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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины – не центр психологической поддержки. Миколенко нужно убирать из основы

Национальная сборная Украины
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(56 голосов)

Или поддерживаем игроков, стабильно ошибающихся в важных матчах, или требуем результат

Сборная Украины – не центр психологической поддержки. Миколенко нужно убирать из основы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Забавляют слова о том, что человека нужно поддержать. У нас уже была история, когда всей сборной поддерживали Романа Зозулю просто потому, что он хороший парень. Кстати, это уже было при каденции Андрея Шевченко. Сейчас вот призывают поддерживать Виталия Миколенко. Но сборная Украины – не центр психологической реабилитации. Мы либо требуем и ждем от команды результата, либо просто принимаем как данность то, что главная команда страны стала площадкой для поддержки и рекламы тех или иных игроков.

Поддерживать – это хорошее дело, иногда слова о том, что с каждым случается, действительно имеют под собой почву. Но не с каждым случаются ошибки в большинстве ответственных матчей. Виталий Миколенко два-три года назад был одним из самых больших талантов украинского футбола, удачно играл за киевское "Динамо" и сборную Украины. Но потом остановился в своем развитии (если не сказать, что деградировал). Не помогает даже Мирча Луческу, который любит и умеет реабилитировать игроков.

Сборная Украины – не центр психологической поддержки. Миколенко нужно убирать из основы - изображение 1

Два матча с "Вильярреалом" в плей-офф Лиги Европы, матч с Финляндией в квалификации чемпионата мира 2022, матч с Нидерландами на Евро-2020 – это самый сок украинской футбольной жизни в 2021-м году. И всюду Виталий Миколенко ошибался и "привозил" для своих команд неисправимые проблемы. Кто-то сразу скажет о патологическом страхе и неумении концентрироваться в самых важных поединках, но на самом деле это не так. Миколенко допускал ошибки и в рядовых матчах против команд типа "Колоса", "Десны" или "Ворсклы". В таких поединках промахи Виталия просто не так бросаются в глаза, потому что матчи УПЛ и Кубка Украины не разбирают под микроскопом, а преимущество в классе позволяет "Динамо" завуалировать индивидуальные ошибки своих футболистов. В еврокубках или на арене сборных все становится явным.

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Это не просто случайные ошибки. На технический брак или случайность можно "списать" ошибку в матче с Финляндией, после которой соперник заработал право на пенальти и сравнял счет. Но с "Вильярреалом" и Нидерландами были ошибки чисто из категории стратегического понимания игры: Миколенко или терял свою зону, или проигрывал единоборства в своей зоне ответственности, что приводило к опасным моментам и голам.

До сих пор непонятно, почему Виталий так пассивно идет в отбор, так небрежно играет корпусом. Если оказывается на мяче первым, то позволяет сопернику "продавить" себя со спины, вместо того, чтобы надежно выбить мяч куда подальше. Так два гола прилетели в ворота сборной Украины от Нидерландов, так голы прилетали и от "Вильярреала", хотя еще два-три года назад Виталий был на своем фланге непроходимым и удачно подключался к атакам.

Сборная Украины – не центр психологической поддержки. Миколенко нужно убирать из основы - изображение 2

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Критикуешь – предлагай. По такому принципу нужно делать акцент на персоне Эдуарда Соболя, который выглядит альтернативой для Миколенко на левом фланге защиты. Перед чемпионатом Европы Украина провела несколько спаррингов, лучше всего проявив себя в поединке с Кипром (победа 4:0). В этой встрече Виталий Миколенко не играл. Стечение обстоятельств? В этой встрече низкие показатели ТТД (по InStat индексу) были почти у всех защитников сборной Украины, ведь соперник не нагружал защиту, защитники минимум времени работали с мячом. Однако Эдуард Соболь сумел войти в число самых полезных игроков сборной благодаря своим подключением к атакам. Также отметился несколькими удачными действиями в процессе защиты собственных ворот. Чем не вариант на Северную Македонию?

