финляндии и Казахстана будут для нас хорошим уроком. Конечно, хотели достичь лучшего результата, но это футбол. Сейчас все едут в клубы. Самое главное, чтобы все были в форме, здоровы, не получили травм. Уже через полтора месяца соберемся, и тренер будет говорить, что нам делать", – сказал Зинченко

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Напомним, что вчера, 31 марта, подопечные Андрея Шевченко сыграли вничью со сборной Казахстана (1:1).

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В статье: Украина Александр Зинченко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 16:14
А что по этому поводу скажут болельщики, а не те кто ему этот приз присвоил?
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