Мораес: Я ужасный певец, но пою, когда звучит гимн Украины

Форвард "Шахтера " и сборной Украины Жуниор Мораес рассказал, что изменилось в его жизни после смены гражданства на украинское.

"Я всегда очень много времени проводил с украинцами. Мне очень нравится общаться с ребятами здесь, в Украине. У меня есть такие друзья, которые являются родными, почти родственниками.

Мы всегда слушаем музыку и говорим не на английском или португальском. Я себя чувствую украинцем, живу здесь как украинец.

Я ужасный певец, но пою, когда звучит гимн. Живя здесь, очень важно знать историю и национальный гимн", – сказал Мораес.