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Эксперт: Наши позиции на правом фланге обороны не такие прочные, как того бы хотелось

Национальная сборная Украины
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У Тымчика не хватает игровой практики

Эксперт: Наши позиции на правом фланге обороны не такие прочные, как того бы хотелось

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Экс-капитан сборной Украины Юрий Шелепницкий высказал свое мнение о защитниках, включенных в заявку главной команды страны на финальную часть чемпионата Европы.

"Именно в таких случаях говорят, что тренеру не избежать приятной головной боли, определяя кому отдать предпочтение среди защитников в стартовом составе. На мой взгляд, в сборной собраны действительно самые достойные. И что очень важно квалификация и подбор защитников позволяют главному тренеру Андрею Шевченко в обороне брать на вооружение различные схемы в зависимости от силы соперника. Это может быть игра в три центральных защитника, или классический вариант - четыре защитника, а при крайней необходимости - в пять.

Хотя принимая во внимание отсутствие игровой практики у Александра Тымчика, наши позиции на правом фланге не такие прочные, как того бы хотелось. Остается надеяться, что в ближайшее время киевский динамовец наверстает упущенное и сумеет составить конкуренцию своему одноклубнику и тезке Караваеву", - сказал Шелепницкий.

Напомним, что сборная Украины на Евро попала в группу С, где сыграет с Нидерландами (13 июня), Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).

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В статье: Украина Юрий Шелепницкий
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