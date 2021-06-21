Стало известно, кто будет комментировать матч Украина - Австрия

Стало известно, кто будет комментировать матч сборной Украины на Евро-2020 против Австрии, который состоится сегодня, 21 июня.

Данный поединок будет комментировать Андрей Столярчук.

Ранее Столярчук был комментатором матча Украины против Нидерландов (2:3), а встречу против Северной Македонии (2:1) комментировал Виктор Вацко.

Напомним, что право на показ всех матчей предстоящего Евро-2020 в Украине получила "Медиа Группа Украина", в состав которой входят телеканалы "Футбол 1/2/3", а также телеканал "Украина".