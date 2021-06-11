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Ярмоленко: Легких игр на Евро не будет, но надеемся, что покажем свой максимум

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Хавбек сборной Украины поделился ожиданиями от выступлений на чемпионате Европы

Ярмоленко: Легких игр на Евро не будет, но надеемся, что покажем свой максимум

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался по поводу настроения в команде накануне первого матча на Евро-2020.

"Готовимся с хорошим настроением. Есть небольшое волнение, как всегда, у любого спортсмена перед большими турнирами, потому что мы все понимаем, что не имеем подвести наших болельщиков, нашу страну.

Мы понимаем, что легких игр не будет, и надеемся, что покажем свой максимум", — сказал Ярмоленко.

Напомним, что первый матч сборной Украины на Евро-2020 против Нидерландов состоится 13 июня и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Евро-2021
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.06.2021 в 11:07
Судьям уже понятно, кого пораньше слить. Зачем им скандалы эти и недовольство спонсора!
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