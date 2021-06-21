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Национальная сборная Украины

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Шевченко: Бывают такие игры, где как бы ты не хотел – не получается

Национальная сборная Украины
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(8 голосов)

Тренер говорит о недостатке физических кондиций

Шевченко: Бывают такие игры, где как бы ты не хотел – не получается

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение от Австрии (0:1) в третьем туре группового раунда Евро-2020.

"Игра было очень тяжелой. Команде было физически тяжело сегодня. Мы постоянно опаздывали, нас не хватало.

Футболисты выложились полностью на футбольном поле. Бывают такие игры, где как бы ты не хотел – не получается.

Проигрывали дуэли. Ошибались даже в тех моментах, где пытались подстраховывать друг друга за счет структуры игры. Было очень много невынужденных ошибок. Это говорит об усталости.

Когда ты опаздываешь везде, не успеваешь, ошибаешься – рано или поздно это приводит к ошибкам. Вместо того, чтобы отдать простой пас – теряем мяч, дальше получаем угловой и пропускаем гол.

После этого у нас практически не было шансов вернуться в игру. Ребята отдали все, что у них было.

Я видел команду, которой просто не хватало сил. Мы пытались усилить игру, но это было практически невозможно сделать. Мы играли на том уровне, на котором нам позволяла физическая форма", – сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Австрия
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(8 голосов)
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Комментарии (72)
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Acsakal (Kharkov)
21.06.2021 в 23:08
Якщо Зінченко віддає пас партнеру в 6 метрах від нього, але мяч, ледь запущений, зупиняється через 2 м, то можна подумати, що в Зіни немає сил. Але якщо через пару хвилин Зіна пасує на Миколенка м'яч з такою силою, що наздогнати його ніхто не здатний, то виходить що проблема не в м'язах, а в голові.
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0
0
royalstas (Вінниця)
21.06.2021 в 23:02
А ніхто не задумувався що це дійсно наш рівень зараз? Я навіть не хочу щоб наші вийшли з третього так як не зможу перенести ще одної бездарної гри.
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+1
0
Acsakal (Kharkov)
21.06.2021 в 23:09
Це рівень гри збірної 2021 року.
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0
0
vituynia (Черкассы)
21.06.2021 в 22:54
Хоть бы извинился за такую убогую игру,а то лепит такие же убогие отмазки - устали,так бывает.Ещё про магнитные бури забыл. Да не бывает так на таком уровне,это не чемпионат района. Значит ты так убого подготовил команду к решающим матчам. Почему Малиновский,набравший просто фантастическую форму у тебя в сборной стал выглядеть инвалидом,тоже устал? Так почему не устали его одноклубники,тот же Гозенс например? Почему у Манчини в старте играют игроки какого то Сассуоло,а с Интера или Ювентуса сидят на банке? Да потому что в сборной должны играть те кто сильнее на данный момент,не зависимо от клубов и регалий. А у тебя в старте Зинченко,один из худших в этих матчах.Потому что из самого МанСити? А "усиливает" игру деревянный Беседин,потому что из самого Динамо? Хотя молодой Довбик,может и не опытный,но банально быстрее и техничнее протеже тренера и т.д и т.п . Так может всё дело в тренере? А не в бездарных отмазках.
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+3
-2
ysebe1970 (Бровары)
21.06.2021 в 23:01
