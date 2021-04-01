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Зинченко: Мы - одно целое. Проигрываем и побеждаем только вместе

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Капитан сборной Украины обещает сделать работу над ошибками

Зинченко: Мы - одно целое. Проигрываем и побеждаем только вместе

Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько

Новина українською

Капитан и полузащитник сборной Украины Александр Зинченко в эфире ТК Футбол прокомментировал ничью с Казахстаном (1:1) в матче отбора ЧМ-2022.

"Внутри - опустошение. Я считаю, что результат неудовлетворительный. Три очка в трех матчах... Мы должны были выжимать максимум. Потеряли два очка. Благодарен болельщикам за поддержку. Мы должны делать выводы и двигаться вперед, нам есть к чему стремиться.

Когда команда доходит один раз до ворот, мы не можем пропускать мячи. Мы проигрываем и побеждаем только вместе. Не знаю, в чем причина ничьи, можно говорить о многом. Да, мы можем искать виновных, но никогда не будем этим заниматься. Мы - одно целое и должны усовершенствоваться, разбирать наши ошибки и избегать их. У нас было очень много моментов в первом тайме, нужно было доводить игру до конца, забить несколько мячей и просто контролировать игру, что мы и делали. Это футбол, будет для нас очередным уроком. Надеюсь, будем делать правильные выводы и двигаться дальше.

Результат двигал нас вперед. Очень не хватало болельщиков, потому что в такие моменты они нужны как никогда. Физически чувствовал себя нормально, потому что привык играть в таком ритме. По остальным ребятам - не знаю. Потеря концентрации? Главному тренеру всегда виднее, будем делать поправки. В конце Казахстан сел глубоко в оборону, нужно было что-то делать. Нужно было еще раньше перестроиться под эту игру. Когда соперник начинает глубоко садиться, нужно использовать фланги и насыщать штрафную, искать дальние удары и моменты, а не просто возить мяч поперек поля. Нужно было доставлять мяч в штрафную, чтобы цеплялись наши нападающие.

Матчи против Финляндии и Казахстана будут для нас хорошим уроком. Конечно, мы хотели добиться лучшего результата, но это футбол. Сейчас все едут в клубы и самое главное, чтобы все были в форме и здоровы, не получали травмы. Уже через полтора месяца соберемся, тогда тренер будет говорить, что нам делать", - сказал Зинченко.

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В статье: Украина Казахстан Александр Зинченко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (9)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2021 в 18:07
Вы действительно пока одно целое г.. но.
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+2
0
Просто любитель (Днепр)
01.04.2021 в 17:52
Пока только оплеухи получили от финнов и казахов.
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+1
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
01.04.2021 в 18:28
І жабоїдів
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
01.04.2021 в 17:33
повязку отдай, Зина
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+1
0
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
01.04.2021 в 17:19
Зинченко игрок замены,на 30-40 мин. выпускать его как в клубе делают.
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+2
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
01.04.2021 в 17:24
И в защите, а не разыгрывать мяч
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+1
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
01.04.2021 в 17:15
Просто игроки средних европейских клубов и лавочники больших команд возомнили себя топ-сборной.
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+2
0
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TerenceV (Київ)
01.04.2021 в 17:13
Все ж таки збірній потрібен інший капітан. Я не знаю, можливо, Зінченко лідер у роздягальні. Але зовнішність у нього ніяк не авторитетна. Веселий і комічний. Ніяк не харизматичний.
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+1
0
Kristo (Львов)
01.04.2021 в 17:10
Высокопарные слова вы говорить научились....
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+4
0


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