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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Стало известно, кто будет комментировать матч Украина - Австрия

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В обойме сборной Украины пока что только два комментатора

Стало известно, кто будет комментировать матч Украина - Австрия

facebook.com/andriy.stolyarchuk

Новина українською

Стало известно, кто будет комментировать матч сборной Украины на Евро-2020 против Австрии, который состоится сегодня, 21 июня.

Данный поединок будет комментировать Андрей Столярчук.

Ранее Столярчук был комментатором матча Украины против Нидерландов (2:3), а встречу против Северной Македонии (2:1) комментировал Виктор Вацко.

Напомним, что право на показ всех матчей предстоящего Евро-2020 в Украине получила "Медиа Группа Украина", в состав которой входят телеканалы "Футбол 1/2/3", а также телеканал "Украина".

Напомним, поединок 3-го тура Австрия - Украина состоится сегодня, в Бухаресте и начнется в 19:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Украина Австрия Андрей Столярчук
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Комментарии (3)
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kapkan (Луганск)
21.06.2021 в 17:50
На фарт нужно было Вацко ставить.
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+1
0
Maugli (Джунгли Африки)
21.06.2021 в 17:45
И правильно! Нудный Вацко достал уже, вместо событий на поле кичится своими знаниями, специалист недоделанный
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+1
-1
Acsakal (Kharkov)
21.06.2021 в 17:59
А наче Столярчук не робить екскурси в історію по кілька хвилин, не звертаючи уваги на події на полі.
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0
0


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