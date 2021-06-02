Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эксперт: Наши позиции на правом фланге обороны не такие прочные, как того бы хотелось
У Тымчика не хватает игровой практики
Фото Павла Кубанова - УАФ
Экс-капитан сборной Украины Юрий Шелепницкий высказал свое мнение о защитниках, включенных в
"Именно в таких случаях говорят, что тренеру не избежать приятной головной боли, определяя кому отдать предпочтение среди защитников в стартовом составе. На мой взгляд, в сборной собраны действительно самые достойные. И что очень важно квалификация и подбор защитников позволяют главному тренеру Андрею Шевченко в обороне брать на вооружение различные схемы в зависимости от силы соперника. Это может быть игра в три центральных защитника, или классический вариант - четыре защитника, а при крайней необходимости - в пять.
Хотя принимая во внимание отсутствие игровой практики у Александра Тымчика, наши позиции на правом фланге не такие прочные, как того бы хотелось. Остается надеяться, что в ближайшее время киевский динамовец наверстает упущенное и сумеет составить конкуренцию своему одноклубнику и тезке Караваеву", - сказал Шелепницкий.
Напомним, что сборная Украины на Евро попала в группу С, где сыграет с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).
Популярное сейчас
- Леоненко: Нравится Ярмоленко в Спартаке — пусть идет. Что этих политиков слушать?
- Ребров: Планирую быть в Будапеште 8 июня и получить какие-то объяснения
- Источник: Шахтер предложит за игрока Галатасарая 25 млн евро
- Сегодня Шевченко огласит заявку сборной Украины на Евро
- Один из лидеров Зари женился на своей шикарной подруге. ФОТО
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО
Новости по теме
- 19:19 Украинские Кубковые финалы и валидол в Праге. ТОП-5 матчей в украинской карьере Виктора Прокопенко
- 19:42 Украинские Буковина так и не стала жемчужиной западно-украинского футбола. Хотя задатки были
- 14:58 Украинские 28-летие со дня первого матча национальной сборной Украины: Ужгород вместо Киева и без легионеров