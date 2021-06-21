Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, кто будет комментировать матч Украина - Австрия
В обойме сборной Украины пока что только два комментатора
facebook.com/andriy.stolyarchuk
Стало известно, кто будет комментировать матч сборной Украины на
Данный поединок будет комментировать Андрей Столярчук.
Ранее Столярчук был комментатором матча Украины против Нидерландов (2:3), а встречу против Северной Македонии (2:1) комментировал Виктор Вацко.
Напомним, что право на показ всех матчей предстоящего Евро-2020 в Украине получила "Медиа Группа Украина", в состав которой входят телеканалы "Футбол 1/2/3", а также телеканал "Украина".
Напомним, поединок 3-го тура Австрия - Украина состоится сегодня, в Бухаресте и начнется в 19:00. UA-Футбол проведет
Популярное сейчас
- Украина - Австрия: где и когда смотреть матч Евро-2020
- "Нас там нет". Рух иронично отстранился от львовской акции против президента страны-агрессора
- Центр Бухареста гудел: украинские и австрийские болельщики вместе спели Путин – х**ло
- Шерон Стоун отдыхает. Итальянская журналистка повторила трюк из Основного инстинкта на ЕВРО. ВИДЕО
- Девушка дня. Эффектная вторая половинка главного героя первого матча Финляндии на ЕВРО. ФОТО
- Девушка дня. Прелестная невеста звезды сборной Дании, которая уже год ждет свадьбу. ФОТО