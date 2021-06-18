Павелко: Сборная продемонстрировала сильный характер

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал победу над Северной Македонией (2:1).

"Сборная Украины добыла очень непростую, но такую важную для нас первую победу на Евро-2020. Как и в матче с Нидерландами, команда Андрея Шевченко продемонстрировала сильный характер и заслуженно получает 3 очка.

Когда зашел после игры в команду, мне позвонил президент Украины Владимир Зеленский. Передал трубку Андрею Шевченко и глава государства смог лично поздравить главного тренера и футболистов с победой.

Но впереди не менее важный поединок против Австрии. Поэтому сейчас нужно сосредоточиться на восстановлении к этой встрече", – написал Павелко.