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Национальная сборная Украины

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"Если надо будет подкурить – позовешь". Шевченко потроллил хавбека сборной Украины на тренировке

Национальная сборная Украины
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Андрей Николаевич умеет в юмор

"Если надо будет подкурить – позовешь". Шевченко потроллил хавбека сборной Украины на тренировке

Команда Online

Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Николаевич Шевченко поддерживает хорошую атмосферу в команде. Хавбек Николай Шапаренко проходил восстановительные процедуры с массажистом во время занятия общей группы – коуч оказался рядом с игроком "Динамо" и решил над ним подшутить. Смеясь, Шевченко подложил под голову Шапаренко валик:

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"Коктейльчик тоже поставить? Если надо будет подкурить – позовешь".

Напомним, 23 мая "сине-желтые" в Харькове сыграют спарринг с Бахрейном, 3 июня команда Шевченко примет Северную Ирландию в Днепре, а 7 числа снова в Харькове встретится с Кипром.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Николай Шапаренко
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