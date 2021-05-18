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"Если надо будет подкурить – позовешь". Шевченко потроллил хавбека сборной Украины на тренировке
Андрей Николаевич умеет в юмор
Команда Online
Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Николаевич Шевченко поддерживает хорошую атмосферу в команде. Хавбек Николай Шапаренко проходил восстановительные процедуры с массажистом во время занятия общей группы – коуч оказался рядом с игроком "Динамо" и решил над ним подшутить. Смеясь, Шевченко подложил под голову Шапаренко валик:
"Коктейльчик тоже поставить? Если надо будет подкурить – позовешь".
Напомним, 23 мая "сине-желтые" в Харькове сыграют спарринг с Бахрейном, 3 июня команда Шевченко примет Северную Ирландию в Днепре, а 7 числа снова в Харькове встретится с Кипром.
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