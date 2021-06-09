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Павелко вручил Зеленскому новую форму сборной Украины с автографами игроков и тренеров

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Президенту форма понравилась

Павелко вручил Зеленскому новую форму сборной Украины с автографами игроков и тренеров

facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Глава УАФ Андрей Павелко вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому футболку из нового комплекта формы, в котором сборная сыграет на Евро-2020.

"Подарок для президента Украины от национальной сборной, которая сегодня отправилась в Бухарест.

Это футболка с картой нашей родины, которая так понравилась и главе государства, и всем нашим болельщикам, и памятными автографами игроков команды и тренерского штаба под руководством Андрея Шевченко", – написал Павелко.

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В статье: Андрей Павелко Владимир Зеленский
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