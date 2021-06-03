Динамо входит в топ-5 клубов по представительству на Евро-2020

Делегация " Динамо " будет одной из самых численных на грядущем чемпионате Европы.

Клуб будет представлен на Евро 11-ю игроками - десять будут защищать цвета сборной Украины и один выступит за национальную команду Польши.

Это один из самых высоких показателей среди клубных команд всей Европы. Больше "Динамо" в сборные разных стран делегировали четыре клуба - "Манчестер Сити", "Челси" (по 15), "Бавария" (14) и "Ювентус" (12).

Динамовцы делят пятое место с "Манчестер Юнайтед", который также представлен на Евро-2020 одиннадцатью игроками.

Список представителей "Динамо" на Евро выглядит так:

вратарь - Георгий Бущан (Украина)

защитники - Томаш Кендзера (Польша), Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Денис Попов (все Украина)

полузащитники - Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все Украина)

нападающий - Артем Беседин (Украина)

Отмечается, что из-за травм лишились шансов на поездку на турнир Виталий Буяльский, Владимир Шепелев и Александр Андриевский. А еще два динамовца Александр Сирота и Богдан Леднев прошли со сборной Украины первый сбор подготовки к Евро, но в окончательный список не попали.