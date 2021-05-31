Национальная сборная Украины
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Шевченко: Миколенко может заиграть в Италии
Лестная оценка от главного тренера сборной
dynamo.kiev.ua
Главный тренер
"Миколенко – молодой футболист, которому присущи хорошие качества. Он еще покажет себя на предстоящем чемпионате Европы.
Виталий может заиграть в Италии. Ранее он уже показывал хорошую игру. Если продолжит в том же духе на будущем турнире, то привлечет к себе внимание", - сказал Шевченко.
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Источник:tuttomercatoweb
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Комментарии (7)
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Я так думаю... (КиЇв)
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Ol-g (Одесса)
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