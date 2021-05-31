Шевченко: Миколенко может заиграть в Италии

Он, что футбольным агентом в Динамо подрабатывает? Сначала Забарный теперь Мыколенко. Может договорённость какая-то с ИМС (хотя не думаю, по многим признакам у них сейчас большая взаимная любовь не прослеживается) или это самодеятельность. ИМС молчит пока, будем ждать может прояснится что-то в ближайшее время.