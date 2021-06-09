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Джокеры Шевченко, Яремчук и синдром Вернера – что показал спарринг с Кипром. Аудиомнение #99

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Уже скоро матч с Нидерландами

Джокеры Шевченко, Яремчук и синдром Вернера – что показал спарринг с Кипром. Аудиомнение #99

24tv.ua

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединок между Украиной и Кипром. Послушать выпуски можно на Google Podcasts, YouTube, Castbox подписывайтесь. На данных площадках вы также найдете подкаст "Халат Милевского".

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Почему Зинченко не играет в центре полузащиты в Англии, а лавка поможет нам на ЕВРО? Нормальные объяснения плюс бонусом теория заговора по поводу перевода Забарного на фланг, нереализация и вновь режим защиты для Шевченко от претензий обывателей – еще больше мыслей внутри подкаста.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Нидерланды Кипр Роман Яремчук Евро-2020 Александр Зубков Виктор Цыганков Подкаст Аудиомнение Илья Забарный Подкасты UA-Футбол
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