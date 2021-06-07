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Национальная сборная Украины

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Цыганков не сыграет с Кипром из-за травмы. В заявке сборной его заменил Безус

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

У футболиста небольшое повреждение икроножной мышцы

Цыганков не сыграет с Кипром из-за травмы. В заявке сборной его заменил Безус

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков не сыграет в товарищеском матче против Кипра. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

В заявке на сегодняшнюю игру Цыганкова заменит Роман Безус, который изначально не попал в список 23 игроков.

Отмечается, что у хавбека "Динамо" небольшое повреждение икроножной мышцы. О сроках восстановления информации нет.

Ранее Виктор Цыганков пропустил матч с Северной Ирландией.

Напомним, что Украина сыграет с Кипром сегодня, 7 июня. Игра пройдет на ОСК "Металлист" в Харькове и начнется в 19:00.

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В статье: Роман Безус Украина Кипр Виктор Цыганков
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Источник:
УАФ

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Комментарии (19)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.06.2021 в 16:49
Хрусталье, Ты его называла.....
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+1
-1
Мироненко (Полтава)
07.06.2021 в 16:29
Навіщо тут робити трагедію чи то драму : яка різниця! Є повноцінна заміна, про що ми тут сперечаємось?
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+2
0
MaximSK (Киев)
07.06.2021 в 16:03
Сколько было уже травм даже за этот сезон, е теперь перед Евро постоянные травмы, так не стать ему серьезным футболистом. Вряд ли теперь Шева поставит его в основу против Нидерланды
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+2
-3
Alex.696 (Немирів)
07.06.2021 в 16:37
Є Ярмоленко. Нічого страшного немає. Можуть грати по таймові кожен.
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+1
-2
MaximSK (Киев)
07.06.2021 в 18:13
Они все нужны в обойме, и Ярмола, и Цыганков, и Марлос и Зубков. Потому что это наиболее активная и энерогозатратная позиция на поле, поэтому там часто происходят замены.
+1
0
avatar
zloyded (Киев)
07.06.2021 в 15:52
Витю нужно срочно продавать! Суркис - не спи!!!
Ответить
+5
-2
Dimka26 (Чернигов)
07.06.2021 в 17:13
Куда? ты думаешь в других клубах дураки и не видят какой он травматик? его реально никто не подпишет больше чем за 10 млн. Если в УПЛ он ломается.боюсь представить что с ним будет в апл.
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 15:43
Роман каші не спорить. Він наразі в хорошій формі. А Циганкову готуватись на Голландію, він там буде дуже потрібний.
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+6
-3
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zloyded (Киев)
07.06.2021 в 15:54
З сильними суперниками Циганков завжди "невидимка", толку ніякого, а якщо ще з травмою... Печалька
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+2
-6
Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 16:09
Ця невидимка іспанцям забила єдиний мяч і не розчинилась.
+5
-2
тутти-10 (Сумська область)
07.06.2021 в 18:09
В ключовій грі відбору, сербам, два забив. Толку ніякого?)))
0
0
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
07.06.2021 в 16:15
Нідерланди
Ответить
+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 16:46
Це теж саме.
0
-1
тутти-10 (Сумська область)
07.06.2021 в 17:32
Назвати Нідерланди Голландією, це те ж саме, що Україну - Вашим рідним Поділлям.
0
0
download1 (huyersk)
07.06.2021 в 17:10
Голандія - це назва провінції Нідерландів
Ответить
0
0
белорус (Киев)
07.06.2021 в 15:36
витёк, снова хрусталь полетел
Ответить
+4
-1
vgolovan (полтава)
07.06.2021 в 15:10
нужно в было всем игрокам дать отдохнуть и не нагружать по полной и так все после тяжелого сезона- а теперь они все по очереди будут выпадать с травмами
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+2
-6
Kela (Одесса)
07.06.2021 в 15:55
какой нах тяжелый сезон? у нас что АПЛ с безумным ритмом игр по 3 в неделю?
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+3
-2
Dimka26 (Чернигов)
07.06.2021 в 17:14
26 туров это сверх нагрузки)))
0
0


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