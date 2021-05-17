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Зубков: Хочется набрать хорошую форму на сборе, чтобы попасть в заявку на Евро

Национальная сборная Украины
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Вингер - о целях во время харьковских сборов

Зубков: Хочется набрать хорошую форму на сборе, чтобы попасть в заявку на Евро

Скриншот: УАФ

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Вингер "Ференцвароша" и сборной Украины Александр Зубков рассказал, какие ставит перед собой цели во время подготовительного сбора к Евро-2020.

"Крайняя игра за "Ференцварош" в чемпионате у меня была 1 мая. Можно сказать, что неделю чуть-чуть отдыхал. Тогда я получил повреждение и больше с тех пор не тренировался, пока не приехал в сборную. Был момент, в котором я неудачно поскользнулся на поле и почувствовал боль. Сейчас уже все в порядке.

На этом сборе у нас будет время получить хорошую нагрузку и подготовиться. Хочется набрать хорошую форму и продемонстрировать свои лучшие качества, чтобы попасть в заявку на Евро. С Андреем Николаевичем пока лично не беседовал", – сказал Зубков.

Отметим, что в минувшем сезоне Зубков отыграл за "Ференцварош" провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и сделал три результативные передачи.

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В статье: Украина Евро-2020 Александр Зубков
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Источник:
УАФ

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