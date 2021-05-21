  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Макаренко: Требования тренеров к молодым игрокам те же, что и к опытным
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Макаренко: Требования тренеров к молодым игрокам те же, что и к опытным

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Хавбек - о подготовке команды к Евро

Макаренко: Требования тренеров к молодым игрокам те же, что и к опытным

Новина українською

Украинский полузащитник Евгений Макаренко рассказал о том, как проходят первые сборы команды перед чемпионатом Европы.

"Чем больше ты находишься в коллективе, тем больше ты понимаешь требование тренерского штаба. У нас сейчас много молодых ребят и тренера говорят им те же требования, что и опытным игрокам" - сказал Макаренко.

Напомним, что товарищеский матч Украина - Бахрейн состоится 23 мая, в Харькове. Начало - в 21:00 (киевское время).

Читайте такжеСидорчук чистит бутсы, Пятов радуется атмосфере. ВИДЕО из раздевалки сборной Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Евгений Макаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...