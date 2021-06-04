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Ярмоленко - обладатель приза Лев Матча в поединке Украина - Северная Ирландия
Болельщики выбрали лучшего
Фото: Footballua.tv
Вчера, 3 июня, состоялся предпоследний товарищеский матч сборной Украины накануне Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко обыграли сборную Северной Ирландии со счетом 1:0.
Во время матча на сайте ТК Футбол проводилось голосование за лучшего игрока поединка.
Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матча". По его итогам зрители отдали приз Андрею Ярмоленко, который набрал 35% голосов. Вслед за ним финишировали Александр Зубков (17%) и Александр Караваев (12%).
Напомним, что следующий свой спарринг сборная Украины проведет 7 июня. Соперником команды Андрея Шевченко станет сборная Кипра. Встреча состоится в Харькове и начнется в 19:00.
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