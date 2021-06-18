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Национальная сборная Украины

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Павелко: Сборная продемонстрировала сильный характер

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Команда набрала первые три очка

Павелко: Сборная продемонстрировала сильный характер

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал победу над Северной Македонией (2:1).

"Сборная Украины добыла очень непростую, но такую важную для нас первую победу на Евро-2020. Как и в матче с Нидерландами, команда Андрея Шевченко продемонстрировала сильный характер и заслуженно получает 3 очка.

Когда зашел после игры в команду, мне позвонил президент Украины Владимир Зеленский. Передал трубку Андрею Шевченко и глава государства смог лично поздравить главного тренера и футболистов с победой.

Но впереди не менее важный поединок против Австрии. Поэтому сейчас нужно сосредоточиться на восстановлении к этой встрече", – написал Павелко.

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В статье: Украина Северная Македония Андрей Павелко
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Комментарии (2)
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storm_ua (Николаев)
18.06.2021 в 13:18
Сборная продемонстрировала наихудшую игру в обороне, за все время ее существования. Такого проходного двора как сейчас, у нас никогда не было.Просто швах
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alex.belogubko (одесса)
18.06.2021 в 12:58
когда уберёшь Ротаня с молодёжки --хватит позорить Украину или ты его готовишь вместо Шевы --что вы делаете стыдно
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