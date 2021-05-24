Команда Андрея Шевченко ни разу не выиграла в 2021 году

Вчера, 23 мая, в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины сыграла контрольный матч с командой Бахрейном. Встреча завершилась ничьей -1:1.

Это был четвертый матч команды Андрея Шевченко в 2021 году, ни в одном из них украинцы не победили.

Ранее в этом году были три ничьи в отборе на ЧМ-2022: с Францией (1:1), Финляндией (1:1) и Казахстаном (1:1).

Напомним, что следующий товарищеский матч сборная Украины сыграет с Северной Ирландией. Встреча состоится 3 июня в Днепре на стадионе "Днепр-Арена" и начнется в 21.00.