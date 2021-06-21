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Шевченко: Бывают такие игры, где как бы ты не хотел – не получается
Тренер говорит о недостатке физических кондиций
Фото Павла Кубанова - УАФ
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал
"Игра было очень тяжелой. Команде было физически тяжело сегодня. Мы постоянно опаздывали, нас не хватало.
Футболисты выложились полностью на футбольном поле. Бывают такие игры, где как бы ты не хотел – не получается.
Проигрывали дуэли. Ошибались даже в тех моментах, где пытались подстраховывать друг друга за счет структуры игры. Было очень много невынужденных ошибок. Это говорит об усталости.
Когда ты опаздываешь везде, не успеваешь, ошибаешься – рано или поздно это приводит к ошибкам. Вместо того, чтобы отдать простой пас – теряем мяч, дальше получаем угловой и пропускаем гол.
После этого у нас практически не было шансов вернуться в игру. Ребята отдали все, что у них было.
Я видел команду, которой просто не хватало сил. Мы пытались усилить игру, но это было практически невозможно сделать. Мы играли на том уровне, на котором нам позволяла физическая форма", – сказал Шевченко.
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