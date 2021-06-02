Эксперт: Наши позиции на правом фланге обороны не такие прочные, как того бы хотелось

Экс-капитан сборной Украины Юрий Шелепницкий высказал свое мнение о защитниках, включенных в заявку главной команды страны на финальную часть чемпионата Европы.

"Именно в таких случаях говорят, что тренеру не избежать приятной головной боли, определяя кому отдать предпочтение среди защитников в стартовом составе. На мой взгляд, в сборной собраны действительно самые достойные. И что очень важно квалификация и подбор защитников позволяют главному тренеру Андрею Шевченко в обороне брать на вооружение различные схемы в зависимости от силы соперника. Это может быть игра в три центральных защитника, или классический вариант - четыре защитника, а при крайней необходимости - в пять.

Хотя принимая во внимание отсутствие игровой практики у Александра Тымчика, наши позиции на правом фланге не такие прочные, как того бы хотелось. Остается надеяться, что в ближайшее время киевский динамовец наверстает упущенное и сумеет составить конкуренцию своему одноклубнику и тезке Караваеву", - сказал Шелепницкий.