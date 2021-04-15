Сборная Украины все три домашних матча перед Евро может сыграть в Харькове

Накануне старта Евро-2020 сборная Украины проведет три товарищеских матча, при этом все три состоятся в Украине.

Как сообщалось ранее, матч с Бахрейном 23 мая состоится в Харькове .

При этом, велика вероятность, что матчи с Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня) сборная Украины тоже проведет в Харькове.

Такой вариант рассматривается приоритетным, поскольку скорее всего украинцы к финальной части Евро будут готовиться в Харькове.

В качестве запасного варианта, , чтобы минимизировать переезды и контакты, связанные с карантинными ограничениями, может быть принято решение сыграть все три контрольных матча в Киеве.