Кьелини и Бонуччи в основе.. Если не знаешь это игроки Ювентуса.. А играть должны сильнейшие а у нас их нету как у итальяцев..
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0
-1
Acsakal (Kharkov)
21.06.2021 в 23:02
Після другого тайму з півмакедонцями здалося, що в нашого тренерського штабу немає плану Б... Але після гри з австрійцями стало зрозумілим, що плану А теж немає...
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0
0
ysebe1970 (Бровары)
21.06.2021 в 22:45
Если физики не хватает значит уровень футболистов слабый.. Почему немцы французы итальянцы играют теми же составами и темп игры высокий.. Понятно что когда задача решена и можна дать основным отдохнуть.. Вот французы немцы и португальцы будут играть теми же составами да и венгры но на физику жаловаться не будут..
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+1
-1
avatar
veles7 (Днепр)
21.06.2021 в 22:43
Шевченко, если у тебя есть хоть капля мужчины - скажи, что во всём виноват тренерский состав с тобой во главе и напиши заяву. Может, тогда заслужишь хоть каплю уважения. Но нет. Уверен, что так не будет. Вспоминая этого фраера по жизни и особенно тот момент, как его "впихивали" в сборную, Андрюшка и дальше под колпаком кума останется у руля этой динамо-суркисовской кормушки. Абсолютно бесхребетное существо. Пазик - одним словом.
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+4
-1
Dimka26 (Чернигов)
21.06.2021 в 22:44
ничего. у Шевы еще одна миссия не закончена. окончательно провалить квалификай чм. тогда можно с чистой душой уходить.
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+3
-1
Dimka26 (Чернигов)
21.06.2021 в 22:39
Шаран: "Я не понимаю тех людей, которых сейчас что-то не устраивает в сборной".
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+4
-1
Sandra777 (Львів)
21.06.2021 в 22:38
Якщо є совість скажи що це твій промах і вина тільки твоя ,роби ротацію і 100% ми би не програли так позорну ,ну реально біль к@нціної гри я ніколи не бачив дажи в чемпіонаті 2 ліги даже району це повне дно це просто позорище
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+4
-1
Матч Футболович
21.06.2021 в 22:37
Шева- уважаю за достижения игрока и продвижение Украины в мире, но как тренер.... где твои хваленные итальянцы, психологи, фармацевты - что ж эти бесхребетные выползают на поле перепуганными, трясущимися с квадратными глазами, что вы с ними делаете или не дела5те, что состав превращается в стадо без яиц.... стыдно смотреть на это безволие, можно проиграть на больше-меньше, но вы же в одну калитку с средне6ькой Австрией... по чесноку, нах... домой, вы не заслужили фортуны и прохода в 1/8... что там делать без яиц?!?!? До-мой!!!
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+5
-2
avatar
Drovko (Lviv)
21.06.2021 в 22:31
А що може вийти якщо з перших секунд притискаємося до власних воріт і граємо на утримання 0-0?.І .у першому матчі з Нідерландами так було...потім пропустили 2 голи...почали грати...зрівняли...знову притиснулися до воріт...віддали ініціативу і закономірно пропустили 3 гол і програли...навіть з Македонією нормально зігравши 1 тайм...у 2 таймі почали відбувати номер..але пронесло...тобто: висновків ніяких зроблено не було...сьогодні те саме: грали на 0-0 ...за весь матч одна нормальна атака, коли пробив Шапаренко...коли ми вже будемо просто грати у футбол а не дивитися на табло?
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+1
0
avatar
Spokoyno (Киев)
21.06.2021 в 22:26
