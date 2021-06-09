Джокеры Шевченко, Яремчук и синдром Вернера – что показал спарринг с Кипром. Аудиомнение #99

Обсуждаем поединок между Украиной и Кипром. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox – подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".

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Почему Зинченко не играет в центре полузащиты в Англии, а лавка поможет нам на ЕВРО? Нормальные объяснения плюс бонусом теория заговора по поводу перевода Забарного на фланг, нереализация и вновь режим защиты для Шевченко от претензий обывателей – еще больше мыслей внутри подкаста.