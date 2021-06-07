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Цыганков не сыграет с Кипром из-за травмы. В заявке сборной его заменил Безус
У футболиста небольшое повреждение икроножной мышцы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков не сыграет в товарищеском матче против Кипра. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
В заявке на сегодняшнюю игру Цыганкова заменит Роман Безус, который изначально не попал в список 23 игроков.
Отмечается, что у хавбека "Динамо" небольшое повреждение икроножной мышцы. О сроках восстановления информации нет.
Ранее Виктор Цыганков пропустил матч с Северной Ирландией.
Напомним, что Украина сыграет с Кипром сегодня, 7 июня. Игра пройдет на ОСК "Металлист" в Харькове и начнется в 19:00.
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