Павелко вручил Зеленскому новую форму сборной Украины с автографами игроков и тренеров

Глава УАФ Андрей Павелко вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому футболку из нового комплекта формы, в котором сборная сыграет на Евро-2020 .

"Подарок для президента Украины от национальной сборной, которая сегодня отправилась в Бухарест.

Это футболка с картой нашей родины, которая так понравилась и главе государства, и всем нашим болельщикам, и памятными автографами игроков команды и тренерского штаба под руководством Андрея Шевченко", – написал Павелко.