Бесспорно, не лишены логики слова о том, что Виталий Миколенко в определенной степени стал заложником ранней незапланированной замены в составе команды Андрея Шевченко. На левом фланге полузащиты должен был играть Александр Зубков, который обычно старательно отрабатывает в обороне. Но вышел Марлос и фланг Миколенко постоянно оказывался площадкой усиленной активности соперника. Провалили матч с Нидерландами и центральные полузащитники, которые на трех сделали около двухсот ТТД, тогда как нужно было хотя бы по сто от каждого. Но где гарантии, что такого не случится в следующем матче и что снова не порвется там, где тонко? И стоит ли рисковать ради поддержки Виталия Миколенко?

Сборная Украины – не центр психологической поддержки. Миколенко нужно убирать из основы - изображение 3

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Украина проиграла шесть последних матчей на чемпионатах Европы, повторив антирекорд сборной Югославии 1968-го - 1980-го годов. Еще одна неудача – и мы вляпаемся в историю как худшая команда чемпионатов Европы всех времен. Готовы воспринять такую ​​реальность ради одного или нескольких любимых игроков? Или все же стоит болеть за то, чтобы тренерский штаб минимизировал риски, убрав из основы игроков, часто ошибающихся? Миколенко – первый кандидат среди них.

Есть вопросы и по другим позициям, однако начинать нужно с очевидного. Кстати, очень интересно, что на фоне провальной игры с Нидерландами появились сообщения в СМИ о приоритетной заинтересованности в услугах Миколенко итальянского "Наполи". Не новый ли это метод психологической поддержки от агента или заинтересованных в личном благосостоянии Миколенко людей?

