Национальная сборная Украины
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Макаренко: Требования тренеров к молодым игрокам те же, что и к опытным
Хавбек - о подготовке команды к Евро
Украинский полузащитник Евгений Макаренко рассказал о том, как проходят первые сборы команды перед чемпионатом Европы.
"Чем больше ты находишься в коллективе, тем больше ты понимаешь требование тренерского штаба. У нас сейчас много молодых ребят и тренера говорят им те же требования, что и опытным игрокам" - сказал Макаренко.
Напомним, что товарищеский матч Украина - Бахрейн состоится 23 мая, в Харькове. Начало - в 21:00 (киевское время).
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Источник:ТК Футбол
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