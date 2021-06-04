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Ярмоленко - обладатель приза Лев Матча в поединке Украина - Северная Ирландия

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Болельщики выбрали лучшего

Ярмоленко - обладатель приза Лев Матча в поединке Украина - Северная Ирландия

Фото: Footballua.tv

Новина українською

Вчера, 3 июня, состоялся предпоследний товарищеский матч сборной Украины накануне Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко обыграли сборную Северной Ирландии со счетом 1:0.

Во время матча на сайте ТК Футбол проводилось голосование за лучшего игрока поединка.

Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матча". По его итогам зрители отдали приз Андрею Ярмоленко, который набрал 35% голосов. Вслед за ним финишировали Александр Зубков (17%) и Александр Караваев (12%).

Напомним, что следующий свой спарринг сборная Украины проведет 7 июня. Соперником команды Андрея Шевченко станет сборная Кипра. Встреча состоится в Харькове и начнется в 19:00.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Северная Ирландия
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (8)
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2.dc (Николаев)
04.06.2021 в 11:48
Боюсь, если он получит еще Льва и в следующем матче (а может), то на самом ЧЕ играть будет просто некому. Боюсь даже вспомнить, когда-бы это он проводил 3 матча подряд, да на хорошем уровне ... Че т я разбоялся за Я, а ведь он команде нужен ... )
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0
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Cannabis Sativa (Луцк)
04.06.2021 в 11:44
Об'єктивно кращим був Караваєв. Ярмоленко можна назвати кращим лише заради підтримки. Після 60 хвилин на полі в нього вже не лишалось сил на потужний удар. Але старався, молодець!
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.06.2021 в 11:23
Проросла картоха к лету!
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+1
0
Гаринча (Киев)
04.06.2021 в 11:20
Почему лев? Лев стал национальным животным?
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0
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.06.2021 в 11:25
Ну не свинья же матча!
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+1
0
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С.Карпович. (Ланівці)
04.06.2021 в 12:10
0
0
Камонплей
04.06.2021 в 11:27
просто реклама спонсора якого не можна називати. думаєш просто так коментатори на платних каналах цей тупий текст без упину начитують?
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+3
0
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Cannabis Sativa (Луцк)
04.06.2021 в 11:39
Цікаво, звідки в них гроші на спонсорство? Хіба може від відчаю рекламу під час матчу на ТВ запустили. Відверто кажучи, я вже більше десяти років не бачив людину, яка б пила порошкове Львівське пиво зі смаком миючих засобів.
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