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Комментарии (100)
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belarus_1978 (Харьков)
16.06.2021 в 14:17
Кто вообще дает этому Семьену писать тут, он что спит с главным редактором?
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.06.2021 в 14:01
За такою логікою, треба відправити додому й Малиновського та Зінченка, які після гри у Парижі не проявили себе. І Бущана, бо 3й гол на його совісті. Витвір сивої кобили з 4 літер.
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+1
-1
bulpi (Днепропетровск)
16.06.2021 в 13:57
Критика Миколенко справедлива. Но выпустят Соболя, он тоже привезет, и что тогда ? У нас нет большого набора классных игроков. Шо маемо, то маемо.
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+2
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
16.06.2021 в 13:39
молодець семен. майже в слово в слово процитував два мої пости)) хоч читаєш що люди пишуть, може станеш потрохи і розумітись в футболі.))
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+2
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
16.06.2021 в 13:42
Не, Семьон иногда врубет адекватного, шо есть, то есть.
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+1
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
16.06.2021 в 13:22
Семьон может иногда писать толково, в этом ему не откажешь. Браво Игорь, всё верно, всё в точку! (минус один бан? )
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+4
-3
Smooth da Hustler (Львів)
16.06.2021 в 13:17
Не Миколенко, не Марлос невиновны, вся вина на тренерском штабе.Зину нужно было на место зубкова, а в центр Макара либо Степу, Марлос там невписывался, он с Македонцами может пригодится, но не с Нидерландами.
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+4
-3
мы за динамо (киев)
16.06.2021 в 13:26
я теж відразу після гри з голандцями 50 відсотків вини за програш віддав тренерському штабу.
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0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
16.06.2021 в 13:08
Сначала эти желторотые т.н. "журналисты" придумывают проблему с психологией, что бы потом писать новые поганые статьи на тему "психологической поддержки". Стыдоба диванная.
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+9
-5
avatar
Барселиниус (землянин)
16.06.2021 в 13:25
Ты, атошник диванный, хто б ещё пиз@ел о стыдобе? Тьфу..
Ответить
+1
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
16.06.2021 в 13:27
Ты пистун дешевый. Не можешь нос высунуть из под мамкиной юбки Сиди ее какашки жуй, гнойный ЧМОшник.
+1
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
16.06.2021 в 13:28
Очередной стандартный промах лаптеногих, когда хочет оскорбить кого-то, говорит всю правду про себя
+1
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
16.06.2021 в 13:39
Та ты чухан задроченый одни и теже фразы повторяешь из набора прыщавых малолеток, на большее ума блъ не хватает, баклан-губошлёп с..ука.. Атошник... ))))))
+1
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
16.06.2021 в 13:41
Барселиниус, "чухан задроченый" - у тебя в зеркале, ушлепок.
+1
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
16.06.2021 в 13:41
"баклан-губошлёп с..ука" - твой папка
+1
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
16.06.2021 в 13:42
Барселиниус, ты прежде чем гавкать, выйми йух из своего рта, дешевая поганая подзаборная дрянь
+1
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
16.06.2021 в 13:49
Ну вот, я же говорю.. малолетка ты прыщавая.. Иди и дальше л0хов разводи, шо ты в АТО на передовой был, чмырдяй гнилушный..
0
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
16.06.2021 в 13:50
Барселиниус уссалась шгмара ты мне по своему 3,14здоватому стилю колибри напоминаешь Такая же смехотворная сцыкливая дешевка
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
16.06.2021 в 13:52
Ну вот, и стрелки переводишь, как лошок зачуханный, когда нема, шо сказать.
0
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
16.06.2021 в 13:59
Если для тебя мое предложение продемонстрировать доказательства моих слов в реале для тебя "переводить стрелки" - значит ты и есть тупая малолетка
0