Цікаво, а сам Шевченко... зміг би наприкінці сезону три матчі за вісім днів КЛАСНО зіграти? Ярмоленко ще з македонцями у другому таймі СТАВ... А його знов у основу... Маліновського вимушений був замінити... Зінченко після важкого сезону від дзвінка до дзвінка від був. Яремчук теж грав на важких ногах... Миколенко... Та так можна сказати майже про всіх, крім Бущана! Сидорчука та Шапаренко, які зіграли не весь час... Може треба було більше гравців використовувати? А то людина більше стакана не приймає, ми два в нього вливаємо, а потім обурюємося, що він на ногах триматися не може!
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+1
-2
Carbonm (Александрия-Киев)
21.06.2021 в 22:39
На 3 недели раньше чемп для них закончили, играют в УПЛ, который по уровню ноль. Ярмола не играл сезон, Малина со второй половины в основе, Зина часто на лавке сидел. А играли против людей, которые в чемпе Германии и т.д. играют, не чета нашей УПЛ. И нахера вызывать игроков и делать просмотры и товарняки, если видишь, что с ними не вытянешь?
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+1
0
avatar
Spokoyno (Киев)
21.06.2021 в 22:51
Так ви не бажаєте грати... От і доводиться інший шлак брати Австрійці всі матчі одним складом не грали... І у попередньому матчі особливо не напружувалися! А про те що треба використовувати не 11 ... 14 я то і написав, проте здається хтось не читач.
0
-1
Sandra777 (Львів)
21.06.2021 в 22:26
Нафіга тобі довбики ,макаренки якщо ти не робиш ротацію ,визви зразу 14 гавців длячого 22,ти другий фоменко ,з македонією просто фарт був а так 0 очок і позор для усьої України
Ответить
+7
-2
KozakUA (Рівне)
21.06.2021 в 22:16
Шева, головне вчасно піти. Не зміг - дай шанс іншим спеціалістам.Удачі тобі десь інде
Ответить
+8
-1
Papaye (Dnipro)
21.06.2021 в 22:14
Так а кто по итогу турнира главный лэв сией кампании?
Ответить
+2
-1
simply_the_best (Львов)
21.06.2021 в 22:22
Шевченко+ Ротань
Ответить
+5
-1
Acsakal (Kharkov)
21.06.2021 в 22:27
Бущан - 2 леви після півмакедонців та австрійців, що фактично дорівнює діагнозу. Бо якщо в 3-х іграх кращим гравцем двічі визнається воротар, то ... самі розумієте... З іншого боку - все закономірно. Відбірні матчі на ЧС та товариські ігри показали, що стан команди різко погіршився порівняно навіть з минулим роком. Таке враження, що збірна психологічно досі не змогла оговтатися після технічної поразки від лозанських крючкотворів.
Ответить
+2
-1
alex104 (Полтава)
21.06.2021 в 22:10
Не сборная, а ярмарка......Вышли не играть, а продаться в другие клубы
Ответить
+4
-1
DesnaUA (Чернигов)
21.06.2021 в 22:49
Купил бы такой товар?
Ответить
0
0
Acsakal (Kharkov)
21.06.2021 в 22:07
Якщо гравцям не вистачило сил, то чому зроблено лише 3 заміни, а не всі 5? Все одно після замін нічого не змінилося. Гірше грати не стали, але й краще теж. То чому було не випустити на поле Довбика та Судакова? Вони принаймні у товариській грі довели, що реально можуть загострювати! Я вже мовчу про Безуса, якого так і не включили в заявку, і який міг би рятувати гру так само, як він це неодноразово робив за Гент. І мені навіть здається, що ТАКИЙ Циганков на лівому фланзі аж ніяк не більш гострий, ніж Петряк, якого взагалі не викликали. Саме цей матч і продемонстрував стратегічну недалекоглядність тренерського штабу, який навіть не намагався прораховувати варіанти конче потрібного підсилення гри в атаці, віддаючи під час визначення складу перевагу надійності та зіграності.
Ответить
+7
-2
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
21.06.2021 в 22:13
Просто за Безуса, Довбика в старті ніхто не заплатить, а от за Циганкова, Зіну, Артема Юрієвича ....... ну це припущення
Ответить
+3
-2
Acsakal (Kharkov)
21.06.2021 в 22:21
Не хотілося думати, що все настільки прозаічно...
0
-1
ysebe1970 (Бровары)
21.06.2021 в 22:32
Судаков и Довбык могуть загострюваты .. Против кого.. Против Бахрейна и Кипра с десятью футболистами..
Ответить
+2
-2
Acsakal (Kharkov)
