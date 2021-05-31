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Шевченко: Миколенко может заиграть в Италии

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Лестная оценка от главного тренера сборной

Шевченко: Миколенко может заиграть в Италии

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью итальянским СМИ дал лестную оценку защитнику "Динамо" Виталию Миколенко.

"Миколенко – молодой футболист, которому присущи хорошие качества. Он еще покажет себя на предстоящем чемпионате Европы.

Виталий может заиграть в Италии. Ранее он уже показывал хорошую игру. Если продолжит в том же духе на будущем турнире, то привлечет к себе внимание", - сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Источник:
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Комментарии (7)
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Я так думаю... (КиЇв)
01.06.2021 в 00:31
Он, что футбольным агентом в Динамо подрабатывает? Сначала Забарный теперь Мыколенко. Может договорённость какая-то с ИМС (хотя не думаю, по многим признакам у них сейчас большая взаимная любовь не прослеживается) или это самодеятельность. ИМС молчит пока, будем ждать может прояснится что-то в ближайшее время.
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
01.06.2021 в 00:08
Милан вроде продаёт Эрнандеса в ПСЖ за 80млн,вот могут теперь и Миколу за 20-25 взять!
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0
-1
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c99baf (Харьков)
01.06.2021 в 00:03
Ага,в "Милан" его...
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
31.05.2021 в 23:59
Таке враження, що якщо зустрінуться Україна Італія, то Шева зробить все, щоб виграла Італія.
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+2
-2
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Romerik (YNWA)
01.06.2021 в 00:21
Який склад розуму треба мати, щоб так думати?? Я з*єю з вас
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+2
-1
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YANKEE (Boston)
01.06.2021 в 00:27
он нет, а вот тренерский штаб из итальянцев да. Как минимум будут рады.
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+1
0
Ol-g (Одесса)
01.06.2021 в 01:15
Ні. Навпаки. А щиро обійматися і посміхатися буде в будь-якому випадку.
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0
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