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У Цыганкова небольшое повреждение паховой мышцы

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Будем надеяться, что ничего серьезного

У Цыганкова небольшое повреждение паховой мышцы

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Хавбек "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков не сыграет в матче против Северной Ирландии из-за небольшого повреждения.

Как сообщил журналист Игорь Цыганык, у Цыганкова небольшое повреждение паховой мышцы.

Также вне заявки на матч остался и Эдуард Соболь. Он ждет решения врачей по своему общему состоянию.

Напомним, что 7 июня украинцы сыграют контрольный матч против Кипра, а 13 июня стартуют на Евро встречей против Нидерландов.

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В статье: Украина Брюгге Динамо (Киев) Игорь Цыганык Эдуард Соболь Виктор Цыганков
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
03.06.2021 в 21:34
Витя, может пора уже заканчивать с футболом? НУ сколько можно, постоянно какие-то повредждения.
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