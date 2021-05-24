  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Команда Андрея Шевченко ни разу не выиграла в 2021 году
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Команда Андрея Шевченко ни разу не выиграла в 2021 году

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Все встречи украинской команды завершились ничьей

Команда Андрея Шевченко ни разу не выиграла в 2021 году

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Вчера, 23 мая, в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины сыграла контрольный матч с командой Бахрейном. Встреча завершилась ничьей -1:1.

Это был четвертый матч команды Андрея Шевченко в 2021 году, ни в одном из них украинцы не победили.

Ранее в этом году были три ничьи в отборе на ЧМ-2022: с Францией (1:1), Финляндией (1:1) и Казахстаном (1:1).

Напомним, что следующий товарищеский матч сборная Украины сыграет с Северной Ирландией. Встреча состоится 3 июня в Днепре на стадионе "Днепр-Арена" и начнется в 21.00.

Читайте такжеШевченко: Я доволен игрой и действиями молодых футболистов, они воспринимают наши требования
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Украина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Зритель (Харьков)
24.05.2021 в 13:05
Стабилизец
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
24.05.2021 в 12:22
Стабильненько
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...