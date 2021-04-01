Зинченко разочаровал, сборной не хватает Буяльского - Андрей Полунин о матче Украина - Казахстан

Бывший игрок сборной Украины Андрей Полунин прокомментировал результат 1:1 отборочного матча ЧМ-2022, в котором "сине-желтые" встретились с Казахстаном

"До игры говорил, если не обыграть Казахстан, то говорить вообще не о чем! Ну, никак не верилось, что сборная не сможет решить задачу против такого, мягко говоря, слабого соперника. Но, увы, не обыграли. Неужели мы уже на одном уровне с казахами? Всем очевидна проблема – слабая реализация моментов. Столько создать и все в холостую... Чем это объяснить, тоже загадка. Не хватает мастерства? Пусть каждый игрок сам себе ответит.

В таких матчах кто-то должен быть лидером и спасителем от неблагоприятного для команды сценария. Такой фигурой должен быть капитан! Но Зинченко откровенно разочаровал, и не только в этом поединке. Он привык играть на чистых мячах в очень сильной команде "Манчестер Сити", где подыгрывает сильным исполнителям. А где необходимо брать на себя роль лидера, его и не видно. Когда нам забили гол, он обрезался, не вступил в борьбу, пошла атака, завершившаяся крахом в этом матче.

Помню в 2004 году отборочный матч к ЧМ-2006 с тем же Казахстаном, который складывался для нас трудно, и тогда нашелся лидер Ротань, забивший в конце игры на 90-й минуте решающий гол. Вот это называется лидер - берет на себя и решает проблему. Вот когда у нас появятся лидеры не по именам, а на поле, тогда все будет работать, увидим голы.

Думаю, в сборной не хватает такого игрока как Буяльский, который сейчас шикарно выглядит в "Динамо", но почем-то не вызывается в главную команду. Ведь он за клуб забивает очень много решающих мячей, чего нам в сборной не хватает! Пять голевых моментов и ноль реализации, как итог ничья, которую можно прировнять к поражению. Нет слов!

В чем класс команды? Франция играла две последние игры не с топовыми командами, казахами и боснийцами, но выиграли. В обороне сыграли на ноль, а свои моменты реализовали и победили. А не так как наша сборная. С Францией сыграть хорошо, а с командами, которые обязаны обыгрывать, не можем. Нельзя сказать, что с ними плохо играли, но не добились нужного результата".

Напомним, что по итогам трех сыгранных туров сборная Украины занимает второе место в группе D, имея в своем активе три очка (у Франции 7), но Финляндия сыграла на один матч меньше.