0
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DynamoKiyv (Київ)
16.06.2021 в 13:59
Барселиниус, сиди и соси молча, шмара обоссанная
0
0
prockop4uck (Киев)
16.06.2021 в 14:15
Барсик уже не только с мадридастами воюет, но и с украинцами. Человеку совсем делать нечего
0
0
x-valera (kovel)
16.06.2021 в 13:05
да приберіть цього - пр----ра - не допускайте його до коментарів як кажуть горбатого могила справить а те що одного Миколенка залишили на цілий фланг Марлос провалився і це все. краще грав би соболь або тимчик марлос не помічник
Ответить
+6
-2
Hanter44 (Baburka)
16.06.2021 в 13:04
Вот не хватает у меня слов,чтобы выаразить свое отношение к этому,так именуемому журналисту.Что за бред он несет?. Сборная Украины-это КОМАНДА,где каждый поддерживает каждого.У каждого бывают неудачи Через это надо пройти.И если он чувствует поддержку друзей,то ему будет легче преодолеть этот период
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+2
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
16.06.2021 в 12:59
Ігор Семйон - нужно тебя из редакторов сайта убрать.
Ответить
+8
-6
avatar
Барселиниус (землянин)
16.06.2021 в 13:28
Готовься к бану "атошник" хре..ов.
Ответить
+1
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
16.06.2021 в 13:43
Ты же дешевая сцыкля-балаболка уссалась убедится в моих словах, чего ты хрюкаешь теперь? Питар ты горловой.
+1
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
16.06.2021 в 14:00
Та я давно уже убедился, шо ты пиз@абол ещё тот.
0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
16.06.2021 в 14:11
Как ты убедился? Тем что не можешь покинуть зону комфорта под мамкиной юбкой?
0
0
bubatm (Харьков)
16.06.2021 в 12:48
Бред пишет. Поменять фамилию Миколенка в статье на Марлоса и то точнее будет.
Ответить
+10
-5
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
16.06.2021 в 12:40
Автора явно в дитинстві принижували і він отримав тяжку психологічну травму яку вже ніякий лікар вилікувати не може. Тому компенсує свою ущербність приниженням інших людей які більш успішні і популярні. Свою ущербність компенсує подібними пасквілями використовуючи свій «журналістський» статус. Цього йому замало, тому він ще залогінився під декількома іншими ніками так множить свої пасквілі у вигляді повідомлень нібито від інших учасників форуму які нібито підтримують його думку. Це особиста трагедія людини, але чого від цього мають страждати інші відвідувачі форуму та люди яких він ганьбить ?
Ответить
+8
-5
Hanter44 (Baburka)
16.06.2021 в 13:07
Вот здесь я с Вами согласен.И он не один,кто использует свои ресурсы для пасквилей и провокаций.
Ответить
+1
0
Gafan777 (Каменка)
16.06.2021 в 12:34
многие разнылись здесь как девочки. Ребята критику и даже жесткую надо уметь принимать, тем более когда она соответсвует объективной реальности и действительности отображающая на футбольном поле, а дальше поглядим. Автор хорош троль, правду матку режет для упоротых
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+6
-9
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
16.06.2021 в 12:23
В жизни каждого спортсмена бывают моменты не очень благоприятные и для преодоления этих моментов есть тренер,который обязан знать выход.Возможно лучшим вариантом для Миколенко будет небольшая передышка а охаивание лучше его не сделает.Пусть парень посидит и подумает над тем как исправлять допущенные ошибки.
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+3
-2
TIHOnew (Хмельницький)
16.06.2021 в 12:16
Не вмієш створювати унікальний і цікавий контент? Просто займайся жовтухою і провокуй. Ігорьок красава
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+12
-4
Хэффи (Полтава)
16.06.2021 в 12:10
Игрокам сборной: не читайте статейки этого идиота. Перед игрой с Македонией такую фигню может писать или дебил или враг сборной Украины. Гнать эго надо с сайта вместе со своими с подмоченной репутацией экспертами эксарбитрами
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+15
-3
avatar
genpet (Николаев)
16.06.2021 в 12:04
Те що Миколенко захвалений, а також що не прогресує останнім часом, це багато хто каже, а головне баче це на полі. Те що він талант, заперечувати не треба, а також і те , що він зарано спіймав зіркову хворобу. Працювати, працювати на тренуваннях, і також індивідуально - це дасть , я вірю , результат
