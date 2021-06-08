Герой футбольного дня. Андрей Ярмоленко

Награду "Лев матча" (лучший футболист поединка по мнению зрителей) получил Александр Зинченко, лучшим по оценкам статистического-аналитического ресурса InStat стал Марлос, а дублем отметился Андрей Ярмоленко. Матч против Кипра был малоинформативным, внимание рассеивалось, четкой картины нет.

Поэтому говорить о героях и антигероях в контексте этой темы не очень уместно. Точнее, можно, но тема будет притянута за уши. Это тот случай, когда анализировать нужно те вещи, которые на поверхности. Например, два гола Ярмоленко.

Они стали для него 39-м и 40-м точными ударами за сборную Украины. До абсолютного бомабрдирскому рекорда сборной, который сейчас принадлежит Андрею Шевченко, осталось всего-навсего восемь голов. 31-летнему Ярмоленко по силам войти в историю, хотя вряд ли вчера он думал о таких глобальных вещах.

Вчера ему просто было важно забить и прервать свою длительную засуху. Причем, засуха у Ярмоленко как голевая, так и игровая. А теперь посмотрите празднование после забитого Андреем пенальти: он кричал, словно раненый, но одержавший победу в схватке лев. Для него было важно забить этот гол, почувствовать уверенность в собственных силах, доказать самому себе, что за сборную он продолжает играть не за былые заслуги.

Второй гол не состоялся бы без рикошета. Повезло, но это тот случай, когда фортуна улыбается сильным, настойчивым и усердным. У Ярмоленко было много моментов и в предыдущем спарринге, он изрядно старался вчера. Суммарно заслужил эти два мяча – если даже не больше.

Но теперь время Евро. На последнем таком турнире сборная Украины провалилась, и Ярмоленко был одним из прямых виновников. Его обвиняли в том, что он "потянул" конфликт со Степаненко, назревший на клубной арене, в сборную (в показательное примирение мало кто поверил). Теперь время извиняться... Не за тот конфликт, а за результаты.

Коноплянка на этом Евро не сыграет, Степаненко и Пятов теряют позиции, а для Зинченко и Малиновского, которые хоть и закаленные европейским футболом, но ограничены опытом выступления за сборную на таких турнирах, бремя может оказаться слишком тяжелым. Поэтому Ярмоленко должен чувствовать свою особую роль.

И эта роль - нечто большее, чем забивать в спаррингах.