Макаренко: Требования тренеров к молодым игрокам те же, что и к опытным

Украинский полузащитник Евгений Макаренко рассказал о том, как проходят первые сборы команды перед чемпионатом Европы.

"Чем больше ты находишься в коллективе, тем больше ты понимаешь требование тренерского штаба. У нас сейчас много молодых ребят и тренера говорят им те же требования, что и опытным игрокам" - сказал Макаренко.