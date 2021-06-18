Фоменко отреагировал на информацию о вызове игроков в сборную Украины за деньги

Бывший главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко отреагировал на информацию, что он за деньги вызывал и заигрывал футболистов за национальную команду.

– Кто это вам такое рассказал? Это дебилизм. Это же надо было... это даже нельзя назвать нормальными делами.

– То есть такого не было?

– А как может такое быть?

Это дебилизм. Все, до свидания, – сказал Фоменко.