Сборная Украины – не центр психологической поддержки. Миколенко нужно убирать из основы

Забавляют слова о том, что человека нужно поддержать. У нас уже была история, когда всей сборной поддерживали Романа Зозулю просто потому, что он хороший парень. Кстати, это уже было при каденции Андрея Шевченко. Сейчас вот призывают поддерживать Виталия Миколенко. Но сборная Украины – не центр психологической реабилитации. Мы либо требуем и ждем от команды результата, либо просто принимаем как данность то, что главная команда страны стала площадкой для поддержки и рекламы тех или иных игроков.

Поддерживать – это хорошее дело, иногда слова о том, что с каждым случается, действительно имеют под собой почву. Но не с каждым случаются ошибки в большинстве ответственных матчей. Виталий Миколенко два-три года назад был одним из самых больших талантов украинского футбола, удачно играл за киевское "Динамо" и сборную Украины. Но потом остановился в своем развитии (если не сказать, что деградировал). Не помогает даже Мирча Луческу, который любит и умеет реабилитировать игроков.

Два матча с "Вильярреалом" в плей-офф Лиги Европы, матч с Финляндией в квалификации чемпионата мира 2022, матч с Нидерландами на Евро-2020 – это самый сок украинской футбольной жизни в 2021-м году. И всюду Виталий Миколенко ошибался и "привозил" для своих команд неисправимые проблемы. Кто-то сразу скажет о патологическом страхе и неумении концентрироваться в самых важных поединках, но на самом деле это не так. Миколенко допускал ошибки и в рядовых матчах против команд типа "Колоса", "Десны" или "Ворсклы". В таких поединках промахи Виталия просто не так бросаются в глаза, потому что матчи УПЛ и Кубка Украины не разбирают под микроскопом, а преимущество в классе позволяет "Динамо" завуалировать индивидуальные ошибки своих футболистов. В еврокубках или на арене сборных все становится явным.

Это не просто случайные ошибки. На технический брак или случайность можно "списать" ошибку в матче с Финляндией, после которой соперник заработал право на пенальти и сравнял счет. Но с "Вильярреалом" и Нидерландами были ошибки чисто из категории стратегического понимания игры: Миколенко или терял свою зону, или проигрывал единоборства в своей зоне ответственности, что приводило к опасным моментам и голам.

До сих пор непонятно, почему Виталий так пассивно идет в отбор, так небрежно играет корпусом. Если оказывается на мяче первым, то позволяет сопернику "продавить" себя со спины, вместо того, чтобы надежно выбить мяч куда подальше. Так два гола прилетели в ворота сборной Украины от Нидерландов, так голы прилетали и от "Вильярреала", хотя еще два-три года назад Виталий был на своем фланге непроходимым и удачно подключался к атакам.

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Критикуешь – предлагай. По такому принципу нужно делать акцент на персоне Эдуарда Соболя, который выглядит альтернативой для Миколенко на левом фланге защиты. Перед чемпионатом Европы Украина провела несколько спаррингов, лучше всего проявив себя в поединке с Кипром (победа 4:0). В этой встрече Виталий Миколенко не играл. Стечение обстоятельств? В этой встрече низкие показатели ТТД (по InStat индексу) были почти у всех защитников сборной Украины, ведь соперник не нагружал защиту, защитники минимум времени работали с мячом. Однако Эдуард Соболь сумел войти в число самых полезных игроков сборной благодаря своим подключением к атакам. Также отметился несколькими удачными действиями в процессе защиты собственных ворот. Чем не вариант на Северную Македонию?

Бесспорно, не лишены логики слова о том, что Виталий Миколенко в определенной степени стал заложником ранней незапланированной замены в составе команды Андрея Шевченко. На левом фланге полузащиты должен был играть Александр Зубков, который обычно старательно отрабатывает в обороне. Но вышел Марлос и фланг Миколенко постоянно оказывался площадкой усиленной активности соперника. Провалили матч с Нидерландами и центральные полузащитники, которые на трех сделали около двухсот ТТД, тогда как нужно было хотя бы по сто от каждого. Но где гарантии, что такого не случится в следующем матче и что снова не порвется там, где тонко? И стоит ли рисковать ради поддержки Виталия Миколенко?

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Украина проиграла шесть последних матчей на чемпионатах Европы, повторив антирекорд сборной Югославии 1968-го - 1980-го годов. Еще одна неудача – и мы вляпаемся в историю как худшая команда чемпионатов Европы всех времен. Готовы воспринять такую ​​реальность ради одного или нескольких любимых игроков? Или все же стоит болеть за то, чтобы тренерский штаб минимизировал риски, убрав из основы игроков, часто ошибающихся? Миколенко – первый кандидат среди них.

Есть вопросы и по другим позициям, однако начинать нужно с очевидного. Кстати, очень интересно, что на фоне провальной игры с Нидерландами появились сообщения в СМИ о приоритетной заинтересованности в услугах Миколенко итальянского "Наполи". Не новый ли это метод психологической поддержки от агента или заинтересованных в личном благосостоянии Миколенко людей?