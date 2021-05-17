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Шевченко: Если Малиновский будет готов к более серьезным вызовам, то Аталанта не будет его держать
Евро - хорошая витрина, это понимают все
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире ТК "Футбол" высказался о форме и перспективах лидера "
"Я думаю, что особо растерять форму до Евро Малиновский не сможет. Чемпионат Италии заканчивается за несколько дней до его приезда в расположение сборной. Если человек набрал форму, то за такое короткое время он ее не растеряет. Руслан проводит сезон на очень хорошем уровне, особенно его концовку. Очень много положительных отзывов в прессе. Все очень довольны, пишут, что он становится лидером "Аталанты". Все ждали его второй сезон. Возможно, вначале не совсем у него получалось, была травма, но концовку проводит великолепно.
Я рад за него. Для Украины важно, чтобы наши игроки так показывали себя за границей. Это имидж нашей страны, поднятие престижа. Наконец-то большие клубы будут обращать внимание на наших футболистов.
Удержит ли "Аталанта" Малиновского? Думаю, они примут правильное решение. Посмотрим, как он дальше себя проявит. Чемпионат Европы – хорошая витрина. Если он будет готов к каким-то новым более серьезным вызовам, то я не думаю, что клуб будет его держать. "Аталанта" славится тем, что если к ним стучатся серьезные клубы с хорошим предложением, то они отпускают игроков", – сказал Шевченко.
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