21.06.2021 в 22:52
Але інші не здатні загострювати навіть проти фінів з казахами, тож якщо немає в складі Мбаппе з Грізманом та Дембеле, то варто спробувати хоча би Судакова з Довбиком, а не просто дивитися, як твої "перевтомлені" гравці ледь-ледь пересувають ноги по полю.
+1
-1
Sandra777 (Львів)
21.06.2021 в 22:06
Є просто такий тренер який не вміє оправляти командую ,
Ответить
+6
-1
ДобрыйУпырь (Rim)
21.06.2021 в 22:05
Надо было просто сыграть в свою игру
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
21.06.2021 в 22:05
Андрей, а что с физической формой, растеряли за пару дней (читай ночей) после приезда группы поддержки в лице своих жен?
Ответить
+4
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
21.06.2021 в 22:03
А ты на что?
Ответить
+1
-1
DimON1976 (Днепр)
21.06.2021 в 22:03
У тебя из 3 на Евро - 2 таких игры... Может это... фсё нах и с Королевской на Сейшелы? Ну не тренер ты, Андрюша, не тренер! И хватит из бюджета страны оплачивать твоих помощников!!! Не получается??? Уходи тогда, Андрюша! Скатертью дорога!
Ответить
+5
0
Dimka26 (Чернигов)
21.06.2021 в 22:07
а почему 2, а не 3? Если быть справедливым, с Нидерландами сборная тоже была безнадежной до гола Ярмоленка.
Ответить
+3
-1
viajador (то є Кошмари City)
21.06.2021 в 22:02
Держись, Тренер! Мы с тобой!!!
Ответить
0
-10
Дрюон (Одесса)
21.06.2021 в 22:02
Так, а ну домой!!!
Ответить
+3
-3
Dimka26 (Чернигов)
21.06.2021 в 22:01
Вообще Шевченку крупно повезло что в группу попалась очень слабая Македония. Если бы выпала условная Шотландия, Словакия или Уэльс - Шева бы сушил весла и уехал бы с нулем.
Ответить
+18
-1
Камонплей
21.06.2021 в 22:01
Ну срака мотика, сам грає одним складом а тепер відмазується втомою.
Ответить
+8
-1
avatar
scorpius (Ck)
21.06.2021 в 22:00
Бывают такие тренеры, где как бы ты не тренировал – не получается
Ответить
+11
-1
avatar
sanya-78 (Днiпро)
21.06.2021 в 22:33
Гюнеш у Турків кваліфікований тренер і що???
Ответить
+2
0
Carbonm (Александрия-Киев)
21.06.2021 в 21:59
Зачем ехать на чемпионат, если на третьей игре ходить сил нет. На 3 недели раньше чем для вас закончили, чтобы было время на подготовку. Ваш уровень - УПЛ с продажными играмм
Ответить
+4
-1
vituynia (Черкассы)
21.06.2021 в 21:59
Что он несёт! Устали,не позволяла физическая форма,Так это твои проблемы,на то ты и тренер.А австрийцам и другим командам форма позволяла? Они не устали? А чё так? Ему даже нечем оправдать такой провал...
Ответить
+11
-1
Лекарь (село Дарница)
21.06.2021 в 21:58
Андрюха, ты уже два финальных турнира завалил. Пиши заяву на увольнение.
Ответить
+13
-1
Зритель (Харьков)
21.06.2021 в 21:57
А кто планирует тренировочный процесс? Неужели было не понятно, что последний матч с Австрией будет решающим и к нему нужно подойти на пике формы? Шевченко, по сути, расписался в полной своей профессиональной непригодности.
Ответить
+14
-1
Не дармоед (Запорожье)
21.06.2021 в 21:57
ПочалОся.
Ответить
+3
-1
avatar
djeff2015 (Запорожье)
21.06.2021 в 21:56
БЛ.......! Не тошни! Ты тренер или член ...тренерской команды???? Кто СБУ готовил? Кто игроков подбирал??? Чем Австрия "не усталей" твоих фраеров блатных?
Ответить
+11
-1
pilips111 (Чернигов)
21.06.2021 в 21:56
Так у вас все такие игры
Ответить
+9
-2
viajador (то є Кошмари City)
21.06.2021 в 21:54
Держись, Андрей! Мы все понимаем. Спасибо за нелёгкий труд. В поражении винят всегда тренера.
Ответить
+1
-12
Acsakal (Kharkov)
21.06.2021 в 21:52
Я ще можу зрозуміти, що не вистачало сил Маліновському, Ярмоленку та Яремчуку. Але я не можу зрозуміти, як могло не вистачати сил Циганкову, Марлосу та Бєсєдіну, які майже не грали в попередніх іграх і вишли на заміну лише в другому таймі. У збірній проблеми з фармацевтикою? Ми тому не встигаємо відновитися у разі ігор через 3 дні на четвертий?
