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Джокеры Шевченко, Яремчук и синдром Вернера – что показал спарринг с Кипром. Аудиомнение #99
Уже скоро матч с Нидерландами
24tv.ua
Обсуждаем поединок между Украиной и Кипром. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".
Почему Зинченко не играет в центре полузащиты в Англии, а лавка поможет нам на ЕВРО? Нормальные объяснения плюс бонусом теория заговора по поводу перевода Забарного на фланг, нереализация и вновь режим защиты для Шевченко от претензий обывателей – еще больше мыслей внутри подкаста.
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
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