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Фоменко отреагировал на информацию о вызове игроков в сборную Украины за деньги

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Он считает это полной глупостью

Фоменко отреагировал на информацию о вызове игроков в сборную Украины за деньги

Фото: metalist1925.com

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко отреагировал на информацию, что он за деньги вызывал и заигрывал футболистов за национальную команду.

– Кто это вам такое рассказал? Это дебилизм. Это же надо было... это даже нельзя назвать нормальными делами.

– То есть такого не было?

– А как может такое быть?

Это дебилизм. Все, до свидания, – сказал Фоменко.

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В статье: Украина Михаил Фоменко Александр Зинченко
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Источник:
Tribuna

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