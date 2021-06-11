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Ярмоленко: Легких игр на Евро не будет, но надеемся, что покажем свой максимум
Хавбек сборной Украины поделился ожиданиями от выступлений на чемпионате Европы
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался по поводу настроения в команде накануне первого матча на Евро-2020.
"Готовимся с хорошим настроением. Есть небольшое волнение, как всегда, у любого спортсмена перед большими турнирами, потому что мы все понимаем, что не имеем подвести наших болельщиков, нашу страну.
Мы понимаем, что легких игр не будет, и надеемся, что покажем свой максимум", — сказал Ярмоленко.
Напомним, что первый матч сборной Украины на Евро-2020 против Нидерландов состоится 13 июня и начнется в 22:00 по киевскому времени.
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