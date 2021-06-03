  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Динамо входит в топ-5 клубов по представительству на Евро-2020
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо входит в топ-5 клубов по представительству на Евро-2020

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

11 игроков Динамо едут на Евро

Динамо входит в топ-5 клубов по представительству на Евро-2020

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Делегация "Динамо" будет одной из самых численных на грядущем чемпионате Европы.

Клуб будет представлен на Евро 11-ю игроками - десять будут защищать цвета сборной Украины и один выступит за национальную команду Польши.

Это один из самых высоких показателей среди клубных команд всей Европы. Больше "Динамо" в сборные разных стран делегировали четыре клуба - "Манчестер Сити", "Челси" (по 15), "Бавария" (14) и "Ювентус" (12).

Динамовцы делят пятое место с "Манчестер Юнайтед", который также представлен на Евро-2020 одиннадцатью игроками.

Список представителей "Динамо" на Евро выглядит так:

вратарь - Георгий Бущан (Украина)

защитники - Томаш Кендзера (Польша), Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Денис Попов (все Украина)

полузащитники - Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все Украина)

нападающий - Артем Беседин (Украина)

Отмечается, что из-за травм лишились шансов на поездку на турнир Виталий Буяльский, Владимир Шепелев и Александр Андриевский. А еще два динамовца Александр Сирота и Богдан Леднев прошли со сборной Украины первый сбор подготовки к Евро, но в окончательный список не попали.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
03.06.2021 в 17:41
Це жахливий факт для секти Свідків "Вєлічія Шахтьора", розрив їхнього шаблона та крах фальшивого культа ))
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...