Зубков: Хочется набрать хорошую форму на сборе, чтобы попасть в заявку на Евро

Вингер "Ференцвароша" и сборной Украины Александр Зубков рассказал, какие ставит перед собой цели во время подготовительного сбора к Евро-2020.

"Крайняя игра за "Ференцварош" в чемпионате у меня была 1 мая. Можно сказать, что неделю чуть-чуть отдыхал. Тогда я получил повреждение и больше с тех пор не тренировался, пока не приехал в сборную. Был момент, в котором я неудачно поскользнулся на поле и почувствовал боль. Сейчас уже все в порядке.

На этом сборе у нас будет время получить хорошую нагрузку и подготовиться. Хочется набрать хорошую форму и продемонстрировать свои лучшие качества, чтобы попасть в заявку на Евро. С Андреем Николаевичем пока лично не беседовал", – сказал Зубков.