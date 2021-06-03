Хавбек "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков не сыграет в матче против Северной Ирландии из-за небольшого повреждения.

Как сообщил журналист Игорь Цыганык, у Цыганкова небольшое повреждение паховой мышцы.

Также вне заявки на матч остался и Эдуард Соболь. Он ждет решения врачей по своему общему состоянию.

Напомним, что 7 июня украинцы сыграют контрольный матч против Кипра, а 13 июня стартуют на Евро встречей против Нидерландов.