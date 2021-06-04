Александр Призетко: Судаков не растворился на поле, он оставил приятное впечатление

Бывший игрок "Динамо", "Металлиста" и сборной Украины Александр Призетко прокомментировал игру "желто-синих" в контрольном матче против Северной Ирландии, который завершился со счетом 1:0.

- Какие впечатления об игре?

- Если отталкивается от соперника, то полностью переиграли, доминировали на протяжении всего поединка, и должны были побеждать с крупным счетом. Немного подвела реализация, хотя создали достаточно голевых моментов. Но подчеркну, не ставя под сомнение победу нашей сборной, соперник оказался не очень высокого уровня. Встречались две команды разного уровня. Северная Ирландия и в командной игре, и по индивидуальным исполнителям нам сильно уступает. В конце матча они немного огрызнулись, но шансов хотя бы на ничью у них не было. Они имели хороший момент забить после стандарта в первом тайме, но здорово сыграл Бущан, выручив команду.

Для того чтобы исключить теорию случайности и выиграть с убедительным счетом, необходимо забивать свои голы. Нужен был второй мяч, для раскованности и спокойствия ребят. А то, как бывает: на последних минутах гости получили право на штрафной удар, вдруг бы забили, игрок соперника пробивал неплохо, и получили бы нелогичный результат. Мы это видели и с казахами, и с финнами, когда имели преимущество, но получали неудовлетворительный результат. А ничьи с такими соперниками есть отрицательным результатом.

В общем, впечатление об игре осталось положительным. Понравилось, что применяли прессинг, после потери мяча в третье линии в зоне атаки накрывали по пять шесть игроков соперника, заставляя их терять мячи, и начинали свои атаки. Показали хорошую физическую готовность.

- Сборная Бахрейна оказался более сильным соперником, чем Северная Ирландия.

- Да, Бахрейн смотрелся намного сильнее, показали неплохую выучку и в тактическом плане, и в организации игры. Даже имели шанс выиграть у нашей сборной, реализуй они при счете 1:0 выход один на один с вратарем.

- Были опасения на счет Ярмоленко, который, не имея долго игровой практики в клубе, мог выпасть из игры. Но, кажется, волнения оказались напрасны?

- Хоть в клубе Андрей не играет, но в сборной все равно он лидер, и в этом матче доказал свой статус, брал на себя игру, действовал остро. Конечно, когда он был свежее, смотрелся более ярче, где-то не хватает игровой практики. Но это понятно. На фоне этого соперника выглядел он хорошо.

- Много было недопонимания в связи с вызовом в сборную молодого Судакова. Что скажите о его игре?

- Вышел, обострил игру, главное не растворился на поле. Запомнился нестандартными действиями, получал мяч, старался создавать опасность. Считаю, сыграл на уровне, не стушевался, хотя времени у него было мало. Оставил приятное впечатление.

- Можно констатировать, что сборная к финальной стадии чемпионата Европы подходит в хороших кондициях?

- Своей игрой наша сборная порадовала болельщиков и вселила надежду, что все у нее получится. Ждем с оптимизмом первой игры против сборной Нидерландов. А с Кипром нужно закрепить проделанную тренировочную работу.

Напомним, что следующий матч сборная Украины сыграет со сборной Кипра седьмого июня. А уже 13-го июня команда Шевченко стартует на Евро-2020.