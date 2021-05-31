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Мораес: Я ужасный певец, но пою, когда звучит гимн Украины
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Форвард
"Я всегда очень много времени проводил с украинцами. Мне очень нравится общаться с ребятами здесь, в Украине. У меня есть такие друзья, которые являются родными, почти родственниками.
Мы всегда слушаем музыку и говорим не на английском или португальском. Я себя чувствую украинцем, живу здесь как украинец.
Я ужасный певец, но пою, когда звучит гимн. Живя здесь, очень важно знать историю и национальный гимн", – сказал Мораес.
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