Ответить
+12
-1
makernew (Alexandriya - Kiev)
21.06.2021 в 21:51
"Футболисты выложились полностью на футбольном поле." - если бы, было так, то мы бы сегодня не проиграли ..... "Бывают такие игры, где как бы ты не хотел – не получается." - что-то очень много таких игр, наталкивает на мысль, что бездари у руля и на поле....
Ответить
+12
-1
avatar
c99baf (Харьков)
21.06.2021 в 21:51
Ага,забыл сказать,что не отдохнули...
Ответить
+2
-1
DimON1976 (Днепр)
21.06.2021 в 21:51
Иди в отставку, козлина! Вместе со своими помощниками! Тебе не стыдно получать бабло за продвижение Беседина, Зинченко, Малиновского? А на страну начхать? Сколько наши люди будут терпеть этот беспредел? Сколько можно выпускать на замену это убожище Беседина???
Ответить
+14
-7
ysebe1970 (Бровары)
21.06.2021 в 21:53
А вместо них кто а ну назови фамилии..
Ответить
+3
-6
DimON1976 (Днепр)
21.06.2021 в 21:57
Довбык, Безус, Макаренко.... а го, только проплаченых чмырей можно выпускать???
+4
-3
енгельс гассанович (Тернопіль)
21.06.2021 в 22:03
Замість Бєсєдіна можна було взяти Кравця. Не вірю, що Бєсєдін входить в топ українських нападників.
+4
-1
ysebe1970 (Бровары)
21.06.2021 в 22:06
Довбык Безус Макаренко .. Не смеши.. Безус в свое время уже показал когда завалил ответку против Франции.. Уровень тот же самый..
+2
-2
ysebe1970 (Бровары)
21.06.2021 в 22:13
Кравця тоже можна..
+1
-1
efim423 (odessa)
21.06.2021 в 21:53
беседина скоро будут п.и.здить на улице )
Ответить
+8
-2
pilips111 (Чернигов)
21.06.2021 в 22:01
Грех бить убогих.
+3
-2
pilips111 (Чернигов)
21.06.2021 в 22:02
Он на улицу уже лет пять не выходит
+3
-2
viajador (то є Кошмари City)
21.06.2021 в 21:54
Поддержать надо. А Вы "скотина" обзываетесь.
Ответить
+3
-3
Не дармоед (Запорожье)
21.06.2021 в 21:59
Говори номер счета,ща будем поддерживать, я готов)
+1
-1
avatar
Просто док (Харьков)
21.06.2021 в 21:58
Что Вы несете, Бездари (Olegyurchak)?! Беседин — основной форвард Динамо (требл). Зинченко — в основе МС в финальном матче ЛЧ. Малиновский — один из топов Аталанты (бронза Серии А).
Ответить
0
-7
DimON1976 (Днепр)
21.06.2021 в 22:09
Зинченко - худший игрок финала лиги чемпионов (среди обоих команд). Беседин - бревно (и это видно невооружённым взглядом, Малиновский зазвездился) этого достаточно?
+5
-3
Acsakal (Kharkov)
21.06.2021 в 22:17
Зінченко нечасто грає 2 рази на тиждень, як правило, Пепп проводить ротацію. Маліновський - те саме + Гасперіні найчастіше не дає Маліні зіграти 90 хвилин, а максимум 50-60 хвилин в кожній грі. Бєсєдін - не смішіть мої рвані капці. З інтенсивністю УПЛ Бєсєдін може дозволити собі простояти 80 хвилин за гру, і Динамо все одно виграє.
+4
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
21.06.2021 в 22:20
Баран, ти теорію від практики відрізняєш. Чи тобі, як дитині, аби картинки гарні?
+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
21.06.2021 в 21:50
так может если не получается - освободить место?
Ответить
+11
-4
kuandrew (Львов)
21.06.2021 в 21:54
Для кого - Фоменка??
Ответить
+6
-1
efim423 (odessa)
21.06.2021 в 21:56
Луческу
0
0
Acsakal (Kharkov)
21.06.2021 в 22:36
Хіба в України немає гарних тренерів, які себе ВЖЕ проявили? Рєбров, Григорчук, Вернідуб, Маркевич... Петраков нарешті!
+1
0
avatar
scorpius (Ck)
21.06.2021 в 21:55
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
21.06.2021 в 21:49
Щоб тренувати збірну треба бути великим тренером. А ти поки робиш вигляд що тренуєш і то, тільки тих кого не ти вибереш а кого накажуть. Привіт Бєсєдіну...
Ответить
+8
-3


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