Цыганков не сыграет с Кипром из-за травмы. В заявке сборной его заменил Безус

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков не сыграет в товарищеском матче против Кипра. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

В заявке на сегодняшнюю игру Цыганкова заменит Роман Безус, который изначально не попал в список 23 игроков.

Отмечается, что у хавбека "Динамо" небольшое повреждение икроножной мышцы. О сроках восстановления информации нет.

Ранее Виктор Цыганков пропустил матч с Северной Ирландией.

Напомним, что Украина сыграет с Кипром сегодня, 7 июня. Игра пройдет на ОСК "Металлист" в Харькове и начнется в 19:00.