"Если надо будет подкурить – позовешь". Шевченко потроллил хавбека сборной Украины на тренировке

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Николаевич Шевченко поддерживает хорошую атмосферу в команде. Хавбек Николай Шапаренко проходил восстановительные процедуры с массажистом во время занятия общей группы – коуч оказался рядом с игроком "Динамо" и решил над ним подшутить. Смеясь, Шевченко подложил под голову Шапаренко валик:

"Коктейльчик тоже поставить? Если надо будет подкурить – позовешь".

Напомним, 23 мая "сине-желтые" в Харькове сыграют спарринг с Бахрейном, 3 июня команда Шевченко примет Северную Ирландию в Днепре, а 7 числа снова в Харькове встретится с Кипром.