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+7
-1
avatar
Динамист (Киев)
16.06.2021 в 12:03
Это тот писака котрый нам показал развернутую статью,что сб.Нидерландов слабая физически и психологически.Да еще тренер бездарь у которого только анти-результаты.Смешная публицистика мы оценили.Надо всех гнать Бущан пропустил в аэропорт,Зинченко проморгал в аэропорт и т.д.Жаль,что таких журналюх за бездарные статьи никак не уберут.
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+13
-3
avatar
PiterCantrope (Франківськ)
16.06.2021 в 11:57
Хай Семйон про коефіцієнти пише, в нього то ліпше виходить. Там нема футболу, тільки цифри. А про футбол ліпше доручити іншим авторам :)
Ответить
+13
-3
Hanter44 (Baburka)
16.06.2021 в 13:09
А как усердно он лепит героев?
Ответить
0
-7
Камонплей
16.06.2021 в 11:55
Окей, замінили Миколенка на Соболя, а другий на фланзі тоді хто? Знову Марлос? На тайм його вистачить, а далі? Чи рухати туди Яремчука, а в центр (простигосподи) Бєсєдіна? Якось це не виглядає солідніше, м'яко кажучи.
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+9
-1
Pokeruga (Кропивницкий)
16.06.2021 в 12:11
Я бы вообще пошел дальше ... Поставил бы с лева в полузащиту Соболя, на место левого защитника перевел бы Матвиенко а в пару к Забарному поставил бы Попова.
Ответить
+6
0
Acsakal (Kharkov)
16.06.2021 в 12:53
Так, це цілком робочий варіант.
0
-6
Acsakal (Kharkov)
16.06.2021 в 13:33
Тролі - відпочиньте вже, а то зовсім себе не бережете і працюєте на виснаження. Зробіть перерву, попийте кави. Бо ж плюсувати ідею і мінусувати підтримку цієї ідеї - це значить виставляти себе на посміховисько.
0
-1
oda1979 (Запорожье)
16.06.2021 в 11:48
Миколенко нужно сменить обстановку. На закордонную. Но, есть у него на это яйца? Можно в ДК и до пенсии играть..
Ответить
+2
-9
Acsakal (Kharkov)
16.06.2021 в 12:52
А він вже відповів на вашу пропозицію, заявивши "мене в Динамо все влаштовує, я хочу тут грати все життя". Він потрапив до зони комфорту і не хоче працювати над собою та підвищувати свій рівень. Але коли футбол постійно розвивається, а ти залишаєшся таким, яким був, та ще й старієш, то це фактично означає, що ти деградуєш. Що власне і спостерігається з Миколенком останні 1-1,5 роки.
Ответить
+2
-7
avatar
DynamoKiyv (Київ)
16.06.2021 в 13:01
Давно ли допо-гепосвское проплаченное быдло стало экспертом в зонах коморта?
+5
-3
oda1979 (Запорожье)
16.06.2021 в 13:14
Чувак, ты идиот? Расти можно только играя с сильными соперниками. В УПЛ такой возможности нет. А, не развиваясь, человек деградирует.
0
-1
Acsakal (Kharkov)
16.06.2021 в 13:43
панама иїв(иїв) - лайно ведмудчуківське, ти ще довго тут будеш патріота з себе корчити? Бери приклад з зелі: він спочатку саджає атовців, а потім санкції на твого ведмудчука накладе, і всі задоволені. А ти рвеш на собі патріотичний тельник і топиш за агента путлера - і тобі ніхто не вірить, окрім колег по цеху з несенюківської фабрики.
0
-1
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DynamoKiyv (Київ)
16.06.2021 в 13:49
Так в нас агент путлера саме допо-гепівське лайно Acsakal (Kharkov).
0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
16.06.2021 в 13:50
"лайно ведмудчуківське" = Acsakal (Kharkov)
0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
16.06.2021 в 13:50
"агента путлера" = Acsakal (Kharkov)
0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
16.06.2021 в 13:54
Я тобі вже дава поради де тобі свого поганого язика тримати, але ти дуже тупий та сміливий в мамки під юбкою. На відміну від тебе, погань обісцяна - я за кожне своє слово можу відповісти. І навіть заради такого смердючого лайна як ти - я приїду в Харків, ти готовий чи всцався, як твій друг по розуму та сміливості Барселиниус?
0
0
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Барселиниус (землянин)
16.06.2021 в 14:04
Та ты тока ляпать языком своим смердючим можешь тут, баклан блъ. Приедет он... Ой держите меня четверо..
0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
16.06.2021 в 14:12
Насчет "языка" и "смердючести" - это тебе к твоим предкам, только они знают почему ты такое дерьмо.
0
0
nikita.minae (Одесса)
16.06.2021 в 11:47
Швец набрал желторотых дебилов в штат. От легендарного сайта одно название осталось.
Ответить
+19
-3
avatar
Pacifist (Chiang Mai)
16.06.2021 в 11:46
Называется "Угадай автора по заголовку". Вообще-то это нормально, когда журналиста можно узнать по стилю. Правда, на этом сайте это не работает, здесь русские тексты выглядят как машинный перевод с украинского, а украинские — как машинный перевод с русского, причем в обоих случаях компьютер-переводчик тупо пьян. Зато здесь можно узнать автора по содержанию. Если статья сочится черной злобой и завистью, автор подленько мажет дерьмом оступившегося и упивается случаем оттоптаться на упавшем — мы все знаем, кто это. Это ли не заслуженная слава...
Ответить
+13
-3
s@lomon (Крам&Тор$к)
16.06.2021 в 11:49
Хорошо сказал
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+7
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
16.06.2021 в 11:45
Так кому можна надавати той шанс? Чи багато претензій у С... до нападників, які постійно марнують гольові шанси! А забий вони хоч половину і ті недопрацювання захисту не так кидалося у вічі! А так бездоганно грає півзахист? Що і захисники ледь відбиваються, і кількість та якість небезпеки для воріт суперника теж невражаюча! Так я багато питань до Миколенко, а чи хтось у нас грає краще? НЕ ДУМАЮ!
Ответить
+9
-5
dmitroj88
16.06.2021 в 11:49
Пора бы начать думать, лошара...
Ответить
+2
-9
Acsakal (Kharkov)
16.06.2021 в 12:03
Ну, то давайте дивитися на цифри. Якби нам якась Ванга перед грою сказала, що ми заб'ємо 2 голи сильній збірній Нідерландів, то як би зреагувала абсолютна більшість вболівальників? - "У, класно! То ми виграли в них?!!" Правда в тому, що напад нашої збірної зіграв на четвірку, а от захист - на двійку, і саме тому перед грою з Македонією слід потурбуватися в першу чергу про захист! Низький рейтинг наступного суперника не дає ніяких підстав, щоби в захисті нічого не міняти, бо цього року ми пропускали не лише від французів та голандців, але й від фінів та казахів, які аж ніяк не сильніші за македонців.
Ответить
+2
-8
s@lomon (Крам&Тор$к)
16.06.2021 в 11:45
Какая-то мразота хочет потопить хлопца. Выйди с#ка и сам побегай ур#д. Покажи чего стоишь. Или пизд#ть из подворотни ты герой.
Ответить
+16
-9
Acsakal (Kharkov)
16.06.2021 в 12:46
До чого тут взагалі "втопити" чи "не втопити"? Хіба Миколенко - це якась священна корова? Чому, якщо Марлос, вийшовши на раптову заміну, загубився на полі, то всі це визнають і ніхто не пише "Какая-то мразота хочет потопить хлопца."? Чому навіть відносно Ярмоленка (другого бомбардира збірної за всю її історію) купа тролів писала "Нащо його Шева запросив, він ніякий?!" Але Андрій своєю самовідданою працею на тренуваннях та, головне, - грою(!) вчергове довів свою необхідність. І лише Миколенко за якісь там незрозуміли "подвиги" має бути поза критикою... Все дуже просто: або збірна прагне досягти максимального результата, або вона відмовляється від будь-яких турнірних цілей і зосереджується виключно на тому, щоби не образити нікого: ані гравців, ані їхні сімї, ані їхніх агентів, ані клуби, які вони представляють, ані їхніх персональних уболівальників і т.д, і т.і. Проблема лише полягає в тому, що за умови повної концентрації досягнення турнірних цілей є цілком реальним, а от не образити нікого не можливо в принципі.
Ответить
+4
-6
avatar
DynamoKiyv (Київ)
16.06.2021 в 13:04
Тому що треба не Миколенка гнобити та міняти, а саме марлоса не випускати, а якщо випускати, то на 15 хвилин, не більше, при рахунку 3-0.
+5
-4
avatar
Барселиниус (землянин)
16.06.2021 в 13:30
Та ти ба який ти розумний? Дятел київський блъ... Де докази?
0
-2
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DynamoKiyv (Київ)
16.06.2021 в 13:44
Барселиниус, хай тобі для початку матуся памперси змінить
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-1
Acsakal (Kharkov)
16.06.2021 в 13:52
А коли Марлоса не випустять, а Миколенко знову налажає, то що ти будеш тоді писати? А, знаю. Напишеш, що винні Маліновський, Зінченко, Яремчук, Матвієнко, Соболь... Головне, що серед прізвищ винних в тебе ніколи не буде жодного динамівця. Вам до дупи і збірна України, і її результати, вас цікавить виключно хвалебні славні на адресу динамівців. Та який з тебе нахрін патріот України??? Ти видав свою сутність з потрохами.
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DynamoKiyv (Київ)
16.06.2021 в 13:57
Читай уважніже, сцикло: я завжди писав що не знімаю вини з Миколенка, є його вина. Повторю для ДЕБІЛА Acsakal: Я НЕ ЗНІМАЮ ВИНИ З МИКОЛЕНКА!!! Але він винен не менш,ніж марлос, зіна і так далі. Але чомусь на думку тупого ватного дебіла саме його треба міняти. А те що ти написав, це все твоя нікчемна сутність: набрехати і тікати. В мене є докази моїх слів, в тебе немає. Тому хто чи що ти таке - ясно вже кожному. Сиди мовчки, бовдур допо-гепівський.
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Барселиниус (землянин)
16.06.2021 в 14:13
Аксакал, да пошли ты этого дебила примороженного на х..й Оно е@анутое на всю голову. А может он действительно контуженный?
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DynamoKiyv (Київ)
16.06.2021 в 14:13
Барселиниус + Acsakal = 2 горловых питара
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Барселиниус (землянин)
16.06.2021 в 14:15
А как же Колибри?
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pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
16.06.2021 в 11:43
Поддержу всех! Семйон ты дебил! Убрать его комменты с сайта, не тролль сборную!!
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+16
-9
Димитър из Софии (София)
16.06.2021 в 11:39
Автор глупый человек, ибо выводы притянуты.Не согласен ни с одним словом!
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+15
-9
lightning (Одесса)
16.06.2021 в 12:08
Виталя, перелогинься...
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+2
-6
vinn (Khmelnitsky)
16.06.2021 в 11:37
Автор-аналітєг- відсип шо куриш))) П.С. Як зробити щоб "статті" цього автора не попадались на очі?)))
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+16
-6
dmitroj88
16.06.2021 в 11:36
Все верно. Этого безмозглого щенка, который в каждом матче топит сборную, на футбольную свалку пора.
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+10
-21
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DynamoKiyv (Київ)
16.06.2021 в 13:04
dmitroj88, ЩЕНОК - у тебя в зеркале, ушлепок обоссанный.
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+5
-2
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Барселиниус (землянин)
16.06.2021 в 13:35
Уе@ан, хавальник прикрой свой гнилушный блъ. Распиз@елся он тут понимаешь.. атошник недоделанный..
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DynamoKiyv (Київ)
16.06.2021 в 13:45
Барселиниус, "хавальник прикрой" - именно так ты будешь своей мамке говорить, питарас обоссанній.
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DynamoKiyv (Київ)
16.06.2021 в 13:45
"Уе@ан" - у тебя в зеркале.
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DynamoKiyv (Київ)
16.06.2021 в 13:47
"Распиз@елся он тут понимаешь" - я тебе уже более 100 раз предложил в реале убедится в моих словах, но ты обоссанная голимая задрипанная ЧМОшка, сидящая у мамки под юбкой. Поэтому именно "Распиз@елся" - 100% про тебя, овца сцыкливая.
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Барселиниус (землянин)
16.06.2021 в 14:08
Ну ты ж и е@анутый, хай бог милует.. Мальчик, иди в песочницу поиграйся, окопы там порой, в солдатики, в танчики поиграй... готовься сынок к АТО
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DynamoKiyv (Київ)
16.06.2021 в 14:13
Сцыкля Барселиниус такая смелая шмара в интернете, так легко на клавиши жмет
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
16.06.2021 в 11:34
О, бамбасята нашли крайнего :)
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+12
-9
kandaur (Киев)
16.06.2021 в 11:44
Теперь ждем на отбеливание Марлоса. А то знаете ли против двоих на бровке сложновато играть.
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+8
-5
Acsakal (Kharkov)
16.06.2021 в 12:06
То може підкажете, в якому з пропущених голів Миколенко діяв один проти двох суперників? І в якому з попередніх ігор, де він налажав, він був залишений 1 проти двох суперників?
+2
-8
недалековідКиева (Біла Церква)
16.06.2021 в 12:12
а чим помилки Миколенко критичніші за помилки Бущана в першому, Матвієнко в другому чи Зінченко в третьому голах? а де стаття про психореабілітацію Зінченко, чи той менше помилявся? Один за двох? Коли Миколенко "кіксонув" перехоплюючи мяч він же не грав на перехоплення , він паралельно біг за думфрісом...
+8
-1
Acsakal (Kharkov)
16.06.2021 в 14:17
"Миколенко "кіксонув" перехоплюючи мяч..." Та яке то "перехоплення"? Мяч летів йому в ноги, а він задрімав і повністю виключився з гри! Перехоплення вчора показав Погба, який примудрився довжелезними ногами зачепити мяч, сильно пущений німцями в 2-х метрах повз нього, та ще першим встигнув на його підбирання. Усі гравці можуть помилятися, і помиляються. Бущан в першому та третьому голі теж зіграв не ідеально. Незграбно і не в тому напрямку відбив мяч Матвієнко. Програв верхову боротьбу Зінченко. Я ще можу пригадати, як Зінченко, завозившися з мячем, дав його в себе відібрати, що призвело до швидкої контратаки Депая, той, прокинувши мяча поміж ніг Забарному, вибіг один в один з Бущаном, але удар вийшов не сильним, і Жора зіграв бездоганно. Я можу пригадати, як Яремчук один спокійно прийняв мяч поблизу штрафної суперників, але забарився з рішенням і втратив його, що теж призвело до контратаки, на щастя, не гольової. Але лише в Миколенка помилки мали такий регулярний і негативний для результату характер. Я би щиро хотів, щоб Віталій грав, як умовний Павар чи Кімміх і за Динамо, і за збірну. Але давайте відверто: якби ви побачили таку гру, як в Миколенка, від Павара чи Кімміха, ви би так само їх виправдовували? Ну скільки ж ще потрібно повторювати: збірна - це не клуб А + клуб Б + клуб С. За збірну грають громадяни України, які представляють ВСЮ країну, а не окремі клуби!
0
0
UMK@ (Запорожье)
16.06.2021 в 11:31
Як зіграв проти Пуккі бачили. Треба подивитися як буде грати проти Пандєва.
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+3
-7
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Spokoyno (Киев)
16.06.2021 в 11:50
Хіба він грав центрбека? Чи раз намагався підстрахувати партнера, то до стінки! Так інші стануть просто дивитися на помилки партнерів та гиготіти, "А я тут не до чого"
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+7
-1
Acsakal (Kharkov)
16.06.2021 в 12:06
Ви мазохіст?
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+1
-6
denisvk (T)
16.06.2021 в 11:17
Ну-да, ну-да, а когда с Францией 1-1 сыграли то пели совсем другое. Пускай за кого ставить в состав и за всё остальное по сборной отвечает тот кто за это деньги получает и это не Коля, Вася, афтар или я
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+15
-2
Prach13 (Дрогобич)
16.06.2021 в 11:44
Проблема в тому що важко розділити троля від вболівальника.
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+7
-1
Prach13 (Дрогобич)
16.06.2021 в 11:15
Ого,тролі розволновались!
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+7
-3
Prach13 (Дрогобич)
16.06.2021 в 11:14
Питання?кому нужно убрать?Миколенко класний захистник і не бачити що його розривали тільки тому що він залишався один з двома суперниками!це потрібно бути або тролем! або балеруном якокому фаберже мішає думати!Вина Микуленка нічим не більша за інших!тому не потрібно ля,ля.
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+16
-10
grassion (Харьков)
16.06.2021 в 11:36
"...не потрібно ля,ля" Речь не только о последнем матче. Читаем!
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+7
-10
Prach13 (Дрогобич)
16.06.2021 в 11:41
А все добре потрібно забути?думаєш зірки футболу безгрішні!
+7
-5
grassion (Харьков)
16.06.2021 в 11:44
Вспоминаем финал ЛЧ в Киеве! Вратарь Ливерпуля за свои ляпы сразу нах в оренду...
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+3
-8
Джин Тоник (R)
16.06.2021 в 11:11
Давно пора.Он просто не уровень сборной.В ДК играть с Ингкльцами,Олимпиками нормально.Но с топ-командами он не годиться.Пару лет паузы от сборной для него не помешает.
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+9
-15
Olegyurchak (Хмельницький )
16.06.2021 в 11:09
Соболя выпускайте, а этого неуравновешенного пускай психолог на скамейке поддерживает.
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+9
-17


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