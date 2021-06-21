Шевченко: Бывают такие игры, где как бы ты не хотел – не получается

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение от Австрии (0:1) в третьем туре группового раунда Евро-2020.

"Игра было очень тяжелой. Команде было физически тяжело сегодня. Мы постоянно опаздывали, нас не хватало.

Футболисты выложились полностью на футбольном поле. Бывают такие игры, где как бы ты не хотел – не получается.

Проигрывали дуэли. Ошибались даже в тех моментах, где пытались подстраховывать друг друга за счет структуры игры. Было очень много невынужденных ошибок. Это говорит об усталости.

Когда ты опаздываешь везде, не успеваешь, ошибаешься – рано или поздно это приводит к ошибкам. Вместо того, чтобы отдать простой пас – теряем мяч, дальше получаем угловой и пропускаем гол.

После этого у нас практически не было шансов вернуться в игру. Ребята отдали все, что у них было.

Я видел команду, которой просто не хватало сил. Мы пытались усилить игру, но это было практически невозможно сделать. Мы играли на том уровне, на котором нам позволяла физическая форма", – сказал Шевченко.