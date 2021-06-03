Национальная сборная Украины
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У Цыганкова небольшое повреждение паховой мышцы
Будем надеяться, что ничего серьезного
dynamo.kiev.ua
Хавбек "Динамо" и
Как сообщил журналист Игорь Цыганык, у Цыганкова небольшое повреждение паховой мышцы.
Также вне заявки на матч остался и Эдуард Соболь. Он ждет решения врачей по своему общему состоянию.
Напомним, что 7 июня украинцы сыграют контрольный матч против Кипра, а 13 июня стартуют на Евро встречей против Нидерландов.
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Источник:Телеграм
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
03.06.2021 в 21:34
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