Национальная сборная Украины
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Фоменко отреагировал на информацию о вызове игроков в сборную Украины за деньги
Он считает это полной глупостью
Фото: metalist1925.com
Бывший главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко отреагировал на информацию, что он за деньги вызывал и заигрывал футболистов за национальную команду.
– Кто это вам такое рассказал? Это дебилизм. Это же надо было... это даже нельзя назвать нормальными делами.
– То есть такого не было?
– А как может такое быть?
Это дебилизм. Все, до свидания, – сказал Фоменко.
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Источник:Tribuna
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