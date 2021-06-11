Ярмоленко: Легких игр на Евро не будет, но надеемся, что покажем свой максимум

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался по поводу настроения в команде накануне первого матча на Евро-2020.

"Готовимся с хорошим настроением. Есть небольшое волнение, как всегда, у любого спортсмена перед большими турнирами, потому что мы все понимаем, что не имеем подвести наших болельщиков, нашу страну.

Мы понимаем, что легких игр не будет, и надеемся, что покажем свой максимум", — сказал Ярмоленко.