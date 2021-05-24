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Команда Андрея Шевченко ни разу не выиграла в 2021 году
Все встречи украинской команды завершились ничьей
фото - Олександр Приходько
Вчера, 23 мая, в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины сыграла контрольный матч с командой Бахрейном. Встреча завершилась ничьей -1:1.
Это был четвертый матч команды Андрея Шевченко в 2021 году, ни в одном из них украинцы не победили.
Ранее в этом году были три ничьи в отборе на ЧМ-2022: с Францией (1:1), Финляндией (1:1) и Казахстаном (1:1).
Напомним, что следующий товарищеский матч сборная Украины сыграет с Северной Ирландией. Встреча состоится 3 июня в Днепре на стадионе "Днепр-Арена" и начнется в